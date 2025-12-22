2026年新年、KALEVALAがニュウマン高輪でPOP UP開催

Kalevala Koru Oy

フィンランドを代表するジュエリーブランド Kalevala（カレワラ） は、2026年1月7日（水）～2月4日（水）の約4週間、JR「高輪ゲートウェイ」駅直結の新商業施設 ニュウマン高輪（NEWoMan TAKANAWA） にてPOP UPを開催いたします。

ニュウマン高輪は、2025年9月12日にオープンした、ルミネ史上最大規模の商業施設です。「100年先のまだ見ぬ生活価値創造」というコンセプトのもと、ファッション、グルメ、ビューティー、カルチャーなど五感を刺激する圧倒的な体験価値の提供を目指しています。「普遍と上質のショッピング」という考えのもと、伝統あるブランドやクラフトマンシップが光るショップが並ぶ空間で、流行に左右されない上質なショッピング体験と、永く愛されるモノとの出会いを届けています。

今回のカレワラのPOP UP は、ニュウマン高輪で展開される「エシカーニバル」キャンペーン期間と合わせて開催されます。「エシカーニバル」は「エシカル」と「カーニバル」を組み合わせた造語で、サステナビリティと楽しさを融合したルミネ・ニュウマンの新しい取り組みです。カレワラは1937年の創立以来、責任あるものづくりをブランドの中心に据えており、「エシカーニバル」の理念に共感しています。

カレワラのジュエリーはすべて、フィンランド・ヘルシンキの自社工房で、伝統的な金細工職人の熟練の技とモダンな技術を融合して製作されています。カレワラ工房は風力・太陽光エネルギーで稼働しており、また、製作過程で発生する排水は工房内で全て処理され、一部は製作過程で再利用されています。ジュエリー製作に使用する貴金属のほぼ100％がリサイクル由来で、製造時に発生する貴金属廃棄物は研削プロセス中に発生する金属粉も含め、すべてリサイクルおよび洗浄し、利用しています。環境への配慮が徹底されたジュエリー作りの他、利益の1/3を従業員とチャリティープロジェクトに分配し、社会的価値を重視した企業姿勢を貫いています。

Kalevala Preloved（カレワラ・プリラブド）は、カレワラが循環経済を目指す取り組みの一つ。引き出しの奥で眠っているカレワラジュエリーをお客様から買い取り、ヘルシンキの自社工房でメンテナンスを施した後に再販するセカンドハンドコレクションです。1937年の創立以来、フィンランド国内での製造にこだわり、タイムレスなデザインを作り続けてきたカレワラの歴史と理念から生まれました。今回のPOP UPでも一部アイテムの展示販売に加え、「プリラブド」に関連したご購入特典をご用意いたします。

その他、POP UPでは、人気の 「Kalevala × Marimekko（カレワラ × マリメッコ）」コラボレーションコレクション を、フルラインナップで展開いたします。また、Amuletti（アムレッティ）シリーズ には、古代のシンボルや敬われてきた動物モチーフが揃い、ひとつひとつに意味が込められた「おまもり」ジュエリーとして、新年最初の“初買い”アイテムにもおすすめです。存在感のあるアイコニックなデザインから、日常に取り入れやすいミニマルなジュエリーまで、カレワラを代表するコレクションをご紹介いたします。ニュウマン高輪という商業施設の枠を超えた体験価値の中で、フィンランドのクラフツマンシップを体現するカレワラジュエリーの魅力を、ぜひじっくりとご堪能ください。

POP UP SHOP INFO

■Place

ニュウマン高輪 North 2F

HP(https://www.newoman.jp/takanawa/)

■Date

2026年1月7日 (水) ～ 2月4日 (水)

■Opening Hours

11:00 - 20:00

■POP UP info website

www.kalevalashop.jp/pages/pop-up-info

PRESENT

会期中、合計22,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、Kalevala Preloved（カレワラ・プリラブド）コレクションのシルバーまたはブロンズのチャームを1点プレゼントいたします。

前の持ち主に大切にされていたそれぞれのチャームは、ヘルシンキの工房で一つひとつ丁寧に修復され、再び美しい輝きを取り戻しています。チャームのサイズは約1cm～で、古代のシンボル、アルファベットや数字など、さまざまな種類をご用意しております。

在庫の中からお好きなデザインをお選びいただけます。お好みのチェーンや紐に通し、ネックレスやチョーカーとしてお楽しみください。なお、本特典はチャームがなくなり次第終了とさせていただきます。

POPUP ITEM

＜Kalevala Preloved＞

掲載写真はコレクションの一例であり、実際のラインナップとは異なる場合があります。

価格：14,600円（税込）～

＜Kalevala x Marimekko "ウニッコ"＞

シルバーラージピアス \100,650 / シルバースモールペンダント \42,130 / ブロンズミニピアス\29,150 / シルバーラージペンダント \123,420 / シルバーブローチ \172,320 （税込価格）

＜AMULETTI＞

Taikalintuネックレス 「運を呼ぶ」 \32,670 / ブレスレットチェーン \29,150 / Pohjankarhuミニチャーム「知恵」 \11,550/ Osmansolmuミニチャーム「幸運」 \11,550 / Aurinkoleijoonaラージペンダント 「勇気」\37,840 (税込価格）

ABOUT Kalevala

1937年に設立されたフィンランドのジュエリーブランド。伝統的なフィンランドの金細工職人の技と最新の技術を融合させ、すべてのジュエリーをヘルシンキの自社工房で一つひとつ丁寧に手作業で仕上げています。サステナビリティはブランドのDNAに深く根づいており、工房は自然エネルギーで稼働、ジュエリー作りにはリサイクル由来の貴金属を使用しています。カレワラのデザインは進歩的でありながら時代を超えて愛され、映画『スター・ウォーズ』でレイア姫が身に着けた象徴的な「プラネターリセット・ラークソット（惑星の谷）」ネックレスは、世界的に広く知られています。社会への貢献をブランドの使命とし、毎年利益の3分の1をチャリティープロジェクトや従業員の福祉に還元することを目標としています。現在、フィンランドの首都ヘルシンキにある2直営店、またフィンランド語・英語・日本語の公式オンラインストアを通じて展開。

Website https://www.kalevalashop.jp/

Instagram @kalevala_jp / @kalevalaofficial