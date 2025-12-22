”あったらいいな”から生まれた旅バッグトラベルグッズブランドの「TRIP.INN」×旅のプロである「JTB」によるコラボレーションアイテムが新登場！

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する、「旅での必須品に指定席を。」をコンセプトに、ストレスフリーなバッグを中心に展開しているブランド「TRIP.INN（トリップイン）」では、この度、旅のプロである株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」）とのコラボレーション企画にて、パッカブルバッグパックをはじめとしたアイテム（計4アイテム/４カラー）を発売いたします。



販売は、クロスプラスECサイト「クロスマルシェ」にて2025年12月22日より開始、イオンリテール(株)が運営する「イオン」「イオンスタイル」約150店舗※にて、2025年12月下旬より順次、販売を開始します。※関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。取り扱いのない店舗もございます。

■「TRIP.INN（トリップイン）」とは

快適な旅の友であるMYグッズを、ぴったりフィットするポケットに収納できる、ストレスフリーなバッグを中心としたブランド。自分の中の旅の必須品はいつも決まっていて、ついつい快適に過ごしたくて色々持って行くけど、結局忘れ物をしてしまったり、がさがさ探してしまったり...。

そんなストレスを解消できる、シンデレラフィットの指定席を用意してあるバッグと、そこにまつわるグッズを提案していくブランドです。

■旅のプロであるJTBと共同開発したアイテム

旅行中にあると便利な以下のアイテムはどれも、JTBの添乗員の声を反映し、細部までこだわりを詰め込んで開発しました。

商品ラインナップ

パッカブル2WAYドローストリングバッグパック（25L・４カラー・3,938円/税込）

【POINT】

1．小さくたためて、トートと2way、旅が身軽になる

2．クッションパッドつきのショルダーが肩に優しい

3．クシュっとドロストデザインがかわいい。

4．旅のサブバッグにも、街歩きにも。

5．ループつきでキャリーオンにも便利

カラー展開：グレー/ブラック/ベージュ/ライトグリーン

JTB’ｓコメント

「女性向けのおしゃれなカラーが欲しい！」というリクエストを受けて、トレンドのライトグレー、ライトグリーンでコーディネートの指し色としても楽しんでいただけます。

パッカブルバッグパック（30L・4カラー・4,378円/税込）

【POINT】

1．手のひらサイズから大容量に

2．旅行やアウトドアに最適なサブリュック

3．軽くて丈夫、しかもコンパクト収納OK

4．普段はポケットにIN、必要な時だけ広げて使える

5．厚みのあるショルダーベルトで肩もらくらく

6．お土産や急な荷物もラクラク対応

7．ループ付きでキャリーオンにも便利

カラー展開：グレー/ブラック/ベージュ/ライトグリーン

JTB’ｓコメント

「重いものを持つときにも肩が痛くならないようなパッドがあると良いと思います。」というアドバイスのもと、厚みのあるショルダー付きにて肩の負担を軽減しました。

パッカブルボストンバッグ（40L・4カラー・4,378円/税込）

【POINT】

1. 旅先でも大活躍する、小さくたためて、たっぷり入る。街歩きにも便利なサイズ

2. 軽量＆丈夫。デイリーにも旅行にも使える万能バッグ

3. ループ付きでキャリーオンにも便利

4. お土産が増えても安心！サブバッグに最適

カラー展開：グレー/ブラック/ベージュ/ライトグリーン

JTB’ｓコメント

「持ち手の部分に、重いものを持つときにも肩が痛くならないようなパッドがあると便利！」という声をうけて、しっかりと厚みのあるショルダー付きに。荷物が重くなっても肩もらくらく快適に。 「もう少し生地に厚みが欲しい！」というリクエストからマットで少し厚みのあるリップストップにしました。高級感が出てより様々なコーディネートにも合わせやすくなりました。

パッカブルボストンバッグ（50L・４カラー・4,378円/税込）

【POINT】

1. 旅先でも大活躍！小さくたためて、たっぷり入る、長距離旅行に嬉しいしっかりサイズ

2. 軽量＆丈夫。デイリーにも旅行にも使える万能バッグ

3. ループ付きでキャリーオンにも便利

4. お土産が増えても安心！サブバッグに最適

カラー展開：グレー/ブラック/ベージュ/ライトグリーン

JTB’ｓコメント

「内側に細かいものが入れられるポケットがいくつかあると便利だと思います。」とのことで、メッシュの内ポケットを付けて使いやすさをUPしました。小さいポケットにしたことで小物が迷子になることを防ぎます。

【販売先】

・自社ECサイト「クロスマルシェ」

URL: https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=CR251222_JTBcollabo&sort=15&bid=crossmarche(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=CR251222_JTBcollabo&sort=15&bid=crossmarche)

・イオンリテール(株)が運営する「イオン」「イオンスタイル」 約150店舗※

※関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。取り扱いのない店舗もございます。

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ： https://www.crossplus.co.jp

■クロスプラスについて

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。