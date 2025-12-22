【オーナー様向け】AIチャット連携型カスタマーサポートシステムの運用を開始

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、延長保証サービスの構築・運営を行う株式会社Warranty technology（代表取締役CEO：宮原年明/本社：東京都千代田区、以下「ワランティーテクノロジー社」）が新たに開発したAIチャット連携型カスタマーサポートシステムを採用し、本日2025年12月22日（月）より運用を開始いたしました。

本システムは、AIチャットとワランティーテクノロジー社が提供している顧客管理システムを連携する事で、AIチャットにてオーナー様からの問い合わせに回答することが可能なシステムで、顧客満足度の向上と業務効率化を図ることを目的として採用いたしました。

採用に至った経緯

住宅設備機器の多様化やライフスタイルの変化に伴い、アフターサポートに対するオーナー様の期待値が年々高まる中で、これまで電話での一時対応に多くの工数がかかることが課題でした。

本システムの導入によりオーナー様の問い合わせにAIが24時間自動で回答を行うことで電話以外の方法でも気軽にトラブルを解消いただける環境を整備いたしました。

AIチャットの特徴

本システムのAIチャットは、インターネットから情報を収集して回答するのではなく、これまで当社が蓄積してきた問い合わせ対応データの中から回答する仕組みで、現在は直近5年分の対応データの中で頻出上位65％を学習済みです。

AIチャットで解決に至らない場合は自動で未解決と判断し、

- 設備機器関連の問い合わせはワランティーテクノロジー社へ誘導- 住宅関連の問い合わせはライフデザイン・カバヤ株式会社へ誘導 する仕組みとしています。

将来的には問い合わせ回答を全てAIチャットで解決できるよう、可能な限り最大化を目指す方針です。

また、AIチャットを通じた全てのやり取りは顧客管理システムに履歴として蓄積され、未解決の場合の対応者は

- オーナー様の特定- オーナー様の質問及びAIの回答内容- オーナー様の「解決済み/未解決」評価

上記を事前に把握する事ができ、スムーズな対応が可能です。

本システムはワランティーテクノロジー社と当社がこの度新しく共同で開発したもので、ライフデザイン・カバヤが初めて採用いたしました。

また、本システムを使用した「修理受付」の機能も追加する予定で、当社は今後もワランティーテクノロジー社との協業を通じて住宅アフターサポート領域のDXと顧客満足度の向上を推進していく考えです。



▼本システムは当社のオーナーサイトに設置しております。

https://lifedesign-kabaya.co.jp/for-owner/

▼ライフデザイン・カバヤについて

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業

《ライフデザイン・カバヤ株式会社》

https://lifedesign-kabaya.co.jp/