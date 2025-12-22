オッズ・パークが年末の川口オートレース場で「おえかきパラダイスレース」を開催！

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、「スーパースターフェスタ2025」開催期間中の2025年12月28日（日）および12月29日（月）の2日間、川口オートレース場にて「オッズパーク presents おえかきパラダイスレース ―きみの描いたバイクが走り出す！―」を開催します。

本イベントでは、ぬりえに色を塗ってスキャンすると、世界にひとつだけのオリジナルバイクが大画面に登場。そのバイクで、参加者同士のレースを行います。オートレース場ならではの「おえかきパラダイスレース」として、お子さまはもちろん、ご家族みんなで楽しめるイベントです。年末の思い出づくりに、ぜひご家族でお立ち寄りください。

※掲載画像はイメージ（参考）です

オッズ・パークは「地方からニッポンをドキドキさせる」をスローガンに掲げ、地方公共団体が運営する公営競技について、地域の方々により身近に感じてもらえるような取り組みを行っています。今回の取り組みでは、オートレース場を「地域に開かれた空間」として活用し、家族で参加できるおえかき体験などを通じて、日常の延長線上で誰もが気軽に立ち寄れる、親しみやすい場所づくりを目指します。

■イベント概要

- イベント名：「オッズパーク presents おえかきパラダイスレース―きみの描いたバイクが走り出す！―」- 日 時：2025年12月28日（日）10:00～16:002025年12月29日（月）10:00～16:00※各日150名（先着順）- 場 所：川口オートレース場 正門左手スペース（埼玉県川口市青木5丁目21－1）- 対 象：小学生以下のお子さま- 参 加 費：無料- そ の 他：参加賞あり

※イベント内容は、予告なく変更となる場合がございます。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン ：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。