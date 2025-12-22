株式会社ロッピングライフ（本社：東京都港区）は、人気寝具ブランド「雲のやすらぎプレミアム」において、年末年始に合わせた限定キャンペーン 「年越し NewYearプレミアムセール」 を開催いたします。 本キャンペーンでは、人気マットレスを含んだ特別寝具セットを 最大45％OFF の特別価格でご提供し、冬の寒さが厳しい時期の快適な眠りをサポートします。

本キャンペーンのポイント

① 冬の快眠を支える寝具セットが特別価格「雲のやすらぎプレミアム」シリーズの人気寝具を中心に、6点寝具セット、8点寝具セット など、お得なセット商品をご用意しました。単品合計価格より大幅割引された価格でご購入いただけます。

② 最大 45％OFF のスペシャルオファー本セールでは、特別セットを 最大45％OFF でご提供。冬の睡眠改善を目的とした寝具選びを後押しします。

③ 多様なニーズに応えるラインナップマットレス、羽毛布団、枕、シーツ、入浴剤など、一式揃えられるセット商品を中心に睡眠前の段階から、快適な眠りを支える商品を幅広く取り揃えています。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 年越し New Yearプレミアムセール期間： （例）2025年12月22日(月）12時～2026年1月16日（金）12時までセット内容：【8点セット】ベッドフレームも入ったトータルセット 【6点セット】羽毛布団と入浴剤の入った特別セット 【リフレッシュセット】気軽に寝心地をアップデートご自身へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。割引率： 最大45％OFF販売場所： オンラインショップ（公式サイト）URL： https://ichiban-boshi.com/lp?u=kumo_sale_2512

「雲のやすらぎプレミアム」とは

「雲のやすらぎプレミアム」は、体圧分散・腰のサポート設計などにこだわった日本製寝具ブランドです。質の高い眠りを届けることを目的に、マットレスや敷布団、枕、羽毛布団などをラインナップし、多くのユーザーから支持を集めています。※本キャンペーン対象商品は 100日返金保証の対象外 となるため、購入前にご確認のうえご注文ください。

会社概要

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階代表者：代表取締役社長 中村 雪浩事業内容：・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業・テレビ通販番組の企画及び制作・テレビ朝日の番組関連グッズの販売・商品の企画開発