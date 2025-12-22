カプコンTV!!の配信が12月23日(火)よる7時から年末拡大版として決定！

株式会社カプコン

【レギュラー出演者】

・狩野英孝(メインパーソナリティ)

・池田ショコラ(ナビゲーター)

・ササ(天の声)

・土佐兄弟(「カプコンTV!!チャレンジ」レギュラー)

【開発スタッフ】

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』

・和泉真吾(プロデューサー)

・ウッチー(ロックマン ユニティ 管理人)

■『モンスターハンターワイルズ』発売中

タイトルアップデート第4弾 配信中

よる7時からのカプコンTV!!年末拡大版第1部では配信中のタイトルアップデート第4弾で実装された「ゴグマジオス」の討伐へ！ カプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジする生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」でレギュラー出演中の土佐兄弟らが挑戦します！ お楽しみに！

※本番組では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。

★『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

★『モンスターハンターワイルズ』公式 X アカウント

https://x.com/MH_Wilds

■『流星のロックマン パーフェクトコレクション』2026年3月27日(金) 発売予定

「流星のロックマン」シリーズのナンバリング7作品を収録した2026年3月27日(金)発売予定『流星のロックマン パーフェクトコレクション』を実機プレイを交えながら紹介！ 乞うご期待！

★『流星のロックマン パーフェクトコレクション』公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/

★「ロックマン」シリーズ公式 X アカウント

https://x.com/ROCKMAN_UNITY

■『プラグマタ』2026年4月24日(金) 発売予定

新感覚のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』。番組では現在Steamにて先行配信中の体験版「SKETCHBOOK」をプレイ！ お楽しみに！

※PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 へ向けては後日配信予定。続報をお待ちください。

★『プラグマタ』公式サイト

https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/

★「プラグマタ」公式 X アカウント

https://x.com/PRAGMATA_JP

さらに年末拡大版ならではの特別なプレゼントが抽選で当たるキャンペーンを実施予定！ 豪華なプレゼントをゲットしよう！ キャンペーンの参加方法などの詳細は番組をチェック！

ゲストの土佐兄弟さん

■【見逃し配信】前回11月26日(水)放送のカプコンTV!!はこちらからご覧になれます。

