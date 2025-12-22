『空の軌跡 the 1st』のイラストや設定画を網羅したビジュアルブックが2月10日に発売。ebten限定版の『電撃スペシャルパック』も予約開始！
株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション』を、2026年2月10日（火）に刊行いたします。
『空の軌跡 the 1st』のパッケージビジュアル、エンディングイラスト、設定画、絵コンテなど、各種アートワークを完全収録。ゲーム内のアクティブボイスのテキストも掲載したファン必携のコレクターズアイテムです！
掲載内容
■GALLERY
『空の軌跡 the 1st』のパッケージビジュアル、発売日カウントダウンイラスト、店舗特典用イラストなど、美麗な一枚絵を掲載。
■CHARACTER
エステルやヨシュアをはじめとしたメインキャラクター8人に加え、魅力的なサブキャラクターのイラストや設定画を収録。
■ARTWORK
エネミー、武器、料理、アーツ、DLCの設定画をはじめ、絵コンテやSteamの実績アイコン、イベントカット、エンディングイラストをまとめて公開。
■ACTIVE VOICE
フィールドの移動中や戦闘中に聞くことができるアクティブボイスをすべて掲載。レアな発生条件の会話内容も余すところなく完全収録。
概要
【書 名】空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション
【発売日】2026年2月10日（火）
【仕 様】A4判／160ページ
【定 価】3,300円（本体3,000円＋税）
【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage
【発 売】株式会社KADOKAWA
【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定
●詳細・予約はこちら
（KADOKAWAオフィシャルサイト）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000286/
（ファミ通と電撃の攻略本サイト）
https://books.famitsu-dengeki.com/product/sorano-kiseki/322507000286.html
（Amazon）
https://www.amazon.co.jp/dp/4047338095/
エビテン[ebten]商品情報
ECサイト エビテン[ebten]の「ファルコム電撃ストア」では、オリジナルグッズ付き『空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション 電撃スペシャルパック』も発売。エンディングイラストを使用したアクリルプレート2枚セットと、Steam実績アイコンをまとめたステッカーセットが付いた限定版です。
【商品名】空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション 電撃スペシャルパック
【発売日】2026年2月10日（水）
【価 格】7,700円（7,000円＋税）
【同梱物】アクリルプレート2枚セット（Ver.A & Ver.B）、実績アイコンステッカーセット
▲アクリルプレート Ver.A
▲アクリルプレート Ver.B
▲実績アイコンステッカー
●詳細・購入はこちら
（ECサイト エビテン[ebten]内ファルコム電撃ストア）
電撃スペシャルパック
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026021021/
(C)2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
