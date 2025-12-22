温めるだけのお魚惣菜「オカムラkitchen」シリーズに骨ごと食べられる洋風な新味『ニシンのトマトバジル』など４品が新発売

株式会社オカムラ食品工業

サーモンを中心とした養殖から加工・卸売までの垂直統合型ビジネスを展開する株式会社オカムラ食品工業（青森県青森市、代表取締役社長兼CEO：岡村恒一）は、温めるだけの市販用魚惣菜『オカムラkitchen』の新シリーズ４品を、2026年１月下旬より順次販売を開始します。

▲『オカムラkitchen』新シリーズ４品

■忙しい毎日でも、手軽に本格的な魚料理を！洋風と和風の新味４品が新登場

オカムラ食品工業HP :https://www.okamurashokuhin.co.jp/

弊社は1971年に水産加工品製造会社として青森県で創業し、半世紀以上にわたり水産品と共に歩んでまいりました。この度、忙しい毎日でも本当に美味しい“海の恵み”を、手軽に本格料理として楽しんでいただきたいという想いから展開している市販用魚惣菜「オカムラkitchen」シリーズに、新たに４品が加わります。いずれも電子レンジや湯煎で温めるだけで、本格的な魚料理をすぐにお楽しみいただけます。

シリーズとして初めての洋風メニューとなる『ニシンのトマトバジル』は、加圧調理を施しているため、骨ごと丸ごと食べられます。トマトソースにはニシンの旨味がぎゅっと詰まっていますので、そのままメインディッシュとしてはもちろん、パンにつけたりパスタソースとしても活用いただけます。和風メニューの３品には、弊社独自の西京みそタレに3日間漬け込み しっとり焼き上げた『さばの西京焼き』、濃厚で香ばしいタレが食欲をそそる『さばの蒲焼き』、塩麹に漬け込みふっくら焼き上げた『アジの塩焼き』をご用意しました。これら３品はいずれも骨取り済※ですので、お子様からご年配の方までお手軽にお召し上がりいただけます。

※魚の骨を完全に取り除くことを保証するものではございません。

■製品概要

商品名：ニシンのトマトバジル

・内容量：３切

・賞味期限：

冷凍（-18°C以下）：18か月、解凍後（10°C以下）： D+29日

・希望小売価格：オープン

加圧調理により骨まで食べられ、トマトソースにはニシンの旨味がたっぷり詰まった一品です。

商品名：さばの西京焼き

・内容量：４切

・賞味期限：

冷凍（-18°C以下）：18か月、解凍後（10°C以下）： D+29日

・希望小売価格：オープン

弊社独自の西京みそタレに3日間漬け込みしっとり焼き上げました。

商品名：さばの蒲焼き

・内容量：４切

・賞味期限：

冷凍（-18°C以下）：18か月、解凍後（10°C以下）： D+29日

・希望小売価格：オープン

濃厚で香ばしいタレが食欲をそそります。

商品名：アジの塩焼き

・内容量：４切

・賞味期限：

冷凍（-18°C以下）：18か月、解凍後（10°C以下）： D+29日

・希望小売価格：オープン

塩麹に漬け込みふっくら焼き上げました。

■『オカムラkitchen』シリーズについて

「オカムラkitchen」は、忙しい毎日でも本当に美味しい“海の恵み”を、手軽に本格料理として楽しんでいただきたいという想いから、2021年より販売を開始した市販用魚惣菜シリーズです。

弊社グループの強みである加工・製造力を活かし、魚の素材にこだわるだけでなく、人の手で一つ一つ丁寧に下処理を施し、味、食感、品質などの味以外の美味しさもとことん追求しています。

【既存ラインナップ（５品）】

新商品の他にも、弊社グループで養殖した青森サーモン(R)を使用した「サーモンの塩焼き」や「サーモンの西京焼き」のほか、「さばの塩焼き」「さばの味噌煮」「さばのみぞれ煮」の５品を展開しており、その手軽さと美味しさに、大変ご好評いただいております。

■会社概要

名 称：株式会社オカムラ食品工業（東証スタンダード・証券コード 2938）

創 業：1971年8月

代表者：代表取締役社長兼CEO 岡村 恒一

所在地：青森県青森市八重田1-6-11

H P：https://www.okamurashokuhin.co.jp/

Note：https://note.okamurashokuhin.co.jp/