販売開始から19秒で先着枠が申込満了｜別荘投資 COCO VILLA Owners 第29弾「糸島」

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2025年12月14日（日）に実施しました。

この説明会内で実施した先着販売において、8口が販売開始から19秒で完売しました。

「COCO VILLA 糸島」イメージ

第29弾 COCO VILLA 糸島

COCO VILLA 糸島は、COCO VILLAシリーズの九州エリア2拠点目。

玄界灘に面した糸島の海を一望できる場所に位置します。

プライベートビーチ直結×サウナ付きという希少性と、海のアクティビティを貸し切りで気軽に楽しめる遊び心が、今回の募集において高い関心を集めた要因となりました。

プライベートビーチから見えるサンセット

COCO VILLA 糸島の4つの魅力

1：プライベートビーチまで徒歩0分という希少性

糸島の海が目前に広がるビーチ直結という立地は、その眺望の良さ・希少価値から高い稼働につながります。

ほかの宿泊客を気にかけることなく海を楽しめるため、複数グループでの利用や、小さいお子様を連れた集客が可能です。

2：糸島の海を眺めながら入れるサウナで、高い宿泊満足度を狙う

眺望にこだわりのあるサウナは宿泊需要が高く、収益を狙いやすい仕様になっています。

汗を流した後は、ウッドデッキと海のどちらへも行けるように、サウナの両側にドアを配置。

海風を肌で感じながらととのう贅沢さは、全国のサウナーから高い支持を得られます。

3：人目を気にせずできる、焚き火やBBQ

焚き火台は、BBQ台としても使用できるため、ファミリーや友人同士の交流にも最適です。

夕焼け色に染まっていく水平線を眺めながら、ビーチで焚き火を楽しむことが可能。

忘れられないひとときの提供に、高い稼働とリピートが期待できます。

4：海のアクティビティを、ヴィラ内で完結

SUPボートを2つ、カヤックを1つ、常設予定。

専門店舗への移動の手間やレンタル費がかからず、拠点内で気軽にお楽しみいただけます。

プライベートビーチだからこそ、初心者も経験者も存分に堪能することができます。

リビングイメージダイニングイメージ

COCO VILLA 糸島 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 糸島

住 所：〒819-1331 福岡県糸島市志摩久家字大辰2157-8

駐 車 場 ：2台

間 取 り ：3LLDK

定 員：最大12名（6～7名推奨）予定

設 備：サウナ（電気サウナ）、水風呂

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/h5jWXqS4bEGvLFXf8

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄り駅 ：筑肥線「加布里駅」より車で12分

最寄りバス停：昭和バス「久家」より徒歩13分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる1棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：個人向けライフデザイン事業（資産形成/転職支援/住宅関係）、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営