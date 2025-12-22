和洋折衷スイーツのあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)では、2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)までの期間、「美味しく、華やかなお正月」をテーマに、年末年始という一年で特別な季節に相応しい見た目も味わいも華やかな期間限定の2つの商品、「紅白ばたーあんサンド」と「ばたーあんどら焼き【お正月いちご】」を販売するほか、新年の運試し「おみくじ」や、ほっこりと温まる「ぜんざいのふるまい」、限定のしのかかった商品等の販売をいたします。心華やぐ季節にぴったりな商品とイベントで、皆様のお越しを心よりお待ちしております。





「美味しく、華やかなお正月」にぴったりな、苺と紅白団子を使用した2つの限定商品





■1年間の感謝と年始のご挨拶を込めた、華やかな商品をお届け

創業明治4年、静岡を代表する老舗和菓子店「又一庵」とのコラボで誕生した、和洋折衷スイーツのあんことバターの専門店『熱海ばたーあん』は、2021年8月にオープンしました。北海道産えりも小豆を丹精込めて炊きあげてつくる、又一庵が150年以上受け継いできた“自家製あんこ”にまろやかなバターを合わせた数々の創作スイーツは幅広い年代のお客様から大変ご好評をいただき、特に看板商品の「熱海ばたーあんパン」は、累計販売個数140万個(2025年11月時点)を突破する大人気商品となりました。





そしてこの度は、2025年12月27日(土)から12月31日(水)まで、「もっちり、甘い。紅白の華やぐ味わい。」がテーマの「紅白ばたーあんサンド」を、2026年1月1日(木)から1月4日(日)まで、「ふわふわホイップとジューシーな苺の甘み」がテーマの「ばたーあんどら焼き【お正月いちご】」を、期間限定で販売いたします。紅白団子や甘酸っぱい苺をあしらい、味わいのみならず見た目も華やかな、新年をお祝いするのにぴったりな商品に仕上げました。熱海ばたーあんよりお客様への1年間の感謝と年始のご挨拶を込めた特別な商品となっております。









■苺に紅白団子！新年らしい華やかな美味しさがあんことバターに加わります

●紅白ばたーあんサンド(毎日数量限定)

「もっちり、甘い。紅白の華やぐ味わい。」がテーマ。紅白のお団子と甘酸っぱい苺が、あんことバターの味わいをより一層華やかに引き立てます。





＜商品概要＞

・商品名 ：紅白ばたーあんサンド

・販売期間 ：2025年12月27日(土)～12月31日(水)

・価格 ：1個600円

・アレルギー：乳成分・小麦・卵・豚肉





紅白ばたーあんサンド 1個600円





●ばたーあんどら焼き【お正月いちご】(毎日数量限定)

「ふわふわホイップとジューシーな苺の甘み」がテーマ。又一庵の粒あんとバター、たっぷりのホイップクリームに、苺と金箔をのせました。甘酸っぱく、とろける味わいです。





＜商品概要＞

・商品名 ：ばたーあんどら焼き【お正月いちご】

・販売期間 ：2026年1月1日(木)～1月4日(日)

・価格 ：1個600円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・山芋





ばたーあんどら焼き【お正月いちご】 1個600円





■新年を祝う特別なイベントと限定商品

●おみくじ

熱海ばたーあんで、2026年の運試し！見事大吉を引いたお客様には、当店でご利用可能な割引券をプレゼントいたします。





＜イベント概要＞

・開催期間：2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日)

・概要 ：税込1,500円以上お買い上げでご参加いただけます。

大吉を引いた方には当店でご利用可能な500円券を、

プレゼントいたします。 ※レシート合算は不可です。









●ぜんざいのふるまい

ご来店のお客様にささやかな新年のご挨拶をご用意しました。又一庵のあんこで作るぜんざいでホッと温まるひとときをお過ごしください。





＜イベント概要＞

・開催日：2026年1月3日(土)、1月4日(日)

・備考 ：各日先着50名様限定





又一庵のあんこで作るぜんざい





●干支焼印きんつば・あんバターどら焼き

又一庵の大人気商品、「手焼ききんつば」と「あんバターどら焼き」が、お正月限定パッケージで登場いたします。大切な人への新年のご挨拶にも、自分自身のプレゼントにも、ぴったりの商品です。





＜商品概要＞

・商品名 ：干支焼印きんつば

・販売開始日：2026年1月1日(木)

・価格 ：1個200円

・アレルギー：小麦





・商品名 ：あんバターどら焼き

・販売開始日：2026年1月1日(木)

・価格 ：1個250円

・アレルギー：小麦、卵、大豆、乳、山芋





左：あんバターどら焼き 1個250円、右：干支焼印きんつば 1個200円





●熱海ばたーあんパンまんじゅう お年賀のし

お土産の人気商品「熱海ばたーあんパンまんじゅう3個入り」が、お年賀のしの巻かれた限定パッケージで登場いたします。お手土産や新年のご挨拶にもおすすめです。





＜商品概要＞

・商品名 ：熱海ばたーあんパンまんじゅう3個入

・販売開始日：2025年12月27日(土)

・セット内容：熱海ばたーあんパンまんじゅう 3個

・価格 ：1箱840円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





・商品名 ：熱海ばたーあんパンまんじゅう 栗3個入

・販売開始日：2025年12月27日(土)

・セット内容：熱海ばたーあんパンまんじゅう 栗 3個

・価格 ：1箱990円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





熱海ばたーあんパンまんじゅう 3個入840円 / 栗3個入990円





■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは

～あんこぎっしり。バターとろける～

累計販売個数140万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。





＜商品概要＞

・商品名 ：熱海ばたーあんパン

・価格 ：1個430円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





熱海ばたーあんパン 1個430円





※価格はすべて税込みです。









■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは

～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～

かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。





又一庵謹製 熱海ばたーあん 外観





・店舗名 ： 又一庵謹製 熱海ばたーあん

・概要 ： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店

・所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町5番11号

・アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

・TEL ： 0557-81-2777

・営業時間 ： 10時～18時 不定休

・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com

・通販 ： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/









■会社概要

・商号 ： 株式会社フジノネ

・所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

・代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

・設立 ： 2007年10月

・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画・開発・卸販・販売

・資本金 ： 1,500万円

・ URL ： https://www.fujinone.co.jp