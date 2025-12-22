UZUより、「UZU COLOR Collection BOX」が12月22日より数量限定でオンラインで発売

株式会社フローフシ

株式会社フローフシ（本社：東京都港区）が展開する「UZU BY FLOWFUSHI」は、ブランドを代表するアイライナー「UZU EYE OPENING LINER」を特別なセットにした商品 「UZU COLOR Collection BOX」 を各種1,000個限定で、2025年12月22日（月）よりオンラインにて発売いたします。

本商品は、これまで店頭用として準備されていたテスターや販促用アイテムなど、パッケージングされていないため通常は販売できなかった製品を、特別な3つのBOXにまとめたコレクションです。品質はそのままに、お客様への還元と、廃棄ロス削減を両立する取り組みとして誕生しました。

（https://www.uzu.team/pages/color-collection-box）

気分で選ぶ、3つのCOLOR BOX

Mood is the first choice.



Pink / Yellow / Blue。

それは色ではなく、その日のキブンを映すための選択肢。

やわらかな高揚をまといたい日。

思考を軽やかに解き放ちたい日。

凛とした意志で、輪郭を引きたい日。

感情は毎日、微かに揺れ動く。



その変化に寄り添い、目元から空気を変えていく。

キブンに従うことは、もっとも自由で、洗練された選択。

3つのBOXが、あなたの一日を定義する。

UZU COLOR Collection BOX［Pink］

ほんのり熱を帯びたような赤み。

肌の奥からにじむような光が、表情にやわらかな華やぎを宿す。

甘さではなく、生命感。

静かな高揚が、視線の先に余韻を残す。

血色と艶が重なり合う、センシュアルで洗練されたピンクのレイヤー。



セット内容

・UZU EYE OPENING LINER Brown（ブラウン）

・UZU EYE OPENING LINER Shimmer Mauve（シマーモーブ）

・UZU EYE OPENING LINER Pink（ピンク）

・UZU EYE OPENING LINER Burgundy（バーガンディー）

・UZU EYE OPENING LINER Prism Pink（プリズムピンク）

・UZU EYE OPENING LINER Beige（ベージュ）



価格：3,300円（税込）

※1,000個 限定・なくなり次第終了

UZU COLOR Collection BOX［Yellow］

朝の空気のように澄んだ明るさ。

光を味方につけた色たちは、表情に抜けとリズムをもたらす。

軽やかで、理性的。

遊び心の奥に、確かなバランス感覚がある。

フレッシュさと冷静さが共存する、インテリジェントなカラーコンポジション。



セット内容

・UZU EYE OPENING LINER Khaki（カーキ）

・UZU EYE OPENING LINER Yellow（イエロー）

・UZU EYE OPENING LINER Orange（オレンジ）

・UZU EYE OPENING LINER Beige（ベージュ）

・UZU EYE OPENING LINER Shimmer Beige（シマーベージュ）

・UZU EYE OPENING LINER Gray（グレー）

価格：3,300円（税込）

※1,000個 限定・なくなり次第終了

UZU COLOR Collection BOX［Blue］

研ぎ澄まされた静けさ。

一筆で空気を切り替え、輪郭をくっきりと描き出す。

感情を誇張しないからこそ、強い。

ブレない視線が、モードを完成させる。

余白と緊張感をまとった、凛としたエッジカラーの集合体。

セット内容

・UZU EYE OPENING LINER Black（ブラック）

・UZU EYE OPENING LINER Pastel Green（パステルグリーン）

・UZU EYE OPENING LINER Blue（ブルー）

・UZU EYE OPENING LINER Prism Blue（プリズムブルー）

・UZU EYE OPENING LINER Shimmer Beige（シマーベージュ）

・UZU EYE OPENING LINER Gray（グレー）

価格：3,300円（税込）

※1,000個 限定・なくなり次第終了

「もったいない」を、「欲しい」に変える。

UZUでは、オンライン販売への移行を進めるなかで、これまで店頭で使われる予定だったテスターや販促用製品をどうすれば無駄にせず、届けられるかを考えてきました。

これらの製品は、品質や使い心地に問題はありません。

ただ、工場で少量をあらためて箱に入れ直したりするイレギュラーな作業は、逆にコストがかさんでしまいます。

そのため「使えるのに、販売できない」という状況が生まれていました。



今回の「UZU COLOR Collection BOX」は、そうした製品をもう一度見つめ直し、きちんと価値のあるかたちで、お客様に届けたいという想いから生まれました。



無駄を減らすためだけの取り組みではなく、美しさが生まれる背景も含めて、フェアに循環させていくこと。それが、私たちが選んだ新しいスタンダードです。