世界初の３D計測・３Dプリンタ×サブスクリプションを実現するオーダーメイド3Dシューズブランド『AYAME』(あやめ [https://hana-ayame.info/]{https://hana-ayame.info/} )、『菖蒲』（しょうぶ [https://www.shoubu.info/]{https://www.shoubu.info/} ) を展開する 株式会社crossDs japan （クロスディーズジャパン）は、名古屋にて、2026年1月16日（金）から1月18日（日）までの3日間限定でポップアップストアを出店します。

オーダーメイド3Dシューズについて

高い靴を買ったのに足に合わなくて痛い。同じメーカの同じサイズの靴なのに足に合わない。靴が足に合わずに仕事や生活をされている方が世の中には多くいらっしゃいます。人間の骨は約206個から構成されていますが、その１/4は足の骨で、これらひとつひとつの形や大きさが左右を含めて異なるのが当たり前です。そんな個性がある足に、5mmきざみの長さだけの指標で大量生産された靴が合うという事は本当にまれです。足に合わない靴は、購入されても履かれることなく捨てられていくだけで、地球にもお財布にもやさしくない存在になってしまいます。当社は、足を3Dスキャンして靴型（木型）からひとりひとり専用に作る事で、足に合った靴を環境に優しい作り方で造っています。また、メンテナンスサービス付きで提供する事により、足に合った靴をより長く履いて頂けるようにしています。

足と地球環境に優しい靴作り

ひとりひとりの足に合った靴を作る為に、3D技術によりお一人お一人専用の靴型をコンピュータで造ります。今まで靴型職人の経験と勘に頼って造っていたところを、コンピュータに置き換える事により従来よりも精度の高い靴型を作る事ができるようになりました。この靴型を3Dプリンタを使って作っています。3Dプリンタでは、PLAというトウモロコシを原料にした樹脂を使って靴型を造形していて、従来の切削のように削りカスが出る事がなく、ゴミゼロ、カーボンニュートラルな製造方法により実体化しています。靴の構造は従来通りの動物の革を使った、伝統的な製法ですが、革の元になる動物の飼育も環境に負荷を与えない、獣害で駆除されたエゾシカの革を活用するなどしています。エゾシカは年間30億円以上の農作物に被害を与えたり、自然の生き物でありながら個体数が増えすぎて森林を破壊してしまう問題のある状態になっています。バランスを取るために捕らえられたエゾシカですが、従来は捨てられていた皮を、絞り染めによりデザイン性の高い革に生まれ変わらせ靴にすることに成功しました。表面にある模様はタイダイ（絞り染め）により、野山を駆け巡っていたときについた傷を分かり難くし、デザイン性を高める役割も担っています。他にも日本国内で製造する高品質なヒールや中底などの素材を使いCO2排出を低減しています。

AYAMEのパンプス

​パンプスは、足の甲が開いており、紐靴の様にサイズを調整する事ができません。足に掛かる少ない面積の革でしっかりと足に合わせないと、すぐに脱げてしまったり、前に滑っていき外反母趾の原因になったりします。ひとりひとりの足に合わせて専用の木型を造るので、足にピッタリの仕上がりとなり納品時のお客様からは、初めて足に合ったパンプスを履けましたというお声をよく頂戴します。

AYAMEパンプスの特徴

・一人一人専用の靴型（木型）を3D製作・選べる靴の仕様：約8900万通り・つま先の形：ポインテッド、ラウンド、スクエア・ヒールの高さ：フラット、3cm、5cm、7cm・ヒールの形：フレンチ、チャンキー・靴底：レッド、ブラック、ベージュ・革の色、配色など

ポップアップ出店詳細

開催場所：〒462-0861愛知県名古屋市北区辻本通1丁目50番地の4 MOPAQ 三協フロンテア名古屋辻本通店 Uspace内 Meeting2駐車場がありますので車でのご来店が可能です。名古屋高速１号楠線黒川インターチェンジより県道102号を小牧方面に進み、志賀橋交差点を越え650ｍ進んだ辻本通１交差点左角が店舗です。名古屋市営地下鉄名城線「志賀本通駅」から 約600m期間：2026年1月16日（金）から1月18日（日）3日間

出店ブランド： AYAME [https://www.hana-ayame.info/]{https://www.hana-ayame.info/}菖蒲 [https://www.shoubu.info/]{https://www.shoubu.info/}

計測予約サイト：店頭でのご注文は足の3D計測や、仕様決めなどで1時間ほどお時間が掛かりますので、事前のご予約をお願いしております。

[オーダーメイド3Dパンプス AYAME ポップアップ出店専用予約リンク]{https://www.hana-ayame.info/service-page/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%B0%82%E7%94%A8-3d%E8%A8%88%E6%B8%AC-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-1-16-18?referral=service_list_widget}[オーダーメイド3Dシューズ 菖蒲 ポップアップ出店専用予約リンク]{https://www.shoubu.info/service-page/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%B0%82%E7%94%A8-3d%E8%A8%88%E6%B8%AC-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-1-16-18?referral=service_list_widget}

会社概要

・会社名：株式会社crossDs japan(クロスディーズ ジャパン) ・所在地：東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ＹＯＵビル2Ｆ２Ａ ・代 表：諏訪部 梓 ・設 立：2019年12月 ・事業内容：サブスク型オーダーメイドシューズの製造・販売・運営 ・URL : 婦人靴 AYAME [https://www.hana-ayame.info/]{https://www.hana-ayame.info/} 紳士靴 菖蒲 [https://www.shoubu.info/]{https://www.shoubu.info/}