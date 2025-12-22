温泉でも、熱い湯気の浴室でも。AGM PAD P2 Activeがかなえる、離れないデジタル憩い

AGM Mobile Limited

年末年始は、一年の疲れを温泉で癒したり、家でゆっくりと入浴したりと、“水と共にあるくつろぎ”を求める季節です。しかし、せっかくのリラックスタイムも、お気に入りの動画や音楽、電子書籍から離れなければならないのは少し物足りないもの。湯気や水しぶきを気にして、デバイスを手元に置けないもどかしさは、多くの方が感じたことがあるでしょう。この課題を解決するのが、堅牢防水タブレット 「AGM PAD P2 Active」です。本製品は、過酷な環境向けデバイスを手掛けるAGM Mobile Limitedによって開発されました。 IP68/IP69Kという高い耐久性を備え、熱い湯気が立ち込める浴室や、露天風呂の側でも安心してご使用いただけます。

AGM PAD P2 Activeは、単に「水に強い」タブレットではありません。その性能が可能にするのは、これまで諦めていた「場所」と「くつろぎ方」の新しい組み合わせです。例えば：

- 温泉旅館で、極上の“ながら視聴”： 露天風呂に浸かりながら、手元のPAD P2 Activeで初日の出のライブ中継や新年の特番を大画面で楽しむ。防水設計なので、湯船の縁に置いても、少し水しぶきがかかっても全く問題ありません。旅先のくつろぎを、中断させることなく完結させます。- 家庭の浴室が、最上級の個室シアターに： 忙しい日常の中、一日の終わりにゆっくり入浴する時間は至福のひととき。PAD P2 Activeを浴室に持ち込み、お気に入りの映画やドラマを没入視聴。防霧対策も万全なので、湯気で画面が見えなくなる心配もありません。お風呂でSNSをチェックしたり、翌日の計画を立てたり、「自分だけの時間」の過ごし方が劇的に広がります。- 家族との“湯船会話”にデジタルを添えて： お子様と入浴しながら、一緒に教育動画を見たり、写真アルバムをスクロールして思い出話に花を咲かせたり。PAD P2 Activeの頑丈なボディと水洗い可能な特性は、そんな偶然のハプニングも笑って済ませられる安心感をもたらします。

AGMは、過酷な環境下でも使えるモバイルデバイスの開発で知られるブランドです。PAD P2 Activeは、1.5メートル水深での長時間防水、高温高湿環境への耐性、そして衝撃に強い設計を実現。日本の高温多湿な浴室環境や、変化に富む温泉地の利用シーンにおいても、確かな信頼性を発揮するよう設計されています。発売以来、アウトドア愛好家を中心に支持を集めてきた実績は、その性能の証と言えるでしょう。

新しい年をスマートに、豊かに始めたい方へ。AGM PAD P2 Activeは、他にはない実用的なギフトの選択肢となります。ご家族の浴室での団らんをより楽しくするのはもちろん、ご自身へのご褒美として、あるいは趣味を共有する仲間へ、新しいくつろぎの形を提案する贈り物としても最適です。



この冬、あなたの「くつろぎ」の定義をアップグレードしませんか。AGM PAD P2 Activeは、水辺のリラックスとデジタル世界の楽しみを、これまでにない形で融合します。製品の詳細は、公式ウェブサイトまたはAmazon、楽天市場の公式販売店にてご確認ください。

製品名：AGM PAD P2 Active

主な特徴：

- 最高レベルの耐久性：IP68/IP69K認証を取得した完全防水・防塵設計。高温高湿の浴室や温泉環境、水しぶきや湯気にも安心。米国国防総省の調達基準であるMIL-STD-810Hにも準拠し、堅牢性が証明されています。- 没入感のある大画面エンターテインメント：大型の10.95インチFHD+ (1200x1920) ディスプレイを採用。高輝度（最大450ニト）で、湯気がかかる環境でも視認性が高く、90Hzの滑らかな表示で動画やゲームを快適にお楽しみいただけます。- 優れた基本性能：メディアテックHelio G99プラットフォーム（Octa-core, 2.2GHz）、8GB RAM + 256GB ROM（最大512GBのmicroSDカードで拡張可能）を搭載。スムーズなマルチタスクと大容量のコンテンツ保存を実現。- 臨場感あふれるオーディオ：側面に配置された4つのBOXスピーカーによる立体音響。浴室の反響も利用し、映画や音楽により深く没入できます。- 長持ちバッテリー：大容量8000mAhバッテリーを内蔵。長時間の入浴や旅行中でも、エンターテインメントを中断させることなくご使用いただけます。- 最新OSと接続性：Android 14を搭載。Bluetooth 5.2、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、GPS/GLONASS/北斗/Galileoによる高精度位置情報をサポート。- ユニバーサルな使い勝手：3.5mmヘッドフォンジャックとUSB Type-C (USB 2.0, OTG対応) を装備。防水環境でも有線イヤホンや外部機器との接続が可能です。- 広い動作環境：-20℃～60℃の幅広い温度範囲で動作。冷えた脱衣所から熱い湯気まで、様々な環境に対応します。

参考価格：39,880円 (税込)

主要販売チャネル

Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DB191YF9(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DB191YF9)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-pad-p2-active/(https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-pad-p2-active/)

AGM 日本公式ウェブサイト：https://www.agmmobile.jp/products/agm-pad-p2-active/(https://www.agmmobile.jp/products/agm-pad-p2-active/)

問い合わせ先：

AGMジャパン広報部 / media@agmmobile.com

AGM カスタマーサポートセンター / agmjp@agmdevice.com

【日本国内の温泉・旅館・商業施設様向けビジネスパートナー募集】

AGMは、全国の温泉旅館、銭湯、フィットネスクラブのサウナ、スパ施設、その他関連する商業施設様との連携を探求しております。AGM PAD P2 Active（その他防水タブレット・防水電子機器） の卓越した防水防塵性能と没入型エンターテインメント体験は、貴施設の利用者様に他にはない付加価値を提供し、滞在満足度と体験の楽しみを高めることができると確信しております。

以下のような多様な連携の可能性について、ご議論をさせていただければ幸いです：

- 館内体験設備の提供：特別客室や共有ラウンジなどの特色ある設備として。- 共同プロモーション活動：特定の温泉地や宿泊プランと連動した体験型マーケティング。- 商業ユーザー向け特別販売プログラム：業務用途に特化したまとめ購入（大口購入）およびサポート体制。

AGM PAD P2 Active（その他防水タブレット・防水電子機器）を貴施設のサービス内容の充実にご導入いただくことに関心がおありでしたら、下記メールアドレスまでご連絡いただき、具体的な協業内容についてご相談ください。

ビジネスパートナーシップに関するお問い合わせ先：agmjp@agmdevice.com