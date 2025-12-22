群馬県前橋中央イベント広場に「出張カキ小屋」参上！ 1月8日～期間限定開催！《 宮城県産殻付き牡蠣が一盛り８８０円!! 》
LH 株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zLxl0lR4Nc4 ]
【備長炭の炭火で味わう、セルフBBQイベント！】
【店内には炭火焼きの美味しい香りが立ち込める】◆◆新鮮な焼き牡蠣はもちろん、その他のメニューも充実！
新鮮なサザエ、ホタテ、アワビ、ホッキ貝、エビ、タコ串、イカ串などの浜焼きや、牡蠣フライ、牡蠣ごはん、牡蠣汁、牛串、豚串、フランクフルト、フライドポテト、コーンバター、その他おつまみ、ソフトドリンク、アルコールも多数用意。さらに日替わり食材や、数量限定で様々な産地の牡蠣が登場する場合も！！
＊販売商品は漁や市場の状況により毎日変わります。
【北海道から沖縄まで、東北の新鮮な牡蠣を通じて復興支援を行う】◆◆毎年全国各地で開催！！
東日本大震災で販路に苦しむ東北の牡蠣を、多くの人に食べてほしいとの想いで始まった復興支援イベント。震災を風化させない取り組み、漁港の活性化、継続的な東北復興支援と地域振興を目的にを全国で続ける。
【無料見学もOK！】◆◆システムはシンプル！
１.お店に行く
２.お好きな商品を選ぶ
３.商品代＋お席代(炭代)390円/人 を支払う（未就学児無料）
４.スタッフが席までご案内し、焼き方を説明
５.牡蠣をはじめとした絶品の食材を、思う存分堪能する！
＜牡蠣奉行 in 前橋中央イベント広場店＞
[開催住所] 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2丁目８－２１ イベント広場北側
[開催期間] 2026年1月8日(木)-2月1日(日)
[営業時間] 11:00-21:00（L.O.20：30）
[お問合せ] 080-7793-8241
HP：https://kakibugyo.com/
Instagram：https://www.instagram.com/kaki__bugyo/(https://www.instagram.com/kaki__bugyo/)
◆◆動画で牡蠣奉行を見る→https://www.youtube.com/shorts/ikGDJLLgOHk
一部画像出典：Instagram「食べて埼玉」さん、「埼玉グルメ」さん
