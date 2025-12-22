「2026年サンコー福袋 “第二弾”」を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、


『2026年サンコー福袋 "第二弾"』の発売を12月19日より開始しました。



追加された福袋は、13,000円～16,000円までの3種類、数量限定となります。


サンコー公式通販サイト・楽天ショップにて販売します。


https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_newyear



■2026年サンコー福袋特別ページ
https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear


■ 2026福箱 追加ラインナップ




・13,000円福袋＜せっかちさん専用、スピード家電福箱＞


販売価格　　　　　：13,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：4点


現行販売価格相当額：約24,000円


https://www.thanko.jp/view/item/000000004792





・15,000円福袋＜初めてのサンコー福箱 “中級編”＞


販売価格　　　　　：15,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：4点


現行販売価格相当額：約29,000円


https://www.thanko.jp/view/item/000000004788





・16,000円福袋＜広報担当しのちゃん選定福箱＞


販売価格　　　　　：16,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：5点


現行販売価格相当額：約37,000円


https://www.thanko.jp/view/item/000000004801




ご注文&配送スケジュール


■会社概要

会社名　　サンコー株式会社


資本金　　3800万円


設立　　　2003年6月26日


所在地 　 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


主な事業内容　家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務


URL: https://www.thanko.co.jp



■ご注文・製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部


〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp



■サンコー直営店舗

秋葉原総本店　〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB　03-5297-5783