『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が、『ペルソナ５: The Phantom X』に登場決定！スペシャルムービーを公開

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）に、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』（以下、『P5R』）の「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」がパーティメンバーとして2025年12月25日（木）より登場することをお知らせします。シリーズで初めて前衛のバトルメンバーとして登場する2人の活躍に、どうぞご期待ください！

また、双子の看守登場を記念したスペシャルムービーを公開しました。こちらもぜひご覧ください。

【P5X】ジュスティーヌ＆カロリーヌ(CV.豊崎 愛生)キャラクター登場スペシャルムービー

https://www.youtube.com/watch?v=F3_7JnVGcgs

【ジュスティーヌ＆カロリーヌとは？】

看守姿の双子の少女。瓜二つの容姿だが、性格が大きく異なっており、双方とも片目にいかめしい眼帯を帯びている。

主人公のことを「新人」と呼び、少し険のある態度と口調で接している。

◆「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」の情報を漏れなくお伝えする公式放送を12月23日（火）に配信！

12月25日（木）より実装予定の「ジュスティーヌ&カロリーヌ」のイベントや、ハーフアニバーサリー関連の情報をお届けする公式放送“Persona X-Stream ver.2.7 ハーフアニバーサリー特別号”を、12月23日（火）21:00より配信します。

番組では、気になるイベントの詳細や、「ジュスティーヌ&カロリーヌ」の特徴的なバトル性能についてなど、新情報をたっぷりお伝えします。お楽しみに！

【“Persona X-Stream ver.2.7 ハーフアニバーサリー特別号”概要】

◆配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=3JCC8xYkgfs

◆配信日時：2025年12月23日（火）21:00開始予定

◆出演

MC：松澤ネキ

サブMC：明坂聡美（野毛 朋子 役）

宇田洋輔（アトラス）:『P5X』チーフプロデュサー

松永 純（セガ）:『P5X』開発プロデューサー

酒井祐太（セガ）:『P5X』運営ディレクター

◆リアルで楽しめるコラボレーションが12月25日（木）より開催！

ハーフアニバーサリー＆「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」の登場を記念した各社とのコラボレーション施策を、2025年12月25日（木）より開催します。

【「大阪焼肉・ホルモン ふたご」にコラボメニューが登場！】

大人気焼肉チェーン「ふたご」と、“双子（ふたご）”の看守である「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」がコラボレーション！ コラボメニュー「『P5X』双子のふたご盛り」をご注文頂いた方に、限定ステッカー（シークレットを含む全3種、ランダム配布）をプレゼントします。

【販売期間】

2026年1月21日（水）まで

【対象店舗】

全国78店舗

※対象店舗一覧は『P5X』公式サイトのお知らせページ(https://p5x.jp/news/details/000519kibvaruo.html)をご確認ください。

※一部店舗は2026年1月4日（日）から販売開始となります。

※コラボメニュー1品注文につき1枚配布します。

※限定ステッカーの配布は、無くなり次第終了します。

※本キャンペーンについての店舗へのお問い合わせはお控えください。

【「ダーツライブ」で無料の「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」のテーマ（壁紙）が手に入る！】

期間中、ダーツライブ会員なら誰でも獲得できる「0Coinテーマ」にて、「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」のデジタルコンテンツを配布します。

また、『P5X』のビジュアルが背景に表示され、様々な演出も楽しめるコラボゲーム“P5X 501”をプレイすることができます。コラボゲームは、プレイ回数に応じてライブエフェクトやテーマが手に入るほか、ダーツライブ3をプレイした方の中から抽選で5,555名に予告状デザインのファンダーツがプレゼントされます。

さらに、『P5X』のテーマやアワードムービーなどのデジタルコンテンツが販売されるほか、『P5R』のデジタルコンテンツの再販も実施します。

【開催期間】

2026年1月28日（水）まで

【「セガUFOキャッチャーオンライン」に、『P5X』専用ブースが登場！】

※画像のブースは開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合がございます。

毎日1回無料で遊べる“デイリーチャレンジ”に「ジュスティーヌ&カロリーヌ」がデザインされた『P5X』専用ブースが登場します。アームを操作し、ボタンプッシュでペルソナを召喚！ 見事成功すると「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が褒めてくれるボイスが付いた演出が楽しめるほか、PC版『P5X』で使用可能な「コーヒーエイド」×1がプレゼントされます。

【開催期間】

2026年1月21日（水）まで

※デイリーチャレンジのプレイには、電話番号認証が必要です。

※「コーヒーエイド」はアイテムコードでのお渡しです。1アカウントにつき、最大5つまでアイテムコードを交換できます。

※本コラボでは発送を伴う景品はございません。

◆総額10万円の「えらべるPay」が当たるキャンペーンを開催！

「ジュスティーヌ&カロリーヌ」参戦を記念し、総額10万円の「えらべるPay」が当たるキャンペーン“『P5X』量刑ルーレット”を開催します。

『P5X』公式X（@P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)）をフォローし、ハッシュタグ「#P5X半周年_量刑ルーレット」を付けて半周年の意気込みを投稿すると、その場で抽選の結果が分かります。さらに、キャラクターたちから、それぞれの個性溢れる“量刑”を言い渡す返信が届きます。

キャンペーンへは何度でも挑戦可能ですので、奮ってご参加ください！

【開催期間】2025年12月27日（土）23:59まで

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。放課後は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

