【松屋フーズ】期間限定＆数量限定おまけ付き！2026年懸賞付き福袋がお得！　オリジナルエコバッグ（非売品）や新商品の四川風麻婆豆腐がおまけで付いてくる！　最大62%OFF！年末大感謝祭セールも開催中！

　このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、松屋フーズが運営する松屋公式オンラインショップにおきまして、2025年12月29日(月)17時～2026年1月5日(月)8時59分の期間で「2026年懸賞付き福袋」をおまけ付きで販売いたします。




■販売開始約2ヶ月で累計1万セット販売！！14種27食も入って1食あたり237円の大特価！


　さらに2026年懸賞付き福袋が数量限定・期間限定で豪華おまけ付き！



●セール期間


2025年12月29日（月）17:00～2026年1月5日（月）8:59



●【今だけ数量限定おまけ付き】2026年懸賞付きグルメ福袋14種27食


商品名　　　　2026年懸賞付き新春グルメ福袋14種27食


販売価格 　 　 衝撃の62％OFF！　単品合計価格17,220円　⇒　6,390円



●おすすめポイント１.　期間限定、数量限定で選べるおまけ付き！


おまけ1　【非売品！】松屋オリジナルエコバッグ


おまけ2　【新商品！】四川風麻婆豆腐1食


　　　　　実店舗の期間限定販売で大好評の商品がついに冷凍食品


　　　　　に！「痺れる辛さ×コク深いミソ」本格的な味わいが電


　　　　　子レンジだけで味わえます。





四川風麻婆豆腐　商品イメージ

●おすすめポイント２.　総勢100名様に豪華景品が当たります！


総額100万円相当、話題の任天堂Switch2、iPad Air等の豪華景品が総勢100名様に当たるチャンス！


2026年最初の運試しにぴったり。



●おすすめポイント３.　累計1万セットの販売実績


開始約2ヶ月で1万セット販売！昨年バズった福袋がパワーアップして登場です。



●おすすめポイント４.　超豪華で超お得な商品内容


不動の人気NO.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじめ、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、そして松屋が本気で作った博多もつ鍋等、1食当たり237円と超豪華で超お得な福袋です。



●実施店舗


松屋公式オンラインショプ


URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/



2026年懸賞付き福袋


URL：https://e-shop.matsuyafoods.co.jp/products/fuku-k2026



■最大62%OFF！年末大感謝祭セールも開催中！


●超目玉商品２.　 ドリームガチャ福袋


商品名　　　 新春ドリームガチャ福袋2026


販売価格 　 　 5,999円


商品内容　　　プレミアム賞、A賞、B賞、C賞のどれかが必ず届きます。


　　　　　　　5人に1人はB賞～プレミアム賞！


　　　　　　　13,150円保証で必ず得するガチャです。



●超目玉商品３.　 選べる食数！1食196円～牛めしの具


商品名　　　　 牛めしの具～プレミアム仕様～8食～80食セット


販売価格 　 　 10食　2,980円


　　　　　　　 30食　6,880円


　　　　　　　 80食 15,680円


商品内容　　　 不動の人気NO.1！シリーズ累計1億食突破の牛めしの具です。



