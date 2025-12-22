【松屋フーズ】期間限定＆数量限定おまけ付き！2026年懸賞付き福袋がお得！　オリジナルエコバッグ（非売品）や新商品の四川風麻婆豆腐がおまけで付いてくる！　最大62%OFF！年末大感謝祭セールも開催中！

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、松屋フーズが運営する松屋公式オンラインショップにおきまして、2025年12月29日(月)17時～2026年1月5日(月)8時59分の期間で「2026年懸賞付き福袋」をおまけ付きで販売いたします。

■販売開始約2ヶ月で累計1万セット販売！！14種27食も入って1食あたり237円の大特価！

さらに2026年懸賞付き福袋が数量限定・期間限定で豪華おまけ付き！

●セール期間

2025年12月29日（月）17:00～2026年1月5日（月）8:59

●【今だけ数量限定おまけ付き】2026年懸賞付きグルメ福袋14種27食

商品名 2026年懸賞付き新春グルメ福袋14種27食

販売価格 衝撃の62％OFF！ 単品合計価格17,220円 ⇒ 6,390円

●おすすめポイント１. 期間限定、数量限定で選べるおまけ付き！

おまけ1 【非売品！】松屋オリジナルエコバッグ

おまけ2 【新商品！】四川風麻婆豆腐1食

実店舗の期間限定販売で大好評の商品がついに冷凍食品

に！「痺れる辛さ×コク深いミソ」本格的な味わいが電

子レンジだけで味わえます。

四川風麻婆豆腐 商品イメージ

●おすすめポイント２. 総勢100名様に豪華景品が当たります！

総額100万円相当、話題の任天堂Switch2、iPad Air等の豪華景品が総勢100名様に当たるチャンス！

2026年最初の運試しにぴったり。

●おすすめポイント３. 累計1万セットの販売実績

開始約2ヶ月で1万セット販売！昨年バズった福袋がパワーアップして登場です。

●おすすめポイント４. 超豪華で超お得な商品内容

不動の人気NO.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじめ、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、そして松屋が本気で作った博多もつ鍋等、1食当たり237円と超豪華で超お得な福袋です。

●実施店舗

松屋公式オンラインショプ

URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/

2026年懸賞付き福袋

URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/products/fuku-k2026

※商品内容は予告無く変更になる場合がございます。

■最大62%OFF！年末大感謝祭セールも開催中！

●セール期間

2025年12月9日（月）10:00～2026年1月5日（月）8:59

●超目玉商品１. 2026年懸賞付き福袋

商品名 2026年懸賞付き新春グルメ福袋14種27食

販売価格 衝撃の62％OFF！ 単品合計価格17,220円 ⇒ 6,390円

商品説明 不動の人気NO.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじ

め、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバ

ーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、

そして松屋が本気で作った博多もつ鍋等、1食当たり237円と超豪華で超お得な

福袋です。

●超目玉商品２. ドリームガチャ福袋

商品名 新春ドリームガチャ福袋2026

販売価格 5,999円

商品内容 プレミアム賞、A賞、B賞、C賞のどれかが必ず届きます。

5人に1人はB賞～プレミアム賞！

13,150円保証で必ず得するガチャです。

●超目玉商品３. 選べる食数！1食196円～牛めしの具

商品名 牛めしの具～プレミアム仕様～8食～80食セット

販売価格 10食 2,980円

30食 6,880円

80食 15,680円

商品内容 不動の人気NO.1！シリーズ累計1億食突破の牛めしの具です。

●実施店舗

松屋公式オンラインショプ

URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/

※商品内容は予告無く変更になる場合がございます。