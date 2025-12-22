カセットこんろとストーブの1台2役！新商品「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」を発売！

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島𥶡、資本金：350億円）は、カセットこんろとストーブの両機能を備えた新商品「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」を、全国のホームセンター、家電量販店、大型スーパー、専門店、当社公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」、当社直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」等で12月22日より順次発売開始します。

「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」商品ページ：

https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/cg/heater/cb-iz-1/

■商品特長

1）カセットこんろとカセットガスストーブの 1 台 2 役

2）非常時にも使えるカセットガスが燃料

3）4 つの安全装置を搭載、安全・安心に配慮した設計

▲カセットこんろとして使用

▲カセットガスストーブとして使用

▲ストーブユニットの天板使用

■セット内容

本製品には、以下の 3 点が含まれています。

カセットこんろ本体 1台

ごとく付きしる受け 1個

ストーブユニット 1個

※ご使用の際は、必ず「カセットこんろ本体」に「ごとく付きしる受け」または「ストーブユニット」を装着してください。 ※ごとくとは、こんろの鍋ややかんを載せる部分を指します。

特長１. カセットこんろとカセットガスストーブの 1 台 2 役

【カセットこんろとして】

「ごとく付きしる受け」を装着すれば、カセットこんろとして使用できます。イワタニカセットフー専用アクセサリープレート（一部商品除く）にも対応しており、焼肉やたこ焼き等多彩な調理が楽しめます。

【カセットガスストーブとして】

「ストーブユニット」を装着すれば、赤熱部から放射される遠赤外線により暖房効果※を発揮します。また、ストーブユニットの天板にやかん等の調理器具を載せることができるため、暖を取りながらの加湿や調理済み料理の保温が可能です。

※暖房の目安：木造戸建住宅 4 畳、コンクリ―ト集合住宅 5 畳程度

特長２. 非常時にも使えるカセットガスが燃料

燃料は入手しやすく扱いやすいカセットガスで、電源不要のコードレス設計。カセットガス1本で約2時間25分の使用が可能です。日常使いはもちろん、停電時などの有事にも役立つ「こんろ＆ストー ブ」機能を備えつつ、保管時に場所を取らないコンパクトサイズを実現しました。灯油を使わないため手が汚れず、点火・消火時のイヤな臭いも気になりません。灯油の使用が制限されている集合住宅にお住まいの方にもおすすめです。

▲カセットガス装着時の上面図

▲カセットガス差し込み口

▲防災備蓄としても保管しやすい小型サイズ

特長３. 4つの安全装置を搭載、安全・安心に配慮した設計

「不完全燃焼防止装置」「立ち消え安全装置」「転倒時消火装置」「圧力感知安全装置」を搭載しているため、安心してご使用いただけます。

■商品名の由来

「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」は、非常時を表す「イザという時」の「イザ」と、当社代表商品に冠されている「それぞれの使用シーンで性能の良さを発揮する」という意味が込められた「まる」を掛け合わせて命名しました。

■商品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/154_1_477fdb36dcd244715b5de88ff960e925.jpg?v=202512220751 ]

※1 気温 20～25℃の時、30 分間のガス消費量を 1 時間換算したもの

※2 気温 20～25℃の時、連続燃焼にてカセットボンベを使いきるまでの実測値