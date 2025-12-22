『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』「ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）」2026年1月2日（金）より冬季限定販売

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下 GOSSO）のグループ会社、株式会社大高商事（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高階宏一朗、以下 当社）は、『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』の都内5店舗にて、「ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）」を、2026年1月2日（金）～3月31日（火）の期間限定で販売いたします。

30秒の魔法、喜びの一杯。『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』

当社は2009年に設立し、東京生まれのちゃんぽん専門店『じげもんちゃんぽん』を首都圏中心にライセンス店含め計25店舗展開しています。長崎出身の代表 高階がこだわり抜いた、10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚ながらも軽やかな後味。北海道産小麦100%の自家製多加水麺は、つるもち食感でスープをしっかり絡め取ります。さらに、たっぷりの新鮮なシャキシャキ野菜を高温で一気に炒め、スープ・麺・野菜が溶け合うわずか30秒の調理で生まれる「魔法」によって、旨味と香りを極限まで引き出したココロもカラダも満たすちゃんぽんを提供しています。

ニラが主役「白ちゃんぽん」を狂わせた冬のスタミナ爆弾

『じげもんちゃんぽん』の代々木店など都内5店舗で、SNSを中心にトレンドとなっているニラとにんにくを使ったグルメをじげもん流にアレンジした「ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）」を、1月2日（金）～3月31日（火）の期間限定で販売いたします。

じげもん名物「白ちゃんぽん（濃厚鶏豚骨ちゃんぽん）」は、鶏豚骨Wスープに、魚介の旨味を効かせた特製かえしを加えたコク深い味わいが特徴の一杯です。その「白ちゃんぽん」が、スタミナ系にアップデートして登場。「白ちゃんぽん」全体を覆い尽くすように半束分のニラを豪快に盛りつけました。シャキシャキの生ニラと、粗挽き唐辛子とごま油で香りを立てた“旨ニラ”の2種を使い、食感と風味の違いを楽しめます。さらに、刻みにんにくと濃厚な卵黄をトッピングしました。卵黄を崩して、濃厚鶏豚骨スープと一気に混ぜれば、香り・旨味・コクが増し、食欲を増進させる、じげもんらしい“やりすぎ”の一杯に仕上げました。最後の〆は、旨味が凝縮したスープに"禁断の〆めし"を入れて「ニラタマニンニクおじや」として楽しめます。

当社は、今後も『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』の店舗展開で、ちゃんぽん文化を日本だけでなく世界に向けて発信してまいります。

■商品概要

販売期間： 2026年1月2日（金）～3月31日（火）

商品情報：

ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）並 1,408円 小 1,353円

濃厚な鶏豚骨スープに、香味ごま油をまとった旨ニラとシャキシャキ生ニラを半束分たっぷりとトッピング。中央には卵黄、サイドには刻みにんにくを添えたパンチの効いた一杯です。卵黄を崩して混ぜれば、香り・旨味・コクが最高潮に！最後は、旨味が凝縮したスープに"禁断の〆めし"を入れて「ニラタマニンニクおじや」（写真左）にして、一食で二度美味しい、多幸感MAXの一杯を楽しめます。

※写真はイメージです。価格は税込です。

販売店舗：

『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』計5店舗

代々木店、Esola池袋店、品川シーズンテラス店、ミッテン府中店、武蔵境店

■『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』について

「30秒の魔法、喜びの一杯。」

“地元のちゃんぽん、世界の一杯へ” 「新国民食。ごちそうちゃんぽん」

長崎大村市出身の代表 高階が、構想20年の歳月を経て、東京吉祥寺に創業店『じげもんちゃんぽん』を2014年にオープン。想いは、地元（じげもん）のちゃんぽんを再現し、長崎と東京が融合した美味しさを提供することでした。

『じげもんちゃんぽん』は、長崎の伝統を踏襲しつつも、東京の食文化に合わせた独自の味わいがあります。その秘密は、高火力で新鮮野菜を一気に炒め、独自の製法で長時間かけて作られた熟成鶏豚骨スープとあご醤油特選かえしと、もっちりした食感を得るために何度も試作を重ね開発した自家製の多加水麺を30秒煮込むことで、独自の美味しさと個性が詰まった「茹でたて、炒めたて、煮込みたて」の一杯となっています。

特にスープは、鶏豚骨の深いコクと香りがあり、長崎のスタイルを踏襲しつつも、多様な好みに合わせて毎日でも食べられる「ごちそうちゃんぽん」というジャンルを確立しました。ココロとカラダが喜ぶ「毎日食べたくなるちゃんぽん」を、地元（じげもん）から日本中に、そして世界の人の笑顔と元気をつくる一杯にしていきます。

じげもんちゃんぽん３つのこだわり

熟成鶏豚骨

厳選した鶏骨と豚骨を超火力で長時間炊き出し、旨味を余すことなく抽出。熟成させ、深いコクと香りを生み出したこだわりの熟成鶏豚骨スープ

あご醤油/特選かえし

旨味の強い厳選した醤油をベースにあご出汁など魚介類の旨味を独自の配合でブレンド。風味豊かでクセのない、飲み干したくなる絶品スープが完成。

北海道小麦100％使用自家製麺

小麦の風味を感じるもっちりコシのある食感で、野菜との食べやすさを追求し22cmで製麺したこだわりの自家製麺。

■会社概要

社名 ：株式会社大高商事

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 高階 宏一朗

設立 ： 2009年8月

事業内容 ：飲食店の企画・運営、ライセンス展開事業

URL ： https://www.daiko-shoji.com(https://www.daiko-shoji.com)



社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/