TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD譲渡契約締結

トレックス・セミコンダクター株式会社

トレックス・セミコンダクター株式会社（東京都江東区 代表取締役：木村 岳史 以下トレックス）は、12月18日、PANJIT INTERNATIONAL INC.（以下「PANJIT 社」） との間で11月17日に開示しました、当社の連結子会社である TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD（以下「TVS 社」）について当社が保有する持分の95％をPANJIT社に譲渡する契約締結を祝したセレモニーを行いました。





PANJIT INTERNATIONAL INC. 代表取締役 会長 Jason Fang 氏のコメント

両社は、このベトナム工場の更なる発展に向け、共存・共栄の精神をもって、相互に協力した活動を継続することを通じて、社会に貢献し、利益の創出を実現していくことを確認し、トレックス・セミコンダクター株式会社 代表取締役 社長執行役員 木村岳史とPANJIT INTERNATIONAL INC. 代表取締役 社長 Jeff Fang 氏により、協力関係を築く文書にサインしました。トレックス・セミコンダクターは、PANJIT社と協力し、今後も継続した安定生産と新技術の獲得に努めていきたいと考えています。左から： PANJI社 代表取締社長 Jeff Fang氏とトレックス 代表取締役社長 木村岳史

「PANJI社グループとトレックスの契約締結セレモニーを、皆様と一緒に迎えられたことを大変嬉しく思います。良いパートナーシップは、相互の尊重と共通の目標から生まれると考えています。私たちは、トレックスの技術、品質、経営の強みを高く評価しています。今後は、お互いの強みを活かし、より大きな価値を生み出したいと考えています。これからも、現在の事業を大切にしながら、イノベーション、責任ある行動、顧客を大切にすること、そして相互の信頼を重視し、トレックス、ベトナム工場とともに前に進んでまいります。」

譲渡契約締結の理由

TVS 社は当社の連結子会社として、当社製品のパッケージ製造工程（後工程）を展開しております。 当社は、企業価値向上に向け、貴重な経営資源を当社の競争力の源泉であるウエハ設計及びウエハ製造工程（前工程）に集中し、パッケージ製造工程については、TVS 社の持分の全部または一部を、 半導体製品の世界的IDMメーカーである PANJIT社に譲渡することで同社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮し、継続性のある協力関係を構築することが最善と判断いたしましたため、2025年２月７日に開示しておりますとおり、基本合意書を締結し、その後各種条件に合意したうえで、この度の譲渡契約の締結に至ったものです。 半導体パッケージ技術は、次世代パッケージと呼ばれる高集積化などの技術が登場し、技術の高度化が進んでおります。当社としましては、アナログ半導体技術の根幹であるウエハ設計とその製造工 程に経営資源を集中しながらも、パッケージ製造については、当社単独ではなく製造技術力のある他社との協力関係を構築することでパッケージ技術の高度化と全体的な競争力の向上に対応してまいります。

PANJITについて

PANJIT International Inc. (TWSE : 2481)は、ディスクリートデバイスの分野で最も完全なIDMリソースを擁し、ウェハ設計、製造、パッケージング、テストから自社ブランド製品の販売までを手がけるメーカーです。イノベーションと研究開発への投資を継続し、生産自動化能力と製造技術の最適化を組み合わせており、主要製品には、IC、MOSFET、SiCダイオード、FRED、ブリッジダイオード、ダイオード、ショットキーバリアダイオード、TVS、ESD、BJTなどが含まれます。グローバルな市場展開とマーケティング戦略を通じて、電気自動車、風力発電、太陽エネルギー、エネルギー貯蔵システムなどの産業を含む、グリーンエネルギー市場の開発に取り組んでいます。また、ISO 9001、IATF 16949、ISO 14000、ISO45001、IECQ QC080000、ESD S20.20などのシステム認証を取得しています。



https://www.panjit.com.tw/jp

トレックス・セミコンダクターについて

トレックス・セミコンダクター株式会社(本社： 東京、東証プライム: 6616)は1995年の設立以来、国内唯一のアナログ電源IC専業メーカーとして、「Powerfully Small」を製品づくりの目指す姿と定め、お客様の製品に付加価値となる世界最小クラスの高効率アナログ電源ICと、お客様の製品開発を加速する電源設計ソリューションを提供しています。

トレックスの製品は国内をはじめ、海外を通じて、産業機器、カーアクセサリ、通信、PC関連、ウェアラブル関連の各市場で採用されています。



https://www.torex.co.jp