【松屋フーズ】期間限定＆数量限定おまけ付き！2026年懸賞付き福袋がお得！ オリジナルエコバッグ（非売品）や新商品の四川風麻婆豆腐がおまけで付いてくる！ 最大62%OFF！年末大感謝祭セールも開催中！
このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、松屋フーズが運営する松屋公式オンラインショップにおきまして、2025年12月29日(月)17時～2026年1月5日(月)8時59分の期間で「2026年懸賞付き福袋」をおまけ付きで販売いたします。
■販売開始約2ヶ月で累計1万セット販売！！14種27食も入って1食あたり237円の大特価！
さらに2026年懸賞付き福袋が数量限定・期間限定で豪華おまけ付き！
●セール期間
2025年12月29日（月）17:00～2026年1月5日（月）8:59
●【今だけ数量限定おまけ付き】2026年懸賞付きグルメ福袋14種27食
商品名 2026年懸賞付き新春グルメ福袋14種27食
販売価格 衝撃の62％OFF！ 単品合計価格17,220円 ⇒ 6,390円
●おすすめポイント１. 期間限定、数量限定で選べるおまけ付き！
おまけ1 【非売品！】松屋オリジナルエコバッグ
おまけ2 【新商品！】四川風麻婆豆腐1食
実店舗の期間限定販売で大好評の商品がついに冷凍食品
に！「痺れる辛さ×コク深いミソ」本格的な味わいが電
子レンジだけで味わえます。
四川風麻婆豆腐 商品イメージ
●おすすめポイント２. 総勢100名様に豪華景品が当たります！
総額100万円相当、話題の任天堂Switch2、iPad Air等の豪華景品が総勢100名様に当たるチャンス！
2026年最初の運試しにぴったり。
●おすすめポイント３. 累計1万セットの販売実績
開始約2ヶ月で1万セット販売！昨年バズった福袋がパワーアップして登場です。
●おすすめポイント４. 超豪華で超お得な商品内容
不動の人気NO.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじめ、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、そして松屋が本気で作った博多もつ鍋等、1食当たり237円と超豪華で超お得な福袋です。
●実施店舗
松屋公式オンラインショプ
URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/
2026年懸賞付き福袋
URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/products/fuku-k2026
※商品内容は予告無く変更になる場合がございます。
■最大62%OFF！年末大感謝祭セールも開催中！
●セール期間
2025年12月9日（月）10:00～2026年1月5日（月）8:59
●超目玉商品１. 2026年懸賞付き福袋
商品名 2026年懸賞付き新春グルメ福袋14種27食
販売価格 衝撃の62％OFF！ 単品合計価格17,220円 ⇒ 6,390円
商品説明 不動の人気NO.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじ
め、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバ
ーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、
そして松屋が本気で作った博多もつ鍋等、1食当たり237円と超豪華で超お得な
福袋です。
●超目玉商品２. ドリームガチャ福袋
商品名 新春ドリームガチャ福袋2026
販売価格 5,999円
商品内容 プレミアム賞、A賞、B賞、C賞のどれかが必ず届きます。
5人に1人はB賞～プレミアム賞！
13,150円保証で必ず得するガチャです。
●超目玉商品３. 選べる食数！1食196円～牛めしの具
商品名 牛めしの具～プレミアム仕様～8食～80食セット
販売価格 10食 2,980円
30食 6,880円
80食 15,680円
商品内容 不動の人気NO.1！シリーズ累計1億食突破の牛めしの具です。
●実施店舗
松屋公式オンラインショプ
URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/
※商品内容は予告無く変更になる場合がございます。