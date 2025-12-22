驚くほど鮮明なサウンドに進化。小田和正が贈る音楽特番「クリスマスの約束」シリーズDolby Atmos版を12月22日（月）よりU-NEXTにて順次配信開始！初配信回も

株式会社 U-NEXT

(C)TBS

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年にフィナーレを迎えた小田和正が贈るクリスマス恒例の音楽特番「クリスマスの約束」シリーズのDolby Atmos版を、本日12月22日(月)より配信開始いたします。

さらに今回、小田和正がこれまでの音楽人生を辿った『クリスマスの約束2004～風のようにうたが流れていた～』の初配信が決定。他の回も順次公開予定です。

年末の風物詩として愛された「クリスマスの約束」シリーズ--世代をつなぐ珠玉のハーモニー

『クリスマスの約束』は、2001年に小田和正がアーティストへ共演の依頼を綴った一通の手紙から始まった、クリスマス恒例のスペシャルライブ特番です。アーティスト同士がお互いを認め称え合うコンセプトのもと、世代を超えた夢の共演や珠玉の名曲メドレーが毎回の見どころで、“年末の風物詩”として多くの視聴者に愛されています。小田和正が数々のアーティストたちと共に紡いできた音楽の時間は、放送20回目の節目とも言える2024年の放送をもって幕を閉じました。

数々のアーティストと共に紡いできた軌跡を、Dolby Atmosによる鮮明なサウンドで配信

U-NEXTでは、2001年の初回放送『クリスマスの約束…きっと君はこない』をはじめ、これまでの「クリスマスの約束」シリーズを多数配信中です。今回より、実際に映画館で使用されているものと同じサラウンドシステムであるDolby Atmosを採用。Dolby Atmosは、サウンドが頭上を含むあらゆる方向から流れ、臨場感あふれるオーディオ体験を実現する最新立体音響技術です。驚くほど鮮明かつ豊かな、力強く深みのあるサウンドでお楽しみいただけます。

小田和正がこれまでの音楽人生を辿るレギュラー番組の総集編『クリスマスの約束2004～風のようにうたが流れていた～』

2004年10月から3カ月間、毎週放送された『風のようにうたが流れていた』の総集編となった本作。これまでの音楽人生を辿りながら「風のように」流れていた音楽を、自ら演奏していきます。幼い頃、ラジオから流れていた洋楽や歌謡曲に始まり、アマチュア時代の思い出、オフコース、そしてソロになってからこれまでを、エピソードと名曲で綴る「小田和正音楽史」となっています。

臨場感がアップしたDolbyAtomos版や、今回新たにランナップに加わった『クリスマスの約束2004』、これまで以上に充実した「クリスマスの約束」シリーズをぜひご堪能ください。

作品概要

＜作品一覧ページ＞

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011470

＜Dolby Atmos版で12月22日より配信予定の作品＞

『クリスマスの約束…きっと君はこない』※2001年の初回放送

『クリスマスの約束2002』

『クリスマスの約束2003』

『クリスマスの約束2004～風のようにうたが流れていた～』(初配信)

＜配信中の作品＞※未配信の回および各回のDolby Atmos版は、随時配信予定です。

『クリスマスの約束2009』

『クリスマスの約束2012』

『クリスマスの約束2013』

『クリスマスの約束2016』

『クリスマスの約束2017』

『クリスマスの約束2019』

『クリスマスの約束2021』

『クリスマスの約束2024』



(C)TBS

Dolby Atmosの対応デバイスなど詳細はこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/what-is-dolby-audio-and-dolby-atmos)

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年11月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。