英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に『アナと雪の女王／家族の思い出』で学べる新教材が登場！
株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」は、『アナと雪の女王／家族の思い出』の新教材を追加し、12月22日（月）より学習応援イベントを開催します。
イベントでは、応募者全員に「英語力アップBOOK」をプレゼント。効果的な英語学習メソッドや1週間の学習プラン、1日1分からできるトレーニング法などを収録した、英語学習のための特別冊子です。さらに抽選で『アナと雪の女王』シリーズ英語版絵本が当たるWチャンス企画も実施します。
『アナと雪の女王／家族の思い出』が新登場。学習応援イベントも同時開催
※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。
■12月22日（月）スタート！応募者全員に「英語力アップBOOK」がもらえる学習応援イベント
「ファンタスピーク」を最大限活用するための学習ガイドを応募者全員にプレゼント
【実施期間】
2025年12月22日（月）～2026年1月13日（火）23:59
【プレゼント】
▼１.応募者全員プレゼント：英語力アップBOOK
「英語力アップBOOK」は、「ファンタスピーク」を最大限活用するための学習ガイドです。
■収録内容例
- 「1週間」で進めるおすすめ学習プラン
- 1日1分／5分／15分の「時間別」英語学習メニュー
- ディクテーションやシャドーイングなど効果的なリスニング学習法
- 50作品以上の中から自分に合う作品を選べる早見表
など、英語学習の「何から始めればよいか」を具体的に示す内容で、アプリ初心者にも最適です。
■応募条件
「物語を聞く」レッスンを5回実施
▼２.抽選で10名さまに当たる！『アナと雪の女王』シリーズ英語版絵本
『アナと雪の女王』英語版絵本（5名）
『アナと雪の女王II』英語版絵本（3名）
『アナと雪の女王／家族の思い出』英語版絵本（2名）
■応募条件
「スピーキング」レッスンを2回実施
【イベント詳細】
https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/53027254112025
■『アナと雪の女王／家族の思い出』で英語学習！ホリデーシーズンにぴったりの新教材
英語初心者にもぴったりの初中級レベルの新作、『アナと雪の女王／家族の思い出』を追加
「ストーリー学習」に新追加される『アナと雪の女王／家族の思い出』は、ホリデーシーズンにぴったりの教材です。
オラフとスヴェンがアナとエルサのために奮闘するクリスマスの物語。短くシンプルな英文でリスニングとスピーキングの基礎に取り組める内容となっています。
【教材の特長】
- 英検準2級程度の語彙レベル
- 1文が短く理解しやすい英文
- 英語初心者でも取り組みやすい全21話
- オラフがアナとエルサのために奮闘する姿を追って、どんどん読み進めたくなるストーリー
■「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」とは
「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、話ごとに
- 物語を聞く（リスニング）
- 単語クイズ
- 文法クイズ
- スピーキング
に取り組む学習メソッドです。
各話のレッスンで同じ単語・英文に繰り返し触れることで、英語が自然と身につく学習法です。
頑張らなくても、流れに沿って楽しむだけで「いつの間にか英語力がついている」が叶うようになっています。
■レベルアップしながら学べる！『アナと雪の女王』シリーズは計6作品
新教材の追加により、ファンタスピークで学べる『アナと雪の女王』シリーズは6作品に拡充されました。
『アナと雪の女王』シリーズは計6作品に拡充
- 【初級向け】英検4級/3級レベル
［ショート版］『アナと雪の女王』（エルサ / アナ）
- 【初中級向け】英検準2級/2級レベル
『アナと雪の女王／家族の思い出』（NEW）
『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』
- 【中級向け】英検2級レベル
『アナと雪の女王』
- 【中上級向け】英検準2級レベル
『アナと雪の女王II』
英語レベルに合わせて学習経験を重ねながら、段階的に学ぶことができます。
■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは
2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです。（※2025年12月時点）
累計DL数30万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」
【学習コンテンツの主な特長】
- 名作50作品以上を収録
- 10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」
- 海外パークで使える約450フレーズ「パーク英会話」
- 日替わりで学べるミニコンテンツ「トリビア」
【学習を支える主な機能】
- テキスト表示/非表示
- 音声速度変更
- AI発音チェック
- マイ単語帳
- まとめ聞き
- 公式アートを集められる「コレクション」
忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。
■アプリ情報
アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）
開発・提供：株式会社アルク
監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
対象：英語初級者～
ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中
公式サイト：https://fantaspeak.me/
▼アプリのダウンロードはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak
※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
［アルクとは］
アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。
https://www.alc.co.jp