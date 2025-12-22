『空の軌跡 the 1st』のイラストや設定画を網羅したビジュアルブックが2月10日に発売。ebten限定版の『電撃スペシャルパック』も予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション』を、2026年2月10日（火）に刊行いたします。

『空の軌跡 the 1st』のパッケージビジュアル、エンディングイラスト、設定画、絵コンテなど、各種アートワークを完全収録。ゲーム内のアクティブボイスのテキストも掲載したファン必携のコレクターズアイテムです！

掲載内容

■GALLERY

『空の軌跡 the 1st』のパッケージビジュアル、発売日カウントダウンイラスト、店舗特典用イラストなど、美麗な一枚絵を掲載。

■CHARACTER

エステルやヨシュアをはじめとしたメインキャラクター8人に加え、魅力的なサブキャラクターのイラストや設定画を収録。

■ARTWORK

エネミー、武器、料理、アーツ、DLCの設定画をはじめ、絵コンテやSteamの実績アイコン、イベントカット、エンディングイラストをまとめて公開。

■ACTIVE VOICE

フィールドの移動中や戦闘中に聞くことができるアクティブボイスをすべて掲載。レアな発生条件の会話内容も余すところなく完全収録。

概要

【書 名】空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション

【発売日】2026年2月10日（火）

【仕 様】A4判／160ページ

【定 価】3,300円（本体3,000円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

エビテン[ebten]商品情報

ECサイト エビテン[ebten]の「ファルコム電撃ストア」では、オリジナルグッズ付き『空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション 電撃スペシャルパック』も発売。エンディングイラストを使用したアクリルプレート2枚セットと、Steam実績アイコンをまとめたステッカーセットが付いた限定版です。

【商品名】空の軌跡 the 1st 公式ビジュアルコレクション 電撃スペシャルパック

【発売日】2026年2月10日（水）

【価 格】7,700円（7,000円＋税）

【同梱物】アクリルプレート2枚セット（Ver.A & Ver.B）、実績アイコンステッカーセット

▲アクリルプレート Ver.A▲アクリルプレート Ver.B

▲実績アイコンステッカー

電撃の攻略本とは

「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。

公式サイト：https://books.famitsu-dengeki.com/

公式X（Twitter）：https://X.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp