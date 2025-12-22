アジア太平洋地域の起業家の4分の3が来年の経済的成長を予測 - Herbalifeによる調査





香港、2025年12月22日 /PRNewswire/ -- 健康とウェルネスのリーディング・カンパニー、コミュニティ、プラットフォームであるHerbalifeは本日、「アジア太平洋地域（APAC）における健康と経済的エンパワーメント調査2025（Asia Pacific (APAC) Health and Economic Empowerment Survey 2025）」の結果を発表しました。調査結果によると、起業家の間では強い経済的楽観論が示され、4人に3人（74％）が今後12か月で自身の経済的幸福度が向上すると予想しているのに対し、非起業家で同様の見通しを持つのは半数（48％）にとどまりました。

また本調査では、同地域の起業家が非起業家に比べ、経済面でのエンパワーメントと健康面でのエンパワーメントのレベルが著しく高いことも明らかになりました。健康エンパワーメントとは身体的、精神的、感情的な幸福を高める情報に基づいた意思決定能力、経済的エンパワーメントとは財務的安定性を向上させる能力と定義されますが、調査対象の起業家ではこれらのレベルが非起業家より17ポイント高くなりました。これは、起業家が自身の健康と経済的幸福の両方に対してより強いコントロール意識を持っていることを強く示しています。





「起業は本質的にストレスが多く、しばしば燃え尽き症候群につながるという一般的な認識とは対照的に、調査では起業家がより高い経済的楽観度、自信、エンパワーメント意識を報告していることが示されています」と、Herbalifeのアジア太平洋地域マネージング・ディレクター、Thomas Harmsは述べています。「現在の経済情勢において、多くの人々が追加の収入源を生み出す方法を模索しています。Herbalifeは、人々の健康とウェルネス強化を支援すると同時に、個人ディストリビューターとして自らのビジネスを構築したい方々に機会を提供することで、こうした人々を支えることに尽力しています。」

10月に実施された「APACにおける健康と経済的エンパワーメント調査2025（APAC Health and Economic Empowerment Survey 2025」では、オーストラリア、香港特別行政区、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾地域、タイ、ベトナムの11市場において、起業家2,245名を含む8,505名の回答者を対象に調査が行われました。

起業家は自身の経済的幸福度に対して強い自信を示している

どの地域でも、起業家は自身の経済的幸福度をより肯定的に捉える傾向が見られます。起業家の43％が現在の経済的幸福度を「非常に良い」と評価しているのに対し、非起業家で同様の見解を持つのはわずか25％です。将来の展望では、起業家の74％が今後12か月で自身の経済的幸福度が向上すると予想しているのに対し、非起業家で同程度の自信を持つ人は半数未満（48％）にとどまります。

起業家は経済的な目標達成についてもより楽観的です。調査対象の起業家の半数が12か月以内での短期経済目標達成に自信を持っており、これは非起業家より23ポイント高い数値です。同様に、51％が5年以内の長期経済目標達成に自信を持っており、こちらも非起業家より21ポイント高い数値を示しています。

アジア太平洋地域の起業家が見せる経済面/健康面でのエンパワーメント意識の高さ

楽観主義や現在および将来の経済的幸福に対する自信に加え、調査結果からはアジア太平洋地域の起業家における経済面/健康面でのエンパワーメント意識の高さも明らかになりました。起業家の約6割（59％）が、自身の経済的安定と幸福を向上させるための意思決定を行う力を持っていると感じており、同じ見解を持つ非起業家（39％）を18ポイント上回っています。健康面でのエンパワーメント意識も同様に起業家で高く、65％がそうしたエンパワーメント意識を感じているのに対し、非起業家は48％でした。

このエンパワーメント意識が、今後12か月間で健康面での目標を達成できるという起業家の自信の背景を説明できるかもしれません。起業家の半数以上（56％）が今後12か月以内に健康目標を達成できると信じていますが、同じ信念を持つ非起業家はわずか33％でした。

健康面と経済面でのエンパワーメント意識の間に見られる強い相関関係

調査結果は、健康面と経済面でのエンパワーメント意識の間に強い相関関係があることを示しています。経済的な幸福を向上させる意思決定において高いエンパワーメント意識を感じている個人は、同時に健康面でのエンパワーメント意識も高いと報告する傾向が見られます。これらは、財務上の意思決定に対する自信が、個人の健康管理に対する自信と密接に関連している可能性を示唆しています。

目標設定、時間と資源の管理、自分らしいライフスタイルや経済的選択などにおけるコントロール意識を高めることで、起業家は自らの志を実現できるという深いエンパワーメントを実感します。この主体性が自信を育み、より良い健康状態と経済的成果をもたらします。個人が経済/健康に関する意思決定を自ら掌握する時、未来だけでなく人生そのものを変革する可能性を解き放つという事実を、この結果は力強く示唆しています。

###

Herbalife Ltd.について

Herbalife（NYSE：HLF）は、1980年の創業以来、優れた栄養製品と独立系販売代理店向けのビジネス機会を提供することで人々の生活を変えてきた、一流の健康とウェルネスの企業であり、コミュニティであり、プラットフォームです。同社は、90以上の市場において、科学的裏付けのある製品を、起業家的な代理店を通じて消費者に提供しています。代理店は、顧客が最高の人生を送るために、より健康的で活動的なライフスタイルを取り入れるよう、1対1のコーチングや支援的なコミュニティを提供します。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com