民生ラズパイでここまでできる！～Actcastで実現する大規模展開・7つの要諦～【INTLOOP×Idein】製造現場DXの実践を語るオンラインセミナー開催

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下「INTLOOP」）は、Idein株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：中村 晃一、以下「Idein」）と共催で、INTLOOP Meets特別編「民生ラズパイでここまでできる！～Actcastで実現する大規模展開・7つの要諦～」を2026年1月15日(木)に開催します。

製造現場を中心に広く活用が進むRaspberry Pi（ラズベリーパイ、以下「ラズパイ」）*¹は、PoCや小規模導入では効果を発揮する一方、大規模展開・運用・セキュリティ統制の壁に直面するケースも少なくありません。

本セミナーでは、民生ラズパイ*²を用いた大規模なプロジェクト現場での実装・運用を成功させるための現実的なアプローチを、実例とともに解説します。

▽参加申込はこちらから

https://zoom.us/webinar/register/7817659591904/WN_bZjscdc3T5OU8K64GaVpdQ

＊１：手のひらサイズほどの小型なシングルボードコンピュータ

＊２:本セミナーでは、産業用に設計された専用品ではなく、比較的低価格で流通している標準的なラズパイを「民生ラズパイ」と定義

■開催背景：PoC止まりから脱却できない「製造現場DX」の現実

製造現場におけるDX推進が叫ばれる一方で、

- 現場データの活用がPoC段階に留まっている- 多数の現場デバイスを安全かつ一元的に管理できていない- OT領域*³特有のセキュリティ要件が障壁となり、本格展開に踏み切れない

といった課題を抱える企業は少なくありません。

特に、低コストかつ柔軟に導入可能なラズパイは、現場DXの入り口として広く利用されている一方、大規模運用・統制・セキュリティ確保の観点で課題が顕在化しやすいのが実情です。

＊3：「Operational Technology領域」の略称。工場・発電所・鉄道等の産業設備・インフラを物理的に監視・制御するためのシステム・技術が稼働する領域。

■セミナーの見どころ：IdeinとINTLOOPが提示する７つの要諦

国内トップシェア*⁴を誇るエッジAIプラットフォーム「Actcast」を展開するスタートアップIdeinと、製造業における現場DX支援で豊富な実績をもつINTLOOPは、これまで複数の業界におけるPoCや実装支援を通じて「IoT/AI導入時の統制方法」「定着までの壁」に着目してきました。

本セミナーでは、まずはIdeinから、民生ラズパイを用いた大規模実装の成功事例や、OT領域特有のセキュリティ要件への対応について具体的に紹介します。さらにINTLOOPより、データ活用プロジェクトを現場に定着させるための成功ポイントや導入実例を共有します。

技術で“見える化”を担うIdeinと、現場で“定着化”を支援するINTLOOP。エッジAIの社会実装を進める両社が、現場デバイスを安全かつ効率的に運用する方法を提示します。

＊4：デロイト トーマツ ミック経済研究所 『AI（ディープラーニング）活用の画像認識ソリューション市場の現状と展望 2025年度版（https://mic-r.co.jp/mr/03540/)「提供形態別市場シェア【SDK/開発プラットフォーム】」の調査結果に基づく。

2025年度は見込値。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000026271.html

【過去の関連プレスリリース】

▷2024年5月29日 「INTLOOPがエッジAIソリューションを提供するIdeinと包括的な協業を開始」

https://www.intloop.com/news/20240529/

▷2024年9月24日 「INTLOOP株式会社とIdein株式会社の資本業務提携について」

https://www.intloop.com/news/20240924/

■セミナー開催概要

開催日時：2026年1月15日(木) 12:00 - 13:00

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）／参加費無料

申込：事前申込必須（当日まで受付）

申込ページURL：https://zoom.us/webinar/register/7817659591904/WN_bZjscdc3T5OU8K64GaVpdQ

主催：INTLOOP株式会社（INTLOOP Meets）

■登壇者紹介

中村 晃一（なかむら こういち）氏｜Idein株式会社 代表取締役CEO

東京大学情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻博士課程を中退し当社創業。大学では主に高性能計算の為の最適化コンパイラ技術を研究。

2018年 ARMの選定するARM Innovatorに日本人で初めて選定。

2024年7月より国立大学法人 東北大学 共創戦略センター 特任教授（客員)。

飛鋪 武史（ひしき たけし）｜INTLOOP株式会社 BX推進統括本部 コンサルティングセールス本部 シニアディレクター

エンジニアとしてキャリアスタート。国内外複数の半導体製造工場の立ち上げに関わる。

その後、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)、ガートナージャパン、日本アイ・ビー・エムにおいて合計15年ほど自動車や製造業のコンサルティングプロジェクトに従事。

直近は、Salesforce系スタートアップにて、合計4社の事業立ち上げ、組織づくり、上場支援等を経て、現職。

■こんな方におすすめ

・ラズパイを使ったPoCを行ったが、大規模運用へのステップに課題を感じている方

・現場で多数のラズパイを利用しており、一元的な管理や運用負荷に悩んでいる方

・セキュリティや統制の観点から、エンタープライズ環境でのラズパイ活用に不安を感じている方

・現場で実際にラズパイの運用を推進していく上で、具体的な成功事例やノウハウを知りたい方

・Actcastを活用して、ラズパイをより安全かつ効率的に運用したい方

■INTLOOP Meetsについて

「INTLOOP Meets」は、INTLOOPが創業20年のコンサルティングとプロ人材支援で培ってきたノウハウ・ネットワークをもとに、社会や業界の最前線課題に向けたナレッジ共創活動です。セミナー、カンファレンス、ラウンドテーブル等あらゆる形態で、実践的な知見と出会いを創出します。「人と企業の成長が循環する社会へ」というVisionのもと、INTLOOPが創業当初から大切にしてきた「Pay it forward（恩送り）」の精神で、知・ノウハウ・人の流通を促進し、参加者と企業の価値最大化に貢献します。

■Idein株式会社について

会社名：Idein（イデイン）株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町1-4-13

代表者：代表取締役 中村 晃一

事業内容：Actcast事業（エッジAIプラットフォームの開発・運営）、受託開発事業（次世代自動車開発での協業等）

設立年月日：2015年4月

URL：https://www.idein.jp

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）は企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約53,000名（2025年10月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、

デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

