「2026年サンコー福袋 “第二弾”」を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、
『2026年サンコー福袋 "第二弾"』の発売を12月19日より開始しました。
追加された福袋は、13,000円～16,000円までの3種類、数量限定となります。
サンコー公式通販サイト・楽天ショップにて販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_newyear
■2026年サンコー福袋特別ページ
https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear(https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_newyear)
■ 2026福箱 追加ラインナップ
・13,000円福袋＜せっかちさん専用、スピード家電福箱＞
販売価格 ：13,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：4点
現行販売価格相当額：約24,000円
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004792?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004792
・15,000円福袋＜初めてのサンコー福箱 “中級編”＞
販売価格 ：15,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：4点
現行販売価格相当額：約29,000円
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004788?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004788
・16,000円福袋＜広報担当しのちゃん選定福箱＞
販売価格 ：16,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：5点
現行販売価格相当額：約37,000円
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004801?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004801
ご注文&配送スケジュール
■会社概要
会社名 サンコー株式会社
資本金 3800万円
設立 2003年6月26日
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務
URL: https://www.thanko.co.jp
■ご注文・製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp
■サンコー直営店舗
秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB 03-5297-5783