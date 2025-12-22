【雫石スキー場】コースを独占滑走できる　「SNOW CAT TOURS」　50万円で販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

雫石スキー場（所在地：岩手県岩手郡雫石町高倉温泉、雫石地区総支配人：長澤 浩司)は、2025年12月20日(土)より今シーズンの営業を開始いたします。雫石スキー場は、1993年アルペンスキー世界選手権盛岡・雫石大会の開催地であり、コースバリエーションが豊富で初級者から上級者まで楽しめるスキー場として沢山のお客さまに支えられてまいりました。

記念となる45周年の特別企画として、通常一般営業を行っていない世界基準の非圧雪専用コースを1日1組限定として、完全貸切プラン販売を開始いたします。世界基準のコーススペック・雫石の気候が作り出す夢幻的な環境から生まれる上質な雪は、パウダーを求めるコアなスキーヤーや、スノーボーダーに好評です。非日常を感じ『独り占め』が体験できる特別なプランは雫石スキー場の新たな魅力です。今シーズン来場される国内・海外のお客さまにご満足いただけるスノーリゾートを目指し、雫石ならではの冬の楽しさを提案して参ります。

【営業期間】 2026年1月5日(月)～2026年2月27日(金)期間中の特定日<予定>

※通常営業日を除く

【営業時間】 8:00A.M.～12:00 NOON

【場 所】CAT（雪上車）ツアー専用コース 世界アルペンコース

【料 金】\500,000 (税込)

【条 件】1日1組さま限定 (要予約制) ※1名さまよりご利用可能 (最大15名さま)

【予約方法】電話予約のみ TEL：019-693-1114 (雫石プリンスホテル内 予約係直通)

予約受付時間9：00A.M.～4：00P.M