ゲーム業界情報交換会（第29回）を開催しました！

ゲームサポート代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2025年12月5日（金）、東京都内にて「第29回 ゲーム業界情報交換会」を株式会社テコテック様との共催で開催しました。

■ゲーム業界情報交換会とは？

弊社は、ゲーム業界の企業様に向けて、「ゲームサポートPlus」というサービスを展開しています。

ゲームサポートPlusでは、コンシューマ・オンライン・モバイル・ソーシャル・ネイティブアプリ等、さまざまなジャンルのユーザーサポート業務に対応しています。

「ゲーム業界情報交換会」は、ゲーム業界に関わる方々のネットワークをつくり、

１. 業界のニーズや実態をより深く把握することで、よりよいサービス提供につなげること

２. お客様の人脈作り、ビジネスチャンス作りにつなげること

などを目的として、これまで20回以上にわたって開催してきました。

弊社では、ゲーム企業様に代わり、ユーザーからのお問い合わせに対応するユーザーサポート代行サービスを提供しています。

■『ゲームサポートPlus』とは

サービスの詳細はこちら : https://ma-inc.jp/game_support/(https://ma-inc.jp/game_support/)

「ゲーム業界情報交流会」を通じ得られる貴重な情報・経験が「ゲームサポートPlus」には活かされています！

■当日の様子

今回のゲーム業界情報交換会は、7月開催時に引き続きテコテック様の渋谷オフィスをお借りして開催しました。

テコテック様オフィス

大きなクリスマスツリーや、イベント前日にテコテック社長 釣崎様がお誕生日を迎えられたとのことで

立派なバルーンなどが飾られていました。

前回に引き続き入口の看板にお絵描きをさせていただきました。

開場後、次々と参加者の皆様がご来場され、ゲームプランナーやエンジニア、クリエイターなど、ゲームにかかわる様々な職種の方にお集まりいただきました。

ゲーム交流会は以下のような流れで進行しました。

＜イベント当日の流れ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/332_1_6ad234cf751c121eae19ec3f078aef38.jpg?v=202512220122 ]

【企業紹介】

交流会の初めは、会社紹介のパートになります。

弊社や共催会社様をはじめ、ご希望のあった企業様より、各社の事業やサービスの説明をしていただきました。

会社紹介の様子

みなさん各企業様のお話に耳を傾けていらっしゃいました。

【分科会＆発表】

会社紹介の後は分科会パートに移ります。

ゲーム情報交換会のプログラムには毎回ディスカッションタイムを設けており、4～5名のチームに分かれて、設定されたテーマに沿って参加者の皆さんに話し合っていただき、発表していただきます。

ディスカッションの様子

グループに分かれるとすぐに活発なディスカッションが始まり、会場のあちこちからお話声が聞こえてきました。

今回のトークテーマは「AIがもたらす働き方の変化について」です。

発表パートでは、各グループどのようなトピックでディスカッションをしたのか発表していただきました。いくつかトピックとなっていたものをご紹介します。

・仕事を取られる部分もあるけど使い方次第で良くも悪くもなる

・メールや個人的なやり取りで普段からも活用している

・今後はAIをうまく使える人材が必要になるなど採用にも関わってきそう

などがありました。

皆さん、日ごろの業務の悩みなども織り交ぜていただきながら、ざっくばらんに情報交換をされていました。

【交流会】

会の後半は、参加者様同士で自由にお話しいただける交流会パートになります。

名刺交換をしたり、ゲーム業界ならではの話題で盛り上がる場面も多く、終了時間ぎりぎりまでお話をされたりする方もいらっしゃいました。

交流会タイムの様子交流会タイムの様子

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

今後も、充実したゲーム情報交流会を目指していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

