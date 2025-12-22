【 受講料無料：緊急対応！2026年3月末まで 】「情報セキュリティ対策講座」お得意様向けキャンペーンを実施します！

協立情報通信株式会社

協立情報通信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 修、以下当社）は、お得意様（※）向けサービスの一環として、協立情報コミュニティー ソリューションスクール（以下、当スクール）にて開講中の有料講座「情報セキュリティ対策講座」の無料受講キャンペーンを行います。


（※ お得意様とは、当社とご契約をいただいているお客様企業のことです。）




昨今は多くの大手企業がサイバー攻撃の被害に遭い、社会的な問題になっております。こうしたなか、セキュリティ対策の最も有効な手立ては、システム上の対策に加えて、社員様一人ひとりのセキュリティ意識の向上にあると、当社は考えております。



そこで、この度はお得意様への緊急対応として、当スクールにて開講しております有料講座「情報セキュリティ対策講座」（所要時間 90分）を、無料提供させていただくことといたしました。


2026年3月末まで、1社2名様の限定となります。


（お得意様ではない企業様には、通常価格 12,000円／名 でのご提供が可能です。お問合せURLよりご連絡ください。）



本講座のご受講により、貴社のセキュリティ対策の一助となりましたら、幸いに存じます。


情報セキュリティ対策講座：社員教育や研修に最適な、現場で活かせるセキュリティ講座です。


　受講対象者：企業や組織に所属するすべての社員・職員


　基礎からわかる！最低限押さえておきたいセキュリティ知識を優しく解説いたします。



▶セミナー詳細／お問合せ


　 セミナー詳細：こちら(https://www.it-school.jp/LP/2025/SecurityCP/)


　 お問合せ：こちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zMGAZE31XUGdvsbyMPE55qrDOsblBV9Ckcpq84xNqOlUM0RNR0I2NzJGNkZENTVPWko1VEo2TlFXNi4u)




■協立情報コミュニティー　ソリューションスクールのご案内


当スクールでは、本講座以外にもMicrosoft 365の活用講座のほか、Copilotや情報セキュリティ等、さまざまなセミナーを定期開催しております。


　▶セミナー情報は、こちら(https://kic1964.com/M365seminar)


　▶スクールについての詳細は、こちら(https://www.it-school.jp/)



所在地：〒104-0032　東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル2F


TEL／FAX 03-3551-2930　/　03-3551-2939


アクセス：東京メトロ日比谷線　八丁堀駅　A5a出口すぐ　※ドコモショップ八丁堀店の2階



■運営会社概要


会社名：協立情報通信株式会社


代表取締役：佐々木　修


本社：〒105-0013　東京都港区浜松町1-9-10　DaiwaA浜松町ビル7階


事業内容：NTTドコモ、OBC、NEC、マイクロソフト、サイボウズをはじめとする、パートナー企業の商材・サービスを融合した、契約制のワンストップサービス「経営情報ソリューション」を通じて、お客様のDX化・情報利活用をご支援しております。



■本件に関するお問合せ先


協立情報コミュニティー　ソリューションスクール　事務局


TEL：03-3551-2930　　FAX : 03-3551-2939


E-ｍail：instruct@kccnet.co.jp


受付時間：平日 9:00～17:00 (土日祝を除く)


お問合せフォーム：こちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zMGAZE31XUGdvsbyMPE55qrDOsblBV9Ckcpq84xNqOlUM0RNR0I2NzJGNkZENTVPWko1VEo2TlFXNi4u)