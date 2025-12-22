株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ コラボレーション商品第3弾を、2026年1月23日に一般発売いたします。

【教則本】

ロングセラー教本とアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」がコラボレーション！エレキギター・エレキベース・ドラム入門、はじめの１冊！超初級者向けの各楽器教則本が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」バージョンで登場！ 楽器の構え方・持ち方からテクニックまで、参考演奏動画付きでわかりやすく解説されており、これから楽器を始める方にぴったりの一冊。巻末に掲載されている主題曲の演奏を目指そう！

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×宇宙一やさしいエレキギターはじめました

超初級者向けのギター教則本が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」バージョンで登場！ ギターの構え方から演奏テクニックまで、シンプルにわかりやすく解説されており、これから楽器を始める方にぴったりの一冊。巻末に掲載されている結束バンドの人気曲の演奏を目指そう！ 練習フレーズや巻末曲は参考演奏動画対応！【目次】第１章 エレキギターを知ろう第２章 よくわかる楽譜の読み方第３章 音を出してみよう第４章 エレキギターの必須テクニック第５章 実践フレーズに挑戦第６章 チャレンジ！ ギタースコア「青春コンプレックス」「ギターと孤独と蒼い惑星」「月並みに輝け」

※本書は「宇宙一やさしいエレキギターはじめました THE MOVIE」（GTL01096746）の内容を再構成しています。【商品詳細】定価：2,530円(10％税込)仕様：A4変型判縦/112ページ発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12353‐1商品コード：GTL01102719https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102719

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310181

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×宇宙一やさしい ドラムはじめました

超初級者向けのドラム教則本が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」バージョンで登場！ スティックの持ち方から叩き方の基本、ビートの基礎からフィルインまでわかりやすく解説されており、これから楽器を始める方にぴったりの一冊。巻末に掲載されている結束バンドの人気曲の演奏を目指そう！ 練習フレーズや巻末曲は参考演奏動画対応！【目次】第１章 ドラムを知ろう第２章 ドラムの音を出してみよう第３章 これだけは知っておきたい楽譜の読み方第４章 リズムを感じながら叩いてみよう第５章 フィルインに挑戦第６章 実践フレーズにチャレンジ第７章 チャレンジ！ ドラムスコア「青春コンプレックス」「ギターと孤独と蒼い惑星」「月並みに輝け」

※本書は「宇宙一やさしいドラムはじめました CD/DVD付」（GTL01094363）の内容を再構成しています。【商品詳細】定価：2,750円(10％税込)仕様：A4変型判縦/96ページ発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12355-5商品コード：GTL01102721https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102721

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310204

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×宇宙一やさしいエレキベースはじめました

超初級者向けのベース教則本が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」バージョンで登場！ ベースの構え方から演奏テクニックまで、シンプルにわかりやすく解説されており、これから楽器を始める方にぴったりの一冊。巻末に掲載されている結束バンドの人気曲の演奏を目指そう！ 練習フレーズや巻末曲は参考演奏動画対応！【目次】第１章 エレキベースを知ろう第２章 ベースの音を出してみよう第３章 ベース演奏の基礎知識第４章 リズムを感じながら弾いてみよう第５章 ベース演奏の必須テクニック第６章 実践フレーズに挑戦第７章 チャレンジ！ ベーススコア「青春コンプレックス」「ギターと孤独と蒼い惑星」「月並みに輝け」

※本書は「宇宙一やさしいエレキ・ベースはじめましたTHE MOVIE」（GTL01101030）の内容を再構成しています。【商品詳細】定価：2,640円(10％税込)仕様：A4変型判縦96ページ発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12354‐8商品コード：GTL01102720https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102720

【グッズ】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310198

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ ピックセット２（4枚入）

普段、ヤマハが販売しているピック素材を使用したオリジナル製品。スタンダード型とティアドロップ型を各2枚用意した、計4枚入り。表には後藤ひとりのイラストと、「PACIFICA611V BTR LTD」×ツチノコぼっちのコラボイラストをあしらい、裏にはアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」とヤマハのロゴがデザインされている！■封入されているピックの種類ピックA：後藤ひとり（スタンダード型）ピックB：PACIFICA×ツチノコぼっち（スタンダード型）ピックC：後藤ひとり（ティアドロップ型）ピックD： PACIFICA×ツチノコぼっち（ティアドロップ型）

【商品詳細】定価：1,320円(10％税込)素材：ポリアセタール Made in Japan発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12356-2商品コード：GXF01102722https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GXF01102722

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310211

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ コード早見表クリアファイル

実用的なA４サイズのクリアファイル。表面には基本的なギターコード、裏面には代表的なスケールのポジション図が書かれており、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のファンはもちろん、ギタープレイヤー必携の１枚。

【商品詳細】定価：495円(10％税込)仕様：A4判横発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12358-6商品コード：GXF01102724https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GXF01102724

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310235

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ ステッカーセット（5枚入）

ヤマハでしか手に入らない！ 描き下ろしイラストを使用した、ダイカットのステッカーセット。ホログラム仕様（後藤ひとり）と、ラミネート仕様（後藤ひとりが使用しているPACIFICAを忠実に再現した「PACIFICA611V BTR LTD」×ツチノコぼっち）を含む贅沢な5枚入り。■封入されているステッカーの種類・後藤ひとり（ホログラム仕様）・後藤ひとり・廣井きくり・結束バンド・PACIFICA611V BTR LTD×ツチノコぼっち（ラミネート仕様）

【商品詳細】定価：1,430円(10％税込)サイズ：横幅最大約68mm 、縦幅最大約105mm発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12357-9商品コード：GXF01102723https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GXF01102723※ヤマハ直営店・ヤマハの楽譜通販サイト限定販売

【書籍】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310228

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 ひとりで学ぶ エレキギター攻略 ～ギターヒーローへの道～

――後藤ひとりはどうやって上達したの？――上級レベルにいくまでには、なにをすればいいの？――テクニックの効率のいい覚え方は？独学でエレキギターを始めた入門者や上級レベルのテクニックを会得したいプレイヤーが、演奏技術を身につけるためのガイドブックが登場。ギターを弾くための準備からスタートして、上級レベルに到達するために必要な奏法とポイントを段階的にマスターしていけるように構成された一冊。本書を活用して、目指せ！ 「ギターヒーロー」

目次：第1章 ［入門編］ ギターを弾く準備第2章 ［初級編Ⅰ］ ピッキングとフィンガリングの基本テクニック第3章 ［初級編Ⅱ］ ベーシックなコードプレイ第4章 ［中級編Ⅰ］ リードプレイの基本テクニック第5章 ［中級編Ⅱ］ コードプレイのバリエーション第6章 ［上級編Ⅰ］ リードプレイの応用テクニック第7章 ［上級編Ⅱ］ ハイテクニックと特殊奏法第8章 ［演奏編］ 「星座になれたら」を弾こう！•基本コード早見表•アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」人気曲で使われているテクニック【商品詳細】定価：2,420円(10％税込)仕様：B5判縦/144 ページ発売日：2026年1月23日ISBN：978-4-636-12352-4商品コード：GTB01102718https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102718

★ヤマハの楽譜通販サイト Sheet Music Store ご購入キャンペーン実施中！

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310174

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の対象商品を1回のご注文で合計5,500円以上(税込)ご購入いただいた方に、オリジナル特典【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」特製巾着】をプレゼント！※特典サイズ：約W140×H190×D30mm、素材：コットン、カラー：黒※特典のお渡しは、対象商品のご予約・ご購入に限られます。また、対象外商品の同時注文はできませんのでご了承ください。※ご購入商品と特典の発送は2026年1月下旬以降を予定しております。※ご注文完了後に注文内容の変更やキャンセルが発生し、特典条件を満たさなくなった場合は、特典の対象外となります。※特典は無くなり次第終了いたします。詳細および、対象商品はこちら（https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/campaign/bocchirocks202512）

★ヤマハ楽器店16店舗で、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ STORE CAMPAIGN! 開催！

キャラクターパネルの展示や、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンのほか、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」コラボ新商品計６種の先行販売も行います。展開店舗一覧：日時：2025年12月24日（水）～2026年3月22日（日）※営業日は各店舗の営業時間に準じます。会場：ヤマハミュージック各店（札幌、仙台、新潟、ミュージックスクエア高崎、ミュージックスクエアつくば、銀座、横浜みなとみらい、浜松、名古屋、大阪なんば、神戸、岡山、広島、松山、福岡）、Yamaha Sound Crossing Shibuya※店舗ごとに定休日がございますので、お確かめのうえご来店ください。※イベントにかんするお問い合わせは、(株)ヤマハミュージックジャパン（https://jp.yamaha.com/support/index.html） まで

☆アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」× ヤマハ コラボレーション特設ページ

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 関連既刊好評発売中！URL：https://www.ymm.co.jp/feature/bocchi.php

