シリーズ累計 刷り部数150万部突破の人気ムックの最新号！ 『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト 新時代へGOGO！号』本日12月22日発売

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、子ども向けゲーム情報誌『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト 新時代へGOGO！号』を、本日2025年12月22日（月）に刊行いたしました。

大ボリューム『マイクラ』総合マガジン!!

大人気のゲーム『マインクラフト』を特集した人気ムックシリーズの最新号です。今回からマイクラ実況動画を収録したDVDと、分厚い攻略本級の冊子のダブル付録です！

付録１.『マイクラ』実況DVD

てれびげーむマガジン編集部で、『マイクラ』歴10年以上のベテランプレイヤー「さなぴー」と、アシスタントの「ふるちゃん」が『マイクラ』を実況プレイ！

銅ゴーレムの使いこなしかたや、ハッピーガストを使ったメリーゴーラウンドの作りかた、天空トラップタワーを作ってみたなど、ゲームのプレイに役立つ情報を、実況動画でおもしろく！ わかりやすく！ 楽しくお届け♪

汚い言葉・強い言葉を使わない実況なので、保護者の方からも「安心して観せられる」という声を多数いただいております。

付録２.『マイクラ』建築ガイドブック

冊子付録はA5サイズでお子様が読むのにちょうどいいサイズ♪ ページ数は164ページと攻略本級！ 本を1冊買ったら、もう1冊付いてきたみたいでお得です。

中身は建築ガイドブック！ 建築が大得意のクラフターたちがカッコいい牧場や神社、和風の家、海賊船を作ってくれました。この作りかたをたくさんの写真でわかりやすく教えます！

イチから建築するのが苦手なお子様でも、このガイドブック通りに作ればプロ級のカッコよ建築ができちゃいます！ 作るのに使うブロックを変えれば、オリジナルの見た目も作れますよ。

本誌の『マイクラ』記事も読みごたえバツグン！

本誌の記事では

・バイオームごとの、手に入る建築材料は？

・銅の装備の強さを調べてみた

・敵モンスターの飛び道具のいなしかた

・繁殖のさせかたも！ 村人大特集

・エンチャントとポーションもバッチリ！

などなど、『マイクラ』をプレイするときに知っておきたい情報をわかりやすく伝えます。また、踊るモブに注目したり、いつもと違った攻撃方法の提案など、攻略サイトには無い雑誌ならではのオモシロ記事も。

さらに、ゲームに登場するアイテムが現実ではどんなもモノなのかがわかる、学習図鑑のような学びのページや、『マイクラ』を題材にしたクロスワードやパズルなどの頭を使う遊びページ、おもしろ4コマまんがなども掲載！

付録DVD、冊子、本誌の記事……このムック1冊で長く楽しめます♪

好きな『マイクラ』の本だから、集中力も段違い！？ 文章を読む練習や、言葉の勉強にもなるかも！ すべての漢字にふりがなを付けているので、小さなお子様でも楽しめます！

(C）2025 Microsoft Corporation and Mojang

概要

【書 名】別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト 新時代へGOGO！号

【発売日】2025年12月22日（月）

【価 格】1,580円（本体1,436円＋税）

【仕 様】A4変形判／64ページ（＋付録160ページ）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000095/

●ご購入はこちら

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338443

てれびげーむマガジンについて

『てれびげーむマガジン』は2025年に創刊17年を迎えるゲーム雑誌です。4歳～10歳くらいのお子様を対象としており、キャラクターのイラストやゲームの画面写真など、ビジュアルを中心にしたにぎやかな誌面が特徴。使っている漢字は小学3年生で習うものまでで、すべての漢字に読み仮名がふってあるので、文章を読む練習にもなります。

またてれびげーむマガジン編集部では、特定のゲームを特集した『別冊てれびげーむマガジン スペシャル』や、おもに『どうぶつの森』を中心としたかわいいゲームを取り扱う『ぴこぷり』、ゲームのキャラクター図鑑といった書籍など、お子様を対象としたゲーム関連雑誌・書籍を刊行しています。

