NECプラットフォームズ、Wi-Fi 6対応ルータのスタンダードモデル「Aterm 3000D4AX」にてJC-STAR の★1（レベル1）を取得

NECプラットフォームズ株式会社

NECプラットフォームズは、Wi-Fi 6対応ルータのスタンダードモデル「Aterm 3000D4AX」において、IoT機器のセキュリティ適合制度JC‑STARの★1（レベル1）（注1、2）の適合ラベルを取得しました。

画像（左）：JC-STAR制度ロゴ （提供）IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/画像（右）：Aterm 3000D4AX JC-STARの★1（レベル1）適合ラベルを取得

当社では、Wi-Fiホームルータ（Aterm製品）をはじめとしたIoT機器のさらなるセキュリティ強化のため、2025年3月に運用が開始された新基準JC-STARへの適合を進めています。JC-STARに適合した製品を選ぶことで、セキュリティ要件を満たしサイバー攻撃に強いネットワーク環境を構築することができます。

「Aterm 3000D4AX」のJC-STAR適合は、Aterm製品ではWi-Fi 7対応ルータ「Aterm 7200D8BE」に続く2例目であり、Wi-Fi 6スタンダードモデルでの適合となります。「Aterm 3000D4AX」は、高速性と安定性を高めたWi-Fi 6（IEEE 802.11ax、以下11ax）に対応し、最大2402Mbps（注3）の高速無線通信を実現します。また、メッシュ中継機能に対応しており、通信エリアを柔軟に拡大して安定した通信環境の構築が可能です。今回のJC‑STAR適合により、安全・安心の観点からも選びやすい製品となりました。

Aterm製品のうちJC-STAR適合製品においては、下記のようなセキュリティ仕様を有しています。

●設定画面ログイン

・管理者パスワードの初期値を機器毎にランダムな内容で個別化

（参考）DLPA推奨ルーター https://dlpa.jp/wifi_support/

・ロックアウト機能の搭載（誤った管理者パスワードで一定回数連続でログイン試行された場合に製品を再起動するまでアクセスを制限する機能）

●自動バージョンアップ機能によるファームウェア（製品を動かすソフトウェア）の自動更新

●サポート期間内のセキュリティ対応等も含めたファームウェアの提供

●設定情報を暗号化してセキュアに保存

●RESETスイッチで設定情報を簡単に初期化

【JC-STAR新規適合Aterm製品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127290/table/57_1_a1bf8e5586f794002c3f54c44d7a6f2d.jpg?v=202512220751 ]

NECプラットフォームズは、今後も利用者のみなさまが安心して利用できるセキュリティ機能の強化等に取り組み、無線通信環境の高度化を通じ安全・安心かつ快適な社会の実現に貢献していきます。

以上

（注1）セキュリティ要件適合評価およびラベリング制度（JC-STAR: Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements）とは、ETSI EN 303 645やNISTIR 8425等の国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準（セキュリティ技術要件）に基づき、IoT製品に対する適合基準への適合性を確認・可視化する、日本の制度です。独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が適合ラベルを付与します。

（注2）IoT製品共通の最低限の脅威に対応するための適合基準です。IoT製品ベンダーが本制度で定められた適合基準・評価手順により自己評価を行った結果を記載したチェックリストに基づき、IPAが適合ラベルを付与する自己適合宣言方式となります。

（注3）表示の数値は本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度ではありません。

※Aterm、Aterm Stationは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

※JC-STARは、独立行政法人情報処理推進機構の登録商標です。

※その他、記載されている商品名、サービス名、会社名は、各社の登録商標、商標もしくは商号です。

＜製品ページ：Aterm 3000D4AX＞

Aterm製品情報サイト「Aterm Station」

https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/3000d4ax/

＜JC-STARについて＞

https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html

＜セキュリティ特集ページについて＞

https://aterm.jp/product/atermstation/special/wifi-security/

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

Aterm（エーターム）インフォメーションセンター

ナビダイヤル：0570-550-777（有料）

ナビダイヤルをご利用いただけないお客様：04-7185-4761

受付時間：9:00～17:00（月曜日～土曜日）、10:00～17:00（日曜日）

（祝日、年末年始、当社の休日、システムメンテナンス時を除く）