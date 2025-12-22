【チケット先行抽選受付開始】ぐんまちゃんお誕生日会２０２６は２月１１日(水・祝)に群馬県庁で開催！

群馬県エンターテインメント・コンテンツ課


　群馬県は、2026年2月11日(水・祝)に「ぐんまちゃんお誕生日会2026」を開催します。ゲストやご当地キャラクターと一緒に、ぐんまちゃんのお誕生日をお祝いしましょう。


　今回は入場無料で楽しむことができるプログラムやコンテンツのほか、事前申し込みで抽選に当選した方が観覧できる「スペシャルステージ（有料・チケット制）」も企画しています！


チケットをお持ちの方もそうでない方も、当日は群馬県庁に集合して、ぐんまちゃん愛あふれる１日を過ごしましょう。


日時・会場

日時　2026年2月11日(水・祝)　開場 10:00ー ／ 有料ステージ 14:00ー ／ 閉場 17:30


会場　群馬県庁（〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1）


※入場は無料です。一部、事前申し込み・抽選チケット制の有料ステージがあります。



チケット申込「スペシャルステージ（有料）」

●座席種類、席料（事前申し込み・抽選制）


・一般席（中学生以上）：1,000円（税込）


・一般席（小学生以下）： 500円（税込）


※３歳未満のお子様で保護者様のひざ上での観覧は無料です。ただし、保護者１名につき、お子様１名まで（席が必要な場合は有料）。


※席料の他に電子チケット発券などの手数料等が発生しますことご了承ください。


※車椅子でのご来場の方は、当選されましたら下記までご連絡ください。


＜お問い合せ＞ぐんまちゃんお誕生日会2026事務局（株式会社五光）


メール：gunmachan-@goko-support.com


●定員　一般席：300席


●チケット申込・発券（申込フォーム）：チケットぴあWEBサイト内ぐんまちゃん誕生日会2026ページ（http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2546199(http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2546199)）


●事前申し込み受付期間　2025年12月22日（月）10：00～2026年1月12日（月） 23：59まで


●抽選結果発表予定日　2026年1月16日（金）18：00予定




※お申し込み方法など詳しくは、イベント特設サイト（https://gunmachan-birthday.jp/）をご覧ください。


※スペシャルステージを観覧いただくみなさまには会場で「ぐんまちゃんお誕生日会2026」限定ノベルティをプレゼント！




出演ゲスト

出口たかし（保育アーティスト）

中野美優（俳優）

寺嶋由芙（アイドル）


咲乃ゆい（UtaGe!）

与田理央那（FES☆TIVE）

夢乃菜生（SAKURADOLL）


参加キャラクター

あおま（ぐんまちゃんのおともだち）




みーみ（ぐんまちゃんのおともだち）




さのまる（栃木県佐野市）

佐野ブランドキャラクターさのまる(C)佐野市




しまねっこ（島根県）

島根県観光キャラクター





しんじょう君（高知県須崎市）

(C)susaki_city2013




チーバくん（千葉県）

千葉県マスコットキャラクター　




ひこにゃん（滋賀県彦根市）

(C)彦根市




ふっかちゃん（埼玉県深谷市）

(C)深谷市





みきゃん（愛媛県）

愛媛県イメージアップキャラクター




ゆもみちゃん（草津温泉観光大使）

（一社）草津温泉観光





■ぐんまちゃんについて

名前：ぐんまちゃん(GUNMACHAN)


誕生日：2月22日


年齢：人間だと７歳くらい


好きなこと：


・楽しいこと、人を笑顔にすること


・温泉でリフレッシュ


・ぐんまの食べ物


特技：みんなを癒す不思議な力


仕事：群馬県宣伝部長





■ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト

Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/


X(ぐんまちゃん)：https://x.com/gunma_gunmachan(https://x.com/gunma_gunmachan)


X(ぐんまちゃん公式情報)：https://x.com/gunmachan_info(https://x.com/gunmachan_info)


TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official


ぐんまちゃんオフィシャルサイト： https://gunmachan-official.jp/



■本件に関するお問い合わせ

群馬県庁　エンターテインメント・コンテンツ課


ぐんまちゃん推進室プロモーション係


TEL：027-226-2315


メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp