渋谷飛翔選手完全移籍加入のお知らせ
株式会社モンテディオ山形
この度、横浜FCから期限付き移籍加入中の渋谷飛翔選手がモンテディオ山形へ完全移籍加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■渋谷 飛翔 Tsubasa SHIBUYA
生年月日／1995年1月27日（30歳）
出身地／東京都
身長体重／189cm、89kg
ポジション／GK
利き足／右
所属歴／ミッキーＳＣ-ヴェルディＳＳレスチ-関東第一高-横浜ＦＣ-名古屋グランパス-ヴァンフォーレ甲府-横浜ＦＣ‐モンテディオ山形
通算出場記録／
- J1リーグ戦 通算0試合出場0得点
- J2リーグ戦 通算65試合出場0得点
- リーグカップ戦 3試合出場0得点
- 天皇杯 通算8試合出場0得点
- ACL 通算1試合出場0得点
渋谷飛翔選手コメント
「モンテディオ山形に関わるすべての皆様、横浜FCより完全移籍で加入することになりました、渋谷飛翔です。
昨年の夏に加入してから、NDソフトスタジアム山形のピッチに立たせていただいて、サポーターの皆さんの一体感のある声援に心震えました。
そんな素晴らしいチームで再び戦えることを大変嬉しく思っています。
僕の持っている力を最大限に出し切り、モンテディオ山形の力になれるよう努力していきたいと思います。
引き続き、応援よろしくお願いします。」