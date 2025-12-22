スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品の企画・製造を手がける株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、代表取締役：大野範子)は、ニオイケアブランド「KnS」シリーズより、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションしたオリジナルトートBAG付きセットを、2026年1月9日(金)より順次発売いたします。





本企画では、「KnS」の薬用ボディソープ・薬用スカルプシャンプー・薬用スカルプコンディショナー・薬用パールボディソープの4品を対象に、リサとガスパールのアートを使用したオリジナルデザインのトートBAGを組み合わせたスペシャルセットを、当社直営ショップおよび各種ECサイトにて数量限定で販売します。









■企画の背景

近年、さまざまなハラスメントが社会問題となる中で、スメルハラスメント(通称「スメハラ」)も世の中の関心が高いテーマのひとつとなっています。

こうした背景から、「KnS 柿※のさちシリーズ」はカキタンニン(保湿成分)などを配合し、体臭・汗臭や頭皮のニオイケアに着目したシリーズとして、男性だけでなく女性の方にもご愛用いただいてきました(代理購買を含む女性の購入率：55.5％)。

一方、「リサとガスパール」は2025年に日本語版出版25周年を迎え、性別や世代を超えて愛されているキャラクターです。

このたび当社は、「ニオイケアに関心のあるより多くの方に、もっと手軽に『KnS』を手に取っていただきたい」という想いから、「リサとガスパール」とのコラボレーション企画を実施することにしました。

お気に入りのボディソープやシャンプーと一緒に、リサとガスパールのかわいらしいアートを使用した特別なトートBAGを日常使いしていただける、楽しいセットとしてお届けします。※カキタンニン(保湿成分)





キャンペーン概要





■コラボレーションBAG概要





オリジナルトートバッグ





大きな柿と仲良しのリサとガスパールのイラストがあしらわれた、毎日リサとガスパールと一緒に過ごせる特別なオリジナルトートBAGができあがりました！普段の買い物や通勤・通学、レジャーなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。大人な配色にリサとガスパールのワッペンが映える、軽くて使いやすいデザインです。

BAGサイズ： 幅42×高さ38×マチ4cm(持ち手含まず)

素材 ： 本体／ポリエステル、持ち手／ポリプロピレン









■セット商品ラインアップ

(1)KnS 薬用ボディソープ

(医薬部外品・KS薬用ボディソープ) セット価格：3,520円(税込)

(2)KnS 薬用スカルプシャンプー

(医薬部外品・KS薬用シャンプーA) セット価格：3,960円(税込)

(3)KnS 薬用スカルプコンディショナー

(医薬部外品・KS薬用コンディショナー)セット価格：3,960円(税込)

(4)KnS 薬用パールボディソープ

(医薬部外品・KS薬用JSリキッドソープ)セット価格：3,300円(税込)

※いずれも「リサとガスパール」オリジナルトートBAG 1点付き





柿のさち ボディソープ





柿のさち シャンプー





柿のさち コンディショナー





柿のさち パールボディソープ





■販売概要

発売日 ： 2026年1月9日(金)～ 順次

販売チャネル： 株式会社マックス直営ショップ

Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング 等のECサイト

仕様 ： 各対象商品の本体1点＋リサとガスパール

オリジナルトートBAG 1点のセット

販売形態 ： 数量限定、なくなり次第終了









■リサとガスパールとは

フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」は2025年に日本語版出版25周年を迎えました。

ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。

黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。

リサとガスパールは、うさぎでもない、いぬでもない、キュートなパリの住人。

人間の学校に通って友だちはいっぱいだけど、とくべつ仲良しなふたりは、遊びもいたずらもいつも一緒です。

日本では現在まで約40タイトルの絵本が発売、累計部数は200万部以上に及びます。

お話とブックデザイン担当のアン・グットマンと作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻によって生み出された独自の世界観と温かみのある絵は多くの人を魅了しています。

オフィシャルHP

https://lisagas.jp/

オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/gaspardetlisa_official/

(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/