【Architecture MasterPrize 2025】「黎明小橋」が“ARCHITECTURAL DESIGN Infrastructure” 部門でWinnerを受賞

株式会社ホシノアーキテクツ（本社：東京都港区、代表取締役 星野裕明）は、国際的な建築アワード「Architecture MasterPrize 2025」において、マスターデザインアーキテクトとして参画した人道橋「黎明小橋」が“ARCHITECTURAL DESIGN Infrastructure” 部門のWinnerを受賞したことをお知らせいたします。

Architecture MasterPrize（AMP）は、世界各国の建築、ランドスケープ、インテリア、建築プロダクト、建築写真など、優れたデザインを評価・顕彰する国際的な建築アワードです。

2025年は、世界72か国から応募が寄せられ、建築・インテリア・ランドスケープなど多様な分野にわたる作品が審査対象となりました。「黎明小橋」は、その中でもインフラ分野のデザイン性が高く評価され、同部門のWinnerに選出されました。

なお、Architecture MasterPrizeにおけるWinner受賞は、2024年のHigh Rise Buildings部門に続き、2年連続となります。

■人道橋「黎明小橋」

勝どき駅と晴海三丁目を結ぶ歩行者専用橋「黎明小橋（れいめいこばし）」は、2024年3月25日に開通しました。朝潮運河をまたぎ、勝どきエリアの新たな賑わいと憩いの場として広大な緑地と水辺を抱く街「GRAND MARINA TOKYO」へとつながる同橋は、水面に波打つような柔らかな曲線のデザインが、おだやかな波のイメージを表現しています。連続する白い部材を水上に浮かべる構成により、繊細な動きが水面のきらめきと重なり、ウェーブの美しさを際立たせています。さらに、水面に映り込む橋の姿は、重なり合ういくつもの波を思わせます。

三次元的に形状を変化させながら滑らかな動きを表現するデザインとすることで、橋を渡る際にもその動きが感じられる、楽しさのあるデザインとしています。

■人道橋「黎明小橋」概要

■Architecture MasterPrize とは

Architecture MasterPrize（AMP）は、世界各国の建築、ランドスケープ、インテリア、建築プロダクト、建築写真における優れたデザインを評価・顕彰する国際的なアワードです。受賞作品は、建築分野の専門家や業界を代表する審査員によって選出されます。質の高いデザインと革新性を広く国内外に発信し、受賞者にはトロフィーの授与や国際的な広報機会が提供されます。世界中の建築家やデザイナーからの応募を受け付けています。（Architecture MasterPrize 公式HPより翻訳）

https://architectureprize.com/about/

■ホシノアーキテクツとは

ホシノアーキテクツは、「人に愛される街・空間・体験をデザインする」建築都市設計事務所です。代表・星野裕明のもと、国際的な建築家・デザイナーが集い、東京を拠点に世界各地で活動しています。私たちは、街の歴史や文化、風土を読み解き、デザインで解釈・介入することで、その土地に生きる人の記憶を未来へとつなぎます。グッドデザイン賞、世界的な建築アワード「The Architecture MasterPrize(TM) (AMP) 」賞、など国内外のデザイン賞を受賞しています。

■株式会社ホシノアーキテクツ概要

本社所在地：東京都港区愛宕1-5-3 愛宕ASビル3F

代表取締役：星野 裕明

URL：https://hoshinoarchitects.com

