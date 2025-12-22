エムティーアイ、経営理念を刷新　新パーパス「生きるを変えていく。」を発表

株式会社エムティーアイ

株式会社エムティーアイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前多 俊宏、以下「当社」）は、2026年8月に創立30周年を迎えるにあたり、経営理念を刷新します。

新たな経営理念のテーマは「人」です。当社は、事業活動を通じて世の中の既成概念や慣習に革新をもたらし、社会の“あたりまえ”をアップデートすることで課題解決に挑戦しています。この姿勢を明確に示すため、新たなパーパスとして「生きるを変えていく。」を掲げ、斬新な発想と柔軟なアプローチで、人と社会がより豊かに暮らせる未来を描き、社会の変革をリードしていきます。

◆経営理念刷新の背景

当社は1996年の創業以来、時代の変化の先頭に立って、より良い未来社会の実現に求められるサービスを創出してきました。私たちは、テクノロジーを活用し世の中の仕組みやシステムの在り方を変えていくことが、お客さまがより自由に、自分らしく生きられる社会を実現する上で大切なことだと考え、事業に取り組んでいます。事業活動も、コンシューマー向けサービスの提供から、行政・医療機関・金融機関・教育機関など多様なステークホルダーとの連携による、社会課題の解決や既存システムの変革へと領域を広げています。

2026年8月に創立30周年を迎えるにあたり、私たちは改めて「より良い未来社会を実現するためには、世の中は、システムはどうあるべきか？」と原点に立ち返り、従業員とともに次の30年に向けた企業の方針を作成しました。

近年、テクノロジーの進化とともに、社会の仕組みや生活様式は大きく変化しています。しかし、本当に大切なのは技術そのものではなく、“テクノロジーが生活者一人ひとりの「安心」や「自由」、「選択の広がり」につながっているのか。”“誰もが自分らしく生きられる社会を、どう創り上げていくのか。と問い続ける視点です。”私たちはその問いに向き合い、新たなパーパス「生きるを変えていく。」を掲げました。人とテクノロジーの調和によって、社会や人々のあらゆる領域で“生きるを変える”価値を生み出し、より良い未来の実現へ貢献していきます。

◆Purpose

生きるを変えていく。

より良い未来社会を実現するためには、世の中は、システムはどうあるべきか？

それは創業から掲げるひとつの問いであり、ますます複雑化する時代においても変わらない指針。

そしていま私たちは、その指針を胸に様々な社会課題に挑み、大きな変革を遂げようとしています。

そのテーマは「人」。

健康や暮らし、女性の持つ課題に対して、1つ1つのシーンに寄り添い、

ひとつひとつ幸せへの変化を生み出す企業へと進化します。

人とテクノロジーの調和によって、社会や人のあらゆる領域で、「生きるを変えていく」。

斬新な発想と手段で明るい未来を描く、新しいエムティーアイへ。

◆Mission

人とテクノロジーの調和

私たちはテクノロジーの力によって、現代の常識や慣習に革新をもたらし、

社会の「あたりまえ」を更新していきます。

生活者一人ひとりの視点に立ち、持続可能でより良い未来の実現に貢献します。

◆Vision

社会システムのリフレーミング

人口構造の変化や価値観の多様化により、従来の仕組みは限界を迎え、社会課題が顕在化しています。

社会システムを新しい視点で捉え直し、価値ある枠組みに再構築することで未来の社会を創り出し、

持続的な利益の源泉とします。

【エムティーアイについて】

社名：株式会社エムティーアイ

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F

代表者：代表取締役社長 前多 俊宏

設 立：1996年8月12日

事業内容：コンテンツ事業、ヘルスケア事業、学校DX事業、その他事業（AI、法人向けDX支援など）

URL：https://www.mti.co.jp/