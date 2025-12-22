なでしこジャパン10番・長野風花、地元・江戸川区で第二回次世代サッカー少女育成イベントを開催!

株式会社ＳＬＥＩＧＨ ＳＰＯＲＴＳ

2024年に初開催し、大きな反響を呼んだサッカーイベント「Who Wants To Be The Next FUKA」が、今年も江戸川区で開催されます。

第二回目が実現したことへの感謝とともに、さらに磨きをかけたプログラムを通じて、地元のサッカー少女たちに特別な1日を届けます。

イベントの目的

本イベントは、イングランド・リヴァプールFCウィメン所属長野選手の地元である江戸川区から未来のアスリートを育むべく、次の4つの目的を掲げています。

- 夢を持つ子どもたちをサポートすること- 地域にサッカー文化を根付かせること- スポーツを通じて地元と深い絆を育むこと- プロの技術と姿勢、“ホンモノ”に触れる機会をつくること

スポーツが持つ力を、地元から次世代へ。

昨年よりさらに一歩踏み込んだ体験を届けていきます。

イベント概要

イベント名：Who Wants To Be The Next FUKA 2025

開催日時：2025年12月27日（土）13:00-16:30

開催場所：江戸川区葛西ラグビースポーツパーク

対象：サッカー少女 50名予定

主催：株式会社スレイスポーツ

協力：アディダスジャパン(株)

※地元のサッカーチームへの招待制になります。一般参加枠の募集の予定はございません。

イベント内容‧タイムスケジュール

▪️13:00-13:30:受付

▪️13:30-13:45:開会式

▪️13:45-14:30:トレーニングセッション

▪️14:30-15:00:ゲーム

▪️15:00-15:20:表彰式&閉会式

▪️15:20-16:00:サイン&撮影会

▪️16:00-16:30:取材対応

長野風花選手のコメント

今年もこのイベントを開催できることを本当に嬉しく思っています。

たくさんの方々の支えがあって、無事に2回目を迎えられたことに、心から感謝しています。

昨年はサッカーを心から楽しむ姿や、未来に向かって一生懸命なサッカー少女たちに出会えたことが、とても印象に残っています。

サッカーは、上手くいくことばかりではありませんが、自分なりに考えたり、挑戦したりする時間そのものが、きっとこれからの人生の力になると思っています。

このイベントを通して、サッカーの楽しさだけでなく、「挑戦することって楽しい」と感じてもらえたら嬉しいです。

私自身、たくさんの出会いや経験に支えられてここまで来ることができました。だからこそ、女の子たちが「やってみたい」「続けてみたい」と思えるような、前向きなきっかけを届けられたらと思っています。

このイベントが、子どもたちにとって新しい一歩を踏み出すきっかけになり、そして地域のみなさんと一緒に夢を応援できる場として、これからも続いていったら嬉しいです。

サッカーを楽しむ気持ちと、挑戦する気持ちを大切にしながら、これからも子どもたちと向き合っていきたいと思います。

本イベントを支える協賛企業のご紹介

サジーの恵み 様

ニッカ株式会社 様

大島ラーメン 様 オーラルケアハンズ府中歯科 様株式会社レゴ 様 株式会社カインドネスケア 様一般社団法人 在宅生活支援パートナー協会 様

chatGENE（株式会社KEAN Health）様

FCパルティレ 様

プロビンチャ 様

Shonan Consulting 様

野澤作造商店 様

長野風花選手経歴

▪️2014 FIFA U-17女子W杯 優勝

当時中学3年生ながら飛び級で選出。5試合にフル出場し日本の初優勝に貢献。

▪️2016 FIFA U-17女子W杯 準優勝

チームで唯一全6試合にフル出場し、日本人3人目となる大会MVPを獲得。

▪️2018 FIFA U-20女子W杯 優勝

エース番号10番を背負い日本女子サッカー史上初の優勝に貢献。

▪️2023 FIFA 女子W杯 ベスト8

自身初となるW杯出場を果たす。10番を背負い全試合出場。

▪️2024 パリオリンピック ベスト8

自身初となる五輪で10番を背負い全試合出場。激闘のアメリカ戦では120分間攻守を牽引し、メディアが選ぶ大会ベスト11にも選出。

メディアの皆様へ

本イベントは、なでしこジャパン10番・長野風花が地元・江戸川区で未来の世代と直接交流する貴重な機会です。トップアスリートによる指導やゲーム、サイン＆撮影会など、現場でしか得られない躍動感あるシーンをご取材いただけます。長野風花の想いと、夢に向かう子どもたちの輝きを、ぜひ多くの皆さまにお届けください。

たくさんのご取材を心よりお待ちしております。



▪️お問い合わせ先:株式会社SLEIGH SPORTS

▪️メール:hello@sleighsports.com

▪️メール記載事項:所属社名、氏名、連絡先、到着予定時刻、来場手段

※ 当日グラウンド内には参加者の家族及びプレス、関係者以外は立ち入りできませんのでご了承ください。

※ 取材申込締切:2025年12月25日(水)17:00