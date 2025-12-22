クラフトボスが“今年も一年間、なにかに挟まれながら働いてきたすべての人へ。” 屋外広告掲出！

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「働く人の相棒」をコンセプトに商品やコミュニケーションを展開しているクラフトボスより、“一年間なにかに挟まれながらも懸命に働いてきたすべての人”に敬意を込めたコミュニケーション企画「MIDDLE BOSS HERO ～中間管理職～」を１２月２２日（月）から実施します。

本企画では、新橋駅での象徴的な屋外広告（ＯＯＨ）展開を皮切りに、町中に潜むフェイクＯＯＨやＳＮＳ動画施策など、多面的な発信を通じて、一年の締めくくりに“挟まれながら懸命に働くヒーロー”に感謝の気持ちを届けます。「ヒーローは、こんな身近にもいる」。そんな気づきが、社会を支えるすべての人へのエールになりますように。

■「MIDDLE BOSS HERO ～中間管理職～」実施の背景

業務が円滑に回るように。みんなが気持ちよく働けるように。上司と部下の間、理想と現実の間、仕事とプライベートの間、さまざまな「間（はざま）」に挟まれ奮闘しながら働く人って、実は社会のど真ん中のヒーロー、すなわち「MIDDLE HERO」なのではないか。クラフトボスは、そんな“なにかに挟まれながら懸命に働く人”に着目し、「意外と身近な場所にこそ、ヒーローがいるんだ。」というメッセージと共に、この一年奮闘した「MIDDLE HERO」たちに心からのエールを送ります。

■新橋駅で“板挟みのヒーロー”「MIDDLE BOSS HERO」が姿を現す！？

会社員の街・新橋の駅構内に、上司と部下の間で奮闘する“中間管理職”を象徴したヒーロー「MIDDLE BOSS HERO」が１２月２２日（月）より登場します。

上司と部下に挟まれながらも、前を向きながら華麗な技で解決策を繰り出す姿が、「あの人も、こうして日々見えないところで頑張ってくれているのかもしれない」と、見る人にちょっとした気付きや共感を感じていただけたら、という想いを込めています。

掲出箇所：ＪＲ新橋駅 汐留地下改札外

掲出期間：１２月２２日（月）～１２月２８日（日）

※駅、および駅員への問い合わせはご遠慮ください。

■街に溶け込む…隠れたヒーロー「MIDDLE BOSS HERO」

今回の企画では、新橋の駅構内の屋外広告（ＯＯＨ）に加えて、まるでオフィス街に本当に存在しているかのようなフェイクＯＯＨを活用したＳＮＳ発信を通じて、思わず「ここにもヒーローが…？」と感じる体験をお届けします。

ビルの隙間に立つ、スーツの男性。目を凝らすと、上司や部下の視線を象徴したワードが出現し、彼がまさに板挟みのヒーロー「MIDDLE BOSS HERO」であることが明らかになります。

さらに、エレベーターの扉が開いた瞬間、上司と部下に挟まれながら必死に笑顔を保つ姿が現れることも。扉の開閉に合わせて「板挟まれ感」が変化する演出を通して、忙しい日常の中にヒーローが潜んでいるような感覚を、ＳＮＳを通じて楽しんでいただけます。

「こんなところにもヒーローがいる」。何気ない日常の視界にふと差し込む気付きが、年末の忙しい時期を支える小さな勇気になりますように。あなたのすぐそばでも、ヒーローは今日も踏ん張っているかもしれません。

■ＳＮＳ動画コンテンツも順次公開予定！

クラフトボス公式ＳＮＳでは、「MIDDLE BOSS HERO ～中間管理職～」を応援するオリジナルＭＶも公開予定です。プレッシャーの板挟みの中でも、前を向いて踏ん張るヒーローたちの姿を、ユーモアとエールを込めて描き出す内容となっています。

■「クラフトボス」コーヒーシリーズについて

独自の“満足感がありながらも、すっきりと飲みやすい味わい”が大変ご好評をいただいている「クラフトボス」コーヒーシリーズ。すっきりとした味わいとスタイリッシュなボトルデザインで、“現代の働く人を快適にする新しい相棒”として、世代・職種を超えて幅広いお客様にご愛飲いただいています。

▼「クラフトボス」ホームページ：http://suntory.jp/craftboss/

▼公式Ｘ：https://x.com/_craftboss

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上