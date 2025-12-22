株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、2026年1月9日（金）に「一番くじ PUPPET SUNSUN」の発売を予定しております。そして今回「一番くじ PUPPET SUNSUN」と「一番くじ」の楽しさを伝える施策として、板垣 李光人さんを起用した新WEB CM「パペットスンスンの一番くじ」 板垣 李光人 【15秒ショートVer.】を12月22日（月）より一番くじ公式サイトおよびSNSで公開します。





新WEB CM 「パペットスンスンの一番くじ」





新WEB CMでは、俳優の板垣 李光人さんを今回新たに起用し、ファンタジーな世界観を創りあげています。

TVを観ていた板垣さんは「一番くじ PUPPET SUNSUN」が発売されることを知ります。すると、TV画面の中でTVCMに出演しているスンスンと、板垣さんがいる現実世界とがリンクしはじめ、「一番くじ PUPPET SUNSUN」の魅力的な商品を鮮やかな演出とともに可愛らしく紹介していきます。

撮影後のインタビューでは、「我ながら結構お似合いな二人なんじゃないかなと思いましたね。」と微笑みながら語り、また来年の抱負について「島で星空を見たい。」と語る、板垣さんの新たなチャレンジが語られる内容となっています。

またメイキング映像では、オンリー収録時に「ぴょこぴょこぬいぐるみ」の“ぴょこぴょこ”が言いづらく、苦戦しながらも噛まないよう何度も練習し、思わず苦笑いしてしまう、とてもチャーミングな姿も覗かせています。

板垣さんとスンスンの、ほのぼのとした掛け合いが楽しめる新WEB CMをご覧いただき、ぜひ「一番くじ PUPPET SUNSUN」にチャレンジしてみてください。









■新WEB CM「パペットスンスンの一番くじ」 板垣 李光人 【15秒ショートVer.】 概要

タイトル ： 「パペットスンスンの一番くじ」板垣 李光人

【15秒ショートVer.】

出演 ： 板垣 李光人

新WEB CMオンエア日： 2025年12月22日(月)～

媒体 ： 一番くじ公式サイトおよびSNS

CM(15秒) ： https://youtu.be/44tclk2cccA

メイキング映像 ： https://youtu.be/vo9LTh2R_68









■新WEB CM「パペットスンスンの一番くじ」 板垣 李光人 【15秒ショートVer.】 ストーリー

一番くじがめくられると、そこに現れたのはパペットスンスン。実はこのスンスン、テレビの中の「一番くじ」CMに登場しているのですが、なんと現実世界の板垣さんとリンクしてしまいます。驚きながらもスンスンの突然の登場に喜びを隠せない板垣さん。すると、テレビの中のスンスンから、一番くじがポンッと板垣さんめがけて飛んできます。くじをめくると、なんとA賞が大当たり！突如現れたスンスンの「ぴょこぴょこぬいぐるみ」に大喜びで頬ずりをする板垣さんの愛おしさにあふれる表情が見どころです。









■撮影エピソード

暖かな雰囲気のカジュアルファッションに身を包み、リラックスした様子でスタジオ入りした板垣さん。スタジオに入ると、まずは監督からの説明に真剣な眼差しで耳を傾け、撮影へのスイッチが徐々に入っていくのが印象的でした。

今回のセットは、どこか海外のレトロ感が漂う、明るくてポップな世界観。その空気に自然と溶け込むように、板垣さんは「一番くじ PUPPET SUNSUN」で当たった“スンスン”のぬいぐるみに大喜びするシーンを、さまざまなパターンで撮影していきました。特に“喜びのリアクション”を撮る場面では、表情があまりにも自然で、現場の監督やスタッフからは思わず「かわいい！」と歓声が。その表現力のおかげで、一発OKが連発するほど撮影は順調に進んでいきました。

撮影のラストには、声だけを単独で録る“オンリー収録”も実施。ところが、「ぴょこぴょこぬいぐるみ」の“ぴょこぴょこ”が意外と言いづらく苦戦！噛まないように何度も練習しながら、思わず苦笑いする姿は、真剣さの中にもチャーミングさが滲み出ており、板垣さんの新たな一面が感じられる時間となりました。





新WEB CM 「パペットスンスンの一番くじ」(イメージ5)





■出演者プロフィール

板垣 李光人（いたがき りひと）

俳優。2012年に俳優デビュー。

映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師0』で第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。

25年放送ドラマ『秘密～ THE TOP SECRET ～』でゴールデン帯連続ドラマ初主演。他出演作に『仮面ライダージオウ』、大河ドラマ『青天を衝け』『どうする家康』『silent』などがある。現在、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演のほか、映画『ペリリュー-楽園のゲルニカ-』が公開中。

俳優業のほか、作・絵を務めた初めての絵本『ボクのいろ』（Gakken）を発売するなど多方面で活躍。









■「一番くじ PUPPET SUNSUN」について

大人気キャラクターパペットスンスンが一番くじに初登場！

スンスンが大好きなパンをテーマにした一番くじオリジナル撮りおろしをたっぷり使用した豪華ラインナップです。

A・B・D・ラストワン賞には5種類のぬいぐるみをラインナップ、E賞には『ちらりんフレンズ』ブランドからひょっこり覗く姿がかわいいミニフィギュアが登場です。

また、F・G・H賞には一番くじオリジナル撮りおろしを楽しめる、ハンドタオルやステッカーセットなどの実用品やコレクションアイテムを取り揃えております。





・発売日：2026年1月9日（金）「一番くじの日」より発売予定





一番くじ PUPPET SUNSUN





■等級一覧

・A賞：ぴょこぴょこぬいぐるみ (全1種) 約19cm

お腹を押すとおててがぴょこぴょこ動くぬいぐるみです。





・B賞：ぬいぐるみ付トートバッグ (全1種)

トートバッグ…約38cm、ぬいぐるみ…約16cm

スンスンのぬいぐるみ付のトートバッグです。





・C賞：ブランケット (全1種) 約100cm

スンスンが大好きなパンとスンスンがデザインされたブランケットです。





・D賞：マスコットぬいぐるみ (全2種) 約11cm

大好きなパンを手に持つスンスンと、食パン型のポシェットを身に着けたポーズのマスコットぬいぐるみです。





・E賞：ちらりんフレンズ ミニフィギュア (全4種) 約6cm

『ちらりんフレンズ』より、スンスン・ノンノン・ゾンゾンのミニフィギュアが登場！

お腹の部分にシールが付属しているので机のフチなどに貼り付けると、こちらをちらりと覗くようなキュートなポーズになります。





・F賞：タオルコレクション (全6種) 約20cm

一番くじオリジナル撮りおろしを使用した綿素材のタオルコレクションです。





・G賞：アクリルコレクション (全8種) 約5cm

一番くじオリジナル撮りおろしを使用したアクリルコレクションです。

傘やペットボトルなどのめじるしにできます。





・H賞：ステッカーセット (全6種) 約5cm

一番くじオリジナル撮りおろしを使用したステッカーセットです。

スマートフォンのカバーにも入るサイズで、PCなど自分の持ち物をかわいくデコれます。





・ラストワン賞：おっきなふわふわぬいぐるみ 約28cm

ふわふわした手触りがとっても気持ちいい、約28cmの大きなサイズのぬいぐるみです。

ぎゅっと抱きしめるのに心地よいサイズです。





・ダブルチャンスキャンペーン：

ぬいぐるみセット 合計288個

A賞 約19cm、D賞 約11cm、ラストワン賞 約28cm

※賞品とパッケージは、A賞・D賞・ラストワン賞と同仕様になります。









■商品概要

・商品名 ： 一番くじ PUPPET SUNSUN

( https://1kuji.com/products/puppetsunsun )

・メーカー希望小売価格： 1回750円(税10％込)

・種類数 ： 全8等級29種＋ラストワン賞

・販売ルート ： セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、

ゆめタウン店舗など

・店舗検索 ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=puppetsunsun

・販売開始日 ： 2026年1月9日(金)より発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※店舗へのお問合せはお控えください。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。





(C)PUPPET SUNSUN/PS committee









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









＜参考資料＞

■板垣 李光人さんインタビュー

Q.撮影の率直な感想をお聞かせください。

今回初めてスンスンとご一緒させて頂きましたが、我ながらお似合いな二人なんじゃないかなと思いました。





Q.動画は12月に公開になるのですが、動画の見どころはどういったところでしょうか。

どんな感じに完成するかわからないのですが、テレビの中にいるスンスンとやり取りをするような場面もあるので、そういうところがどういう感じに仕上がってるのか楽しみです。セットや作りもちょっとレトロで、可愛く仕上がりそうなので、楽しみにしてます。





Q.パペットスンスンの一番くじは引いてみたいと思いましたか？

はい。すぐ無くなっちゃいそうですが、やはりラストワンは狙っていきたいですよね。

一番くじは僕もやってるので、ラストワンを引く大変さは分かっているので厳しい戦いだろうなとは思うのですが、ラストワンは狙っていきたいですよね。





Q.ラストワン賞の他にほしいものはありますか？

現場で使えそうなブランケットが欲しいです。今、冬場で移動の時とか、現場外で待機してる時とか、スンスンのブランケットを使ってたら可愛いだろうなと思います。





Q.パペットスンスンに登場するキャラクターの中でお気に入りのキャラクターはいますか？

スンスンがお気に入りです。





Q.特にこういうところが好きというところはありますか？

脱力感というか、どうしても普段生活をしていると、力が入りすぎたりすることもありますが、スンスンを見ると、いい感じにこちらも気が抜けるみたいな。ふわっと、脱力できる感じが現代社会には必要なんじゃないでしょうか。





Q.「一番くじ」は何が当たるか“ワクワク”しますが、最近“ワクワク”した事はありますか？

最近ワクワクしたこと…。最近ではないんですけど、今年、日本アカデミー賞の新人俳優賞をいただいて。

授賞式での高揚感というか、ワクワクする感じはありました。話を頂いた時も信じられない気持ちでしたが、当日会場に行ってやっと実感が湧いたので。あの瞬間は本当に忘れられないなと思いますね。

大先輩方を目の前に話すということも、なかなかない経験でした。

また戻れたらいいなという思いも込めて、非常にワクワクしました。





Q.その時に会えて嬉しかった人はいますか？

以前ご一緒した方々、監督などもそうですし、共演者の方々も、あの場所で再会できたというのは、また作品で再会するよりも、なんだか一段と嬉しさというか特別感があります。





Q.板垣さんにとって今年（2025年）はどんな一年でしたか？

今年もまだ経験していないことが沢山あるんだなと思わせていただけるような一年で。

作品自体もそうですし、仕事の幅というかジャンルも、色々な経験をさせて頂きました。

非常に実りが多かった一年でした。





Q.来年(2026年)はどんな一年にしたいですか？

去年ぐらいからずっと島に行きたいと言ってたんですけど。来年はもう予定を立てまして、行けそうなので、島に行ってきます。





Q.島でやりたいことは何かありますか?

ないです。「星空を見たい」ぐらいです。特に何も決めずに、ダラダラと。都会を離れ、島でゆっくりしたいなと思います。









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

https://support.bandaispirits.co.jp