【中部電力 MIRAI TOWER】今年も「年越しカウントダウンライトアップ」を開催！前回よりパワーアップした光の演出とともに、2026年の幕開けをお祝いします。

名古屋テレビ塔株式会社※画像はイメージです

中部電力 MIRAI TOWER (所在地:愛知県名古屋市、運営:名古屋テレビ塔株式会社)は、2025年12月31日(水)から2026年1月1日(木・祝)にかけての年越しの瞬間、カウントダウンライトアップを開催いたします。初の開催となった昨年は、タワー周辺にお集まりいただいた多くの皆様とともに新年を迎えることができました。今年は2回目の開催となります。

今回は、9月に初お披露目となった新ライトアップ「タワー・ジュエルズ」が加わり、前回より演出がパワーアップ！カウントダウン後は、午前1時頃まで、シャンパンゴールドカラーの「ニューイヤーライトアップ」をお楽しみいただけます。

また、年始には、毎年好評いただいております初日の出営業や2026年モデルの記念メダル発売を行うなど、新年をより楽しんでいただける様々なコンテンツと共に、皆さまのご来場をお待ちしております。新年のひと時、栄の街へ、 中部電力 MIRAI TOWERへ、ぜひお越しください。

2025-2026 年越しカウントダウンライトアップ 概要

【開催日時】

2025年12月31日（水）23:50頃～2026年1月1日（木・祝）1:00頃

【タイムスケジュール】

23:50頃 ビジョン放映開始

23:59頃 カウントダウン演出開始

0:00 煌びやかな光の演出「スターダスト・フラッシュ」で新年の訪れをお祝い

その後シャンパンゴールドの「ニューイヤーライトアップ」点灯

1:00頃 消灯

初日の出営業

23:59頃より「タワー・ジュエルズ」点灯新年10秒前よりカウントダウン！光の演出で新年を祝った後はニューイヤーライトアップを1:00頃まで点灯

地上90ｍ・100mの展望台から初日の出をご覧いただける「初日の出営業」を開催します。

【開催日時】

2026年1月1日（木・祝）6：00～8:00（最終入場7:30）

【場所】

展望台スカイデッキ（地上90ｍ）、スカイバルコニー（地上100ｍ）

【料金】

一律3,300円（税込）

★「NAKED 天空のSTAR ILLUMINATION2025 (夜間開催中)」の入場券、2026年オリジナルカレンダーの特典付き

【チケット販売期限】

2025年12月30日（火）18:00

※売り切れ次第終了となります。

【お申込み】

チケット販売システムBoo-WooチケットWEBサイトより購入可能

※初日の出チケットは数量限定・売り切れ次第販売終了となります。当日券の販売はございません。

※チケットご購入後のキャンセル、払い戻しはできません。

※天候により日の出がご覧いただけない場合がございます。その場合も返金はいたしかねますので、

あらかじめご了承ください。

2026年イヤーモデル 記念メダル販売

毎年販売しているイヤーモデルの記念メダルに、2026年デザインが登場します。今年の模様は『入り子菱（いりこびし）』。ひし形模様が幾重にも重なり、繁栄や無病息災を願う、とても歴史がある模様とされています。新たな一年も重要文化財として歴史を重ねていく 中部電力 MIRAI TOWER ならではの、オリジナル記念メダルです。

【販売開始日】

2026年1月1日（木・祝）

【販売場所】

展望台スカイデッキ

【販売価格】

700円（税込）

※お取り置きや郵送はいたしかねます。

2026年イヤーモデル記念メダル