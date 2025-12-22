走り納めも、午年の初乗りも。招待特典が2倍となる「友だち招待キャンペーン」を開催
株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、「友だち招待キャンペーン」を2025年12月23日（火）から2026年1月12日（月）まで開催します。 本キャンペーン期間中に招待コードを使って友だちを招待し、友だちが招待コードを登録し、はじめてのライドを完了すると、招待した方に通常1回分のところ2倍となる30分ライド無料クーポン2回分が進呈されます。また、招待された方は、期間中に招待コードを登録の上はじめてLUUPにライドすると、コードの登録日から14日間、何度でも30分間無料でライドをお楽しみいただけます。
開催の背景
Luupは、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションを掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。ポート数は全国で15,700箇所を超え、展開エリアは20都道府県、合計66市区町村に拡大しており、通勤・通学、買い物、お出かけ、観光など、様々なシーンで日常の移動手段としてご利用いただいています。
通常、招待した方の特典は30分ライド無料クーポン1回分ですが、本キャンペーン期間中は2回分に倍増します。また、招待を受けてはじめてLUUPをご利用になる方は、招待コード登録日から14日間、何度でも30分間無料となります。
2025年の走り納めも、午年の初乗りも。この冬はLUUPで、颯爽と駆け出しましょう！
キャンペーン詳細
・期間：2025年12月23日（火）12:00～ 2026年1月12日（月）23:59
※予告なく変更・中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
・対象エリア：東京、大阪（近畿大学は対象外）、新大阪、コスモスクエア地区、横浜、京都（舞鶴市は対象外）、宇都宮、神戸（ネスタリゾート神戸は対象外）、名古屋、広島、仙台、福岡、朝霧、津、高松、岡崎、北九州、浜松、那覇、川崎、札幌
※上記以外のエリアは対象外となります。
・対象者：どなたでもご利用いただけます。
※LUUPアプリにご登録いただいていない方はご登録の上ご参加をお願いします。
※招待される方は、過去に一度もLUUPをご利用いただいたことのない方に限ります。
・キャンペーン詳細：
招待する方：招待された方がキャンペーン期間中に招待コードを登録し、はじめてのライドを完了すると、30分ライド無料クーポン2回分が付与されます。
招待される方：キャンペーン期間中にLUUPアプリのクーポン登録ページで招待コードを入力すると、登録日から14日間、何度でも30分間無料でライドできます。
・LUUPの招待コードの送り方・使い方
LUUPの招待コードの送り方・使い方は、以下のLUUP letterの記事内でご紹介しております。
・URL：https://lp.luup.sc/letter/posts/tomodachi-shoutai-240917
【参加条件】
招待する方：LUUPアプリにご登録いただいている方
※招待人数に制限はございません。何人でも招待可能です。
例）3人招待した場合
（30分無料クーポン 2回分）× 3名＝合計30分ライド無料クーポン6回分をプレゼントします。
※クーポンの有効期限は付与から30日間です。
※友だちがキャンペーン期間外に招待コードの登録を完了した場合は、キャンペーン適用外（通常特典のみ付与）となりますのでご注意ください。
招待される方：過去に一度もLUUPをご利用いただいたことのない方
※招待コードのご登録はお一人様1回限りとなります。
※招待コードは、必ず初回のライド前にご登録ください。
【備考】
・登録済みのクーポンは料金精算時に自動で適用されます。
・クーポンは有効期限内にライド終了していただく必要がございます。有効期限後のライド終了はクーポンは適用されません。
・30分未満のライドの場合であっても1回分のクーポンが消費されます。
・利用時間が30分を超過した場合は、30分以降のライドについて通常料金の課金が発生します。
・宛先間違いによる、招待コード送信後のトラブルの責任は負いかねます。
・不正行為、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合、クーポンを取り消すなど、キャンペーン適用の対象外となることがあります。
【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】
・所在地：東京都品川区西五反田8-9-5 FORECAST五反田WEST 7階
・代表者：岡井大輝
・創 業：2018年7月
・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a
※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。
※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。