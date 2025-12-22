【新コレクション】Liquem｜「心をそっと、リスタート。」をコンセプトにしたアクセサリーコレクション、Re: Collection（リコレ）を、2026年元旦より発売スタート。
アクセサリーを中心に企画・製造する株式会社VHF（本社：東京都台東区、代表取締役：若月 祐一、以下、当社）が運営する、Liquem（以降、リキュエム）は、「心をそっとリスタート」をコンセプトにしたアクセサリーコレクション、Re: Collection（リコレ）を、2026年元旦より発売スタート致します。
Liquem｜Re: Collection
▼Re: Collection｜特集ページ(https://liquem.jp/pages/re-collection)
コレクション紹介｜ラインナップ
Re: Collection、通称「リコレ」は、“もう一度”をきっかけに、自分をときめかせるコレクションとして、ディレクターの想いから誕生しました。忘れていた憧れ、癒し、輝き、そして夢など、新しい年のはじまりに、心をそっとリスタートさせてくれるアクセサリーを表現しました。ご自身の可能性の再発見とも解釈していただけるような、リキュエム定番商品の復刻・ブラッシュバージョンなどの展開もいたします。ブランドの原点回帰という思想ではなく、「過去をベースに今と未来に意識が向いている」ろいったイメージを大切に、デザインで表現しました。
Re: Collectionのラインナップはこちら(https://liquem.jp/pages/re-collection)
🔲PICK UP ITEM
NEW MEリング
NEW MEリング
毎年新年に発売しているLiquemの「NEW ME」リング。自分への誓いを忘れない、その誓いを奮い立たせるようなお守りアイテムとして、例年好評いただいています。
今回は、Re:awaken（意識の再覚醒）をテーマとして、直感を高めると言われている“天然石アメジスト”を使っています。Re:をテーマにすべての商品にRe:の意味を組み込み、Re:touch、Re:cover、Re:frame、Re:shineなどの意味を持つリングとしました。
NEW MEリング 4,400円（税込み）
販売概要
＜店頭発売日＞
2026年1月1日(木)から
ラフォーレ原宿 2F「リキュエムラフォーレ原宿店」店頭
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6
＜WEB発売日＞
2026年1月10日（土）21時から
リキュエム公式オンラインストア(https://liquem.jp/pages/re-collection)
POPUP EVENTも開催
翌週には、NEWoMan SHINJUKUの1階にて開催される、キュレーション型ポップアップイベント「MIDDLE LINK : TOKYO」に、Liquemが登場。Edit Playのチェリーシリーズがラインナップで登場します。
MIDDLE LINK : TOKYO
＜POPUP SHOP情報＞
MIDDLE LINK : TOKYO from gather. JAPANESE JEWELRY SHOW CASE
NEWoMan SHINJUKU 1F NEWoMan Square
＜開催場所＞
NEWoMan SHINJUKU 1F「NEWoMan Square」内にて
住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6
アクセス: JR新宿駅ミライナタワー改札直結、または新宿三丁目駅E10出口から徒歩3分
＜開催期間＞
2026年1月13日 （火）～1月19日（月）
▼MIDDLE LINK : TOKYO｜概要
「お客様やクリエイター、ブランドたちがリンクする = 繋がる」をコンセプトに開催されるキュレーション型ポップアップイベント。 ジュエリーやアクセサリーをメインに、時にはバッグやライフスタイル雑貨など、国内外の感度の高いブランドをセレクトし、日常と感性の “あいだ” にあるプ ロダクトを紹介します。都市型ライフスタイルに寄り添う感性豊かで上質なアイテムを通し、訪れる人々に新たな価値との出会いを提案します。会場では、単なる物販にとどまらず、来場者がクリエイターの感性を共有できる空間を演出。ファッションやカルチャーが交差する都市の真ん中で、“まだ知らな かったお気に入り” に出会える体験をお楽しみいただけます。ジュエリーブランドや作家・クリエイターのサポートを専門とするショウルーム「gather」が企画・運営を担当。
「Liquem（リキュエム）」
2017年6月よりスタートしたオリジナルアクセサリーブランド。宝石を溶かしたような架空のカクテルをイメージしたアクセサリーを主力に、樹脂やガラスを用いたオリジナルアクセサリーを販売。過去にアーティストの村上隆、タカノ綾、ゆうこす、Candy Stripper、Josie’s RUNWAY等とコラボレーション実績あり。
株式会社VHF｜運営会社概要
当社はアクセサリーブランドの企画・コンサルティングアーティストグッズ企画・製造オリジナルアクセサリーブランドを直営店舗・オンラインショップにて運営しています。創業以来、アクセサリー・服飾小物を中心に、様々なライフスタイルを彩る商品を開発してきました。Liquemに関わってくださる、すべてのお客様の「人生の演出」の一端を担えるよう努めてまいります。
