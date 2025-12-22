宮城県住宅供給公社に月極駐車場オンライン契約サービス「Park Direct（パークダイレクト）」を導入

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区、以下「ニーリー」）は宮城県住宅供給公社（所在地：宮城県仙台市）が管理する月極駐車場に、パークダイレクトを導入いたしました。宮城県住宅供給公社での導入により、地域の月極駐車場の利便性向上と駐車場管理のDXを実現いたします。

■導入の背景

宮城県住宅供給公社様は、宮城県内で約1,100台の月極駐車場を保有・管理しております。近年自家用車を保有する入居者の減少に伴う空き駐車場の活用に課題を感じておられました。そこで、居住者ではない外部の方へ駐車場を貸出することで利便性の向上を図り、それに伴う業務の効率化を実現するために、パークダイレクトを導入していただきました。

＜宮城県住宅供給公社 ご担当者様のコメント＞

宮城県住宅供給公社 経営企画部 賃貸管理グループ 佐藤 廣喜 様

当公社では公社賃貸住宅入居者専用の駐車場を設置運営しています。近年、自家用車を保有する入居者の減少により空き駐車場の活用が課題になっており、この課題解決のため、幅広い集客方法を持つパークダイレクトの導入を決定しました。

パークダイレクト導入の決め手は、24時間365日の問合せ対応により、より多くの皆様にご利用いただける機会を提供できること、広報から申込み、契約に至るまでの事務をオンラインで一元化できること、入居者様から要望の多かった「来客」や「福祉サービス利用」のための一時利用希望にワンデイパークが対応できることでした。

どなたでも気軽に利用できる駐車場の提供により、入居者様をはじめ皆様の利便性向上につながることを期待しています。

■宮城県住宅供給公社について

名称：宮城県住宅供給公社

所在地：宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号

代表者：理事長 鈴木 秀人

設立： 昭和41年1月

事業内容：管理事業・賃貸住宅管理・施設管理他（県営・市町営住宅、UR賃貸住宅、公社賃貸住宅、高齢者向け地域優良賃貸住宅、社屋・団地施設等）、用地取得・宅地造成事業 等

ウェブサイト：https://www.miyagi-jk.or.jp/

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、駐車場にまつわるあらゆる業務（集客・契約・決済・顧客管理）を一気通貫でデジタル化するモビリティSaaSです。月極駐車場の各種手続き（※2）を全てオンラインで完結させ、不動産会社様や借主様の駐車場契約・管理にまつわるアナログなプロセスを大幅に削減します。さらに、駐車場ごとのデータに基づきオンライン／オフラインを問わない様々な集客施策を設計、展開し、月極駐車場の稼働率アップ、オーナー様の収益アップに貢献いたします。

■株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行なってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤 養太

設立：2013年1月29日

資本金 8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1） 「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の(株)エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月の(株)未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。

（※2）「募集、申込対応、審査、契約手続き、賃料回収、収納代行、各種書面の発行、更新・解約、コールセンターによる問い合わせ対応」に関わる手続きを指します