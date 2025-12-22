ミッキー＆フレンズデザインのトートバックで始める新生活♪エイブル対象店舗でお部屋探しをされたお客様にオリジナルデザイン「ミニトートバック」がもらえるキャンペーン！を開催
株式会社エイブル（本社：東京都港区、以下エイブル）は、2026年1月4日（日）から2月28日(土)までの期間、エイブル対象店舗にてお部屋探しをされるお客様を対象に、“ミッキー＆フレンズ”オリジナルデザインの「ミニトートバッグ」プレゼントキャンペーンを開催いたします。
(特設サイトURL：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-spring-campaign/)
本キャンペーンは、期間中にエイブル対象店舗でお部屋探しを行い、キャンペーン特設サイト内に掲載されている画像をご提示いただいたお客様が対象となります。今回プレゼントする限定「ミニトートバッグ」は、各月先着1万名様（合計2万名様）にお渡しするもので、数量に達し次第配布終了となります。デザインは、“ミッキー&プルート”、“ミニー&デイジー”、“ドナルド&グーフィー”、シークレットデザインの全4種類をご用意しております。
いずれも、ちょっとしたお出かけや買い物、学校やオフィスでも使いやすいサイズ感で、可愛らしさと実用性を兼ね備えた限定アイテムとなっております。また、エイブルではお部屋をお得に借りられる各種割引サービスや、“ミッキーマウス”の笑顔をデザインした「ミッキーデザイン キー」も新規ご契約の方向けにご用意。
新生活に向けてお部屋探しが増えるシーズン、この機会にぜひお近くのエイブルにお越しください。
【キャンペーン概要】
■実施期間 ：2025年1月4日(日)～2月28日(土)
■参加条件 ：エイブル対象店舗でお部屋探しを行い、画像をご提示していただいたお客様に先着で
プレゼント。
■留意事項 ：詳しくは、エイブルキャンペーン特設サイトをご覧ください。
URL ： https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-spring-campaign/
※本キャンペーンはプレゼントがなくなり次第終了となりますのでご了承ください。内容は予告なく
変更となる場合がございます。
※店舗ごとにプレゼントの在庫が異なりますため、在庫数は事前に対象店舗へお問合わせください。
※転売目的でのご来店は固くお断りしております。
【ミニトートバック】
【店舗でのお受け取り方法・キャンペーンに関する注意事項】
【キャンペーンに関する注意事項】
・条件として、エイブルでのお部屋探しと特設ページの画像の提示が必須となります。
・「ミニトートバック」は無くなり次第配布終了となりますので、ご了承ください。
・「ミニトートバック」のお渡しはおひとり様ひとつのみ、ランダム配布となります。
・詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。
・本商品を営利目的における無断販売・及び転売は固く禁じております。
【キャンペーンのお問合せ先】
株式会社エイブル キャンペーン事務局
MAIL： d-project@able-partners.co.jp 営業時間： 10：00～17：00（土日祝日除く）