大ヒットショートドラマ『マリッジプラン ～元夫の結婚式をプランニングしました～』をWebtoon化！12月20日(土)より「LINEマンガ」で配信開始＆総合1位ほか3冠達成！

株式会社Minto（東京港区、代表取締役社長水野和寛、以下当社）は、新作Webtoon『マリッジプラン ～元夫の結婚式をプランニングしました～』を2025年12月20日（土）から電子コミックサービス「LINEマンガ」にて配信を開始いたしました。

12月20日（土）のLINEマンガ総合ランキング、新着ランキング、ヒューマンドラマ（女性）ランキングにて1位を獲得し、3冠達成しております。

本作は、ショートドラマアプリ「BUMP」で初月1位を獲得したショートドラマが原作の「夫と妹に裏切られたサレ妻の逆転劇」です。

■あらすじ

元売れっ子ウエディングプランナーの琴子は、

夫・良太との結婚を機に、専業主婦として生活していた。

子供を産むために1度は仕事を辞めた琴子だったが、

なかなか子宝には恵まれず、義母にプレッシャーもかけられ、うだつの上がらない日々。

仕事に復帰したいと良太に頼むも、モラハラ気味の良太は

自分の考えを押し付けるばかりで、聞き入れてもらえない。

そんなある日、良太に不倫疑惑が浮上する。

しかも不倫相手は琴子の1番近くにいた、まさかの実の妹。

離婚と復讐を誓う琴子の前に、突然、大手企業の御曹司であり、高校時代の元カレが現れて──。

■Webtoon情報

◯Webtoon配信プラットフォーム

LINEマンガ：https://manga.line.me/product/periodic?id=S157406

dブック：https://dbook.docomo.ne.jp/item/9128529891946ec5a76baf1bd67b0e1dafef325b33801992726098bc348c7c19/2000/

◯クレジット

原作：emole株式会社

脚色：都築七美

ネーム：のりまき

線画：び子

背景・着彩・仕上げ：PT VERTWO RUMAH KREASI

制作：Minto Studio

著作：weavin

■ショートドラマ情報

◯作品概要

本作品は、2024年9月に「BUMP」で公開され、公式SNSでの切り抜き動画再生数は、1投稿が2300万回を超すなど大きな反響となりました。

主演は、映画『カメラを止めるな！』でヒロインを務め、舞台や映画で活躍目覚ましい俳優の秋山ゆずきが、妻・琴子役を務め、不倫夫・岡田良太役は、2004年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、『ごくせん』で俳優デビューを飾った後、大河ドラマをはじめとした数々のドラマ・映画に出演する石黒英雄が務めます。

また、友人役としてお笑い芸人のどんぐりたけしがドラマ初出演を果たしました。



Webtoonの配信にあわせ、FANY :D、DMMTVショートでも配信開始いたします。

◯Webtoon化を記念し、BUMPにて無料話増量キャンペーンを開催！

ショートドラマ版『マリッジプラン』が、お得に視聴できるキャンペーンを実施いたします。

・期間：2025年12月20日（土）12:00 ～ 2025年12月27日（土）11:59

・第1話～第17話：完全無料話

・第18話～第34話：条件あり無料話（※待つと無料・CMで無料・課金）

・第35話～第40話：有料話

※待つと無料・CMで無料・課金につきまして、1日に視聴できる話数に上限がございます。

◯ショートドラマ配信プラットフォーム

BUMP：https://emolebump.go.link/hGNZg

FANY :D：https://adapp.onelink.me/nbb0/39rrypjl

DMMTVショート：http://tv.dmm.com/shorts/?season=sd5e3kam9vtips1p3an0bu4rn

■株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。

キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。



