いえらぶAIエージェント 顧客管理機能（CRM）のLINE連携に実装開始！｜いえらぶCLOUD

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、不動産業界向けバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」顧客管理システム（CRM）のLINE連携機能に、「いえらぶ AIエージェント」機能を実装しました。これにより、初期対応から来店予約の日程調整までをAIが自動で完結させることが可能となり、機会損失の防止と営業担当者の大幅な業務効率化に貢献します。

■概要

このたび、「いえらぶCLOUD」顧客管理システム（CRM）において、生成AIを活用し、LINE上での顧客対応を自動化する「いえらぶ AIエージェント」機能の提供を開始しました。 従来の「返信アシスト」にとどまらず、AIがエージェントとしてお客様との会話（ラリー）を行い、来店予約の確定までを自律的に行います。人手不足が課題となる不動産業界において、24時間365日、即座にレスポンスを行うことで顧客満足度を高め、確実な来店誘導を実現します。



いえらぶGROUPでは引き続き不動産業界のDXを進め、快適な住まい探しを促進してまいります。

■先行利用者の声

これまで、夜間にLINE登録をいただいたお客様には翌日に電話やLINEでご連絡をしていましたが、電話が繋がらなかったり、返信がいただけなかったりと、接客の機会を逃してしまうことが課題でした。

AIエージェント機能を活用し、夜間でもAIが自動でお客様と会話を進めておくことで、翌朝のお客様からの返信率・反応率が向上していると実感しています。

物件提案の完全自動化についても、業務効率化の観点から今後の成果に大いに期待しています。

■「いえらぶCLOUD」顧客管理システム（CRM）とは[動画: https://www.youtube.com/watch?v=chvsiOoyk94 ]

「いえらぶCLOUD」顧客管理システム（CRM）は、より早く手軽に効果的な追客ができます。

スマホからメッセージの送受信やスケジュール確認ができるため、顧客への対応漏れを防ぎ、即レス・即対応ができます。またデータ分析ツールの活用により、業務の効率化と利益の最大化を見込めます。

サービスページ：https://ielove-cloud.jp/service/crm/

■「いえらぶCLOUD」について

いえらぶGROUPが展開している「いえらぶCLOUD」は、賃貸・売買・管理すべてに対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。毎週行われるアップデートの速さや、幅広い業務を一気通貫でオンライン化できる点が支持されており、全国の不動産会社15,000社以上で導入されています。

サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国25,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

