株式会社エイチ・アイ・エスと顧客紹介代理店契約を締結【ＦＣＥ】

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564、以下FCE）は株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田素史、証券コード：9603、以下HIS）と顧客紹介代理店に関する契約を締結しました。本契約により株式会社エイチ・アイ・エスが支援する法人企業に対し、【最強ITツール】約7,300製品中第1位（※1）に選ばれた「RPAロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)」の提供機会を創出し、業務効率化・DX推進を支援いたします。

RPAロボパットDXを詳しく知る ＞ :https://fce-pat.co.jp/

契約の背景

HISは、個人向け旅行事業に加え、法人向け海外出張手配・団体旅行・福利厚生支援など、企業・組織向けサービスを幅広く展開しています。法人向け事業では「DX推進」「業務効率化」といった企業課題の解決に取り組んでいます。このたび、HISは生産性向上を目的に、「RPAロボパットDX」をHISが取引先である法人企業に提案する顧客紹介代理店契約の締結を行います。

契約の内容

本契約により、HISが支援する法人企業に向けて、「RPAロボパットDX」の提案を開始します。社員のITスキルに依存せず、現場部門でもロボットの作成・運用ができる特長を活かし、経費精算、請求書発行など、管理部門における定型業務の自動化を支援します。さらに導入時の伴走型支援だけではなく、導入後も継続的に活用が進むよう、継続率98%以上と高い評価をいただいているコンサルティング支援で企業のDX実現を推進します。

RPAロボパットDX 公式サイト ＞ :https://fce-pat.co.jp/

株式会社エイチ・アイ・エス

設立：1980年１2月19日

証券コード：9603

本社：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

URL: https://www.his.co.jp/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位（2024年度には約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「RPAロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boardin(https://www.smartboarding.net/)g(https://www.smartboarding.net/)」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』(https://fce-publishing.co.jp/)の出版、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT(https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/materials/)」 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より

※2 ITreview Best Software in Japan2024より