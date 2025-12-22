東京国立博物館とTOPPAN、TNM & TOPPAN ミュージアムシアターの最終演目としてVR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』を上演

TOPPANホールディングス株式会社

2025年12月22日

東京国立博物館

文化財活用センター

TOPPAN株式会社

独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館（所在地：東京都台東区、館長：藤原 誠、以下 東京国立博物館）、独立行政法人国立文化財機構文化財活用センター（所在地:東京都台東区、センター長:大美 慶昌、以下 文化財活用センター）とTOPPANホールディングス株式会社のグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）は、VR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』を、東京国立博物館 東洋館内「TNM & TOPPAN ミュージアムシアター（以下 ミュージアムシアター）」にて、2026年1月1日(木・祝)から3月29日(日)まで再上演します。

東京国立博物館・文化財活用センター・TOPPANの3者による共同プロジェクトで運営してきたミュージアムシアターは、新たな文化財鑑賞方法の創出による日本美術の発信をより進化させるため、2026年3月29日(日) をもって運営を終了します。その終幕を飾るVR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』は、東洋館にミュージアムシアターを開設した際のオープン記念作品であり、再演のたびに人気を呼び続けてきた演目です。

VR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』監修：東京国立博物館 制作：TOPPAN株式会社

本VR作品は、東京国立博物館が所蔵する岩佐又兵衛筆の国宝「洛中洛外図屛風（舟木本）」から、約400年前の京都の文化と生活様式を読み解き、細やかに描き込まれた生命力溢れる人々の姿に迫ります。清水の舞台で知られる清水寺、歌舞伎や人形浄瑠璃など見世物小屋で賑わう四条河原、日本三大祭に今も数えられる祇園祭の様子など、現在でも馴染み深い京を代表する風景が、精緻なVR映像とナビゲーターの解説により表情豊かに現代へと甦ります。

■ VR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』について

滋賀県の舟木家に伝来し、現在は東京国立博物館が所蔵する国宝「洛中洛外図屛風（舟木本）」。6曲1双からなる屛風には、大坂夏の陣（1615年）によって豊臣家が滅びる直前の京都の様子と、そこに暮らす2,500人にもおよぶ各層各種の生命力に溢れた人々の姿が活写されています。実物鑑賞では小さく描かれ見えづらい花見席の重箱や、二条城の台所で鴨や鯛を調理する様子など、「食」を切り口に、屛風に描かれた京の人々の暮らしに触れます。わずか数センチのサイズで描かれた人物を300インチのスクリーンいっぱいに超拡大するなど、高精細VRならではの方法で詳細に鑑賞できる作品です。

夜桜の下で「洛中洛外図屛風（舟木本）」を楽しむ VR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』より 監修：東京国立博物館 制作：TOPPAN株式会社高密度に描き込まれた祇園祭の風景を超拡大 VR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』より 監修：東京国立博物館 制作：TOPPAN株式会社

■ TNM & TOPPAN ミュージアムシアターの運営終了と今後について

東京国立博物館・文化財活用センター・TOPPANは、2007年より文化財の新しい公開手法に関する共同プロジェクトとして、ミュージアムシアターを運営してきました。VRならではの視点による新たな文化財鑑賞体験ができる施設として、2025年12月までに延べ約50万人の来場者を迎えています。来場者からは「ミュージアムシアターでVR作品を見ると、展示室での作品鑑賞をより楽しむことができた」といった声も寄せられ、文化財を多角的に鑑賞するためのヒントやきっかけを長年にわたり提供することができました。

そして3者共同プロジェクトは、その活動を東京国立博物館にとどまらないより発展的なものへと進化させるべく、ミュージアムシアターの運営をVR作品『洛中洛外図屏風 舟木本』の上演をもって2026年3月29日（日）に終了します。今後は、これまでの成果物（VRコンテンツ、アーカイブデータ、複製品など）を活用し、国内外へ向けた日本美術の魅力発信の取り組みを推進していきます。

■お正月記念上演とプレゼントについて

お正月を記念して、2026年1月1日（木・祝）は14時回から、1月2日(金)は11時回から上演を行います。また、2026年1月1日（木・祝）から1月3日(土)までの期間に本VR作品を鑑賞された方には、お一人様につき1枚、シアターオリジナルステッカーをプレゼントします。

※ステッカーの絵柄は過去の上演作品からランダムとなります。絵柄はお選びいただけません。

※ステッカーは上演終了後にお渡しいたします

■国宝「洛中洛外図屛風（舟木本）」の高品位複製品を展示

2026年1月1日(木祝)から3月29日(日)までの期間、シアター前では国宝「洛中洛外図屛風（舟木本）」の高品位複製品を展示します。また、2月11日（水・祝）からは、これまでにミュージアムシアターで上演した作品のチラシや告知映像なども展示・紹介し、来場者への感謝とともにミュージアムシアターを中心とした共同プロジェクトの19年の歩みを伝えます。

高品位複製 洛中洛外図屛風 舟木本 監修：東京国立博物館／文化財活用センター 制作：TOPPAN株式会社

■ VR作品『洛中洛外図屛風 舟木本』上演案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33034/table/1813_1_e51696f288ee097728810c72923c8f3b.jpg?v=202512220122 ]

