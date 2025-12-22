「exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージ」LGWAN環境で長野県千曲市が利用開始

株式会社イマクリエ

株式会社イマクリエ（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木信吾、以下、当社）は、長野県千曲市において「exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージ」（以下、本パッケージ）の提供を開始し、LGWAN環境での運用を正式に開始しました。

exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージが選ばれる「３つの安心」

本パッケージは、 全国50自治体以上が導入、延べ２万ID以上(※1)を発行し、次年度継続率は100％(※2)と高く評価いただいています。

自治体の生成AI導入・活用にあたっては、「導入後すぐに使えるか」「運用が負担にならないか」「予算・セキュリティ面が万全か」など、さまざまな不安の声が寄せられます。

本パッケージは、以下「３つの安心」で導入自治体から選ばれ続けています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47071/table/177_1_839b9a68e2c3be9beb9d14efee327164.jpg?v=202512220122 ]

サービス主要機能・サポート

【機能面での特徴】

- LGWAN対応：閉域網環境でもセキュアに利用可能- 月額固定料金でのアカウント発行無制限：予算超過の心配なく全庁展開- 国内サーバー処理：機密情報の取扱にも対応- 使い放題言語モデルを標準搭載：文字数上限を気にせず、全職員の積極的なAI活用を促進(※3)- RAG構築数 無制限：各部署の要望に応じた業務特化AIを、柔軟に作成・提供



【運用面での特徴】

- 全職員分のアカウント登録・更新代行：1,000～2,000名規模の自治体にも対応（新年度の大規模アカウント異動、所属課変更、新入職員追加も当社が一括対応）- 習熟度に応じた段階的研修の提供：アーカイブ配信で24時間365日いつでも受講可能- 一般職員からの問い合わせ窓口常設：現場からの疑問・相談に専門スタッフが直接対応- 自治体業務専用プロンプト作成・配信：広報文や答弁作成、政策立案など実務で活用できるプロンプトテンプレートを随時提供



アカウント発行数無制限でご利用いただける無料トライアルも受付中です。

トライアル申し込み方法など詳細については、以下のお問合せフォームよりお問合せください。

▶お問合せフォーム(https://form.run/@imacrea-SSyIgLqEtHBKSY4G1jPi)

注釈

（※1）2025年9月時点の当社の「exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージ」の導入実績

サービス全体（exaBase 生成AI）では全国70自治体以上・10万ID突破（2025年7月現在／エクサウィザーズ社発表：https://exawizards.com/archives/30591/）

（※2）運用サポート契約自治体の次年度継続率

（※3）一部の言語モデルでは入力および出力の文字数に上限が設定されています

株式会社イマクリエについて

株式会社イマクリエは、住む場所やライフステージなどに縛られることなく、一人ひとりがいきいきと働ける社会を目指して、世界40か国以上に在住する登録者と共に、テレワークを活用したアウトソーシングならびにコンサルティング事業を展開しています。

全国50以上の地方自治体に対して汎用生成AIツールを導入し、運用支援を行っています。また、法人向けには、生成AIの活用に関するコンサルティング支援を実施。自治体や企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートし、業務効率化やサービス向上に貢献しています。

【自治体向け生成AIサービス】

- 生成AIツールの導入・運用支援- 総合計画・行政評価エージェントの導入・運用- 職員向け生成AI研修（導入研修・各自治体向けカスタマイズ研修）

【法人向け生成AIサービス】

- プロンプト開発- RAG構築支援- データ構造化- 社員向け生成AI研修（導入研修・管理職向け研修）

＜株式会社イマクリエ概要＞

会社名 ：株式会社イマクリエ

所在地 ：東京都港区東麻布2丁目3-5 第一ビル 2F

設立 ：2007年7月

代表者 ：代表取締役 鈴木 信吾

事業内容：地方創生事業、自治体向け雇用創出支援事業、テレワーク導入コンサルティング、コンタクトセンター運営代行事業、アウトソーシング事業、生成AI運用代行・活用支援事業

Webサイト：https://www.imacrea.co.jp