「なぜ自社のプレスリリースは無視されるのか？」広報担当者の悩みを解決する「設計の9つのポイント」を無料公開

株式会社PRIZMA

「一生懸命プレスリリースを書いたのに、どのメディアにも掲載されない……」

日々の広報業務の中で、そんなふうに頭を抱えていませんか？

「うちには大企業のような画期的な新商品（ネタ）がないから仕方がない」

もしそう思っているなら、それは大きな誤解です。成果が出ないのは、あなたの会社や商品のせいではありません。メディアが求めている「情報の加工（設計）」が行われていないだけです。

その現状を打破し、確実にメディア露出を獲得するため、株式会社PRIZMA（プリズマ）は、PR支援実績1,000社以上のノウハウを体系化した決定版資料『プレスリリース基礎講座 メディア拡散 編』を無料公開しました。

▼資料のダウンロードはこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper109

なぜ「良いネタ」でも掲載されないのか？

多くの広報担当者が「素材（ネタ）の良さ」に注力します。しかし、毎日数千件ものプレスリリースを受け取るメディア担当者にとって、単に素材が良いだけでは不十分です。

本資料では、「企画力 ＜ 設計力」という不変の原理原則を解説しています。

たとえ高級な素材（魅力的な企画）があっても、相手の好みに合わせた味付け（訴求の設計）がされていなければ、メディアは「おいしい（記事にしたい）」とは思いません。

メディア転載を狙うための100時間は投資になりますが、転載を狙わない（設計のない）情報発信に使う100時間は、残念ながら「浪費」となってしまいます。

本資料では、この「浪費」を「投資」に変えるための具体的なメソッドを公開しています。

本資料で公開しているノウハウ（一部）

メディアが思わず「転載したくなる」記事を作るためには、押さえておくべき要素があります。本資料ではその重要項目を「9つのポイント」として図解付きで解説しています。

- 時流・季節性：単なる情報の告知ではなく、トレンドや季節イベントといかに絡めるか- 逆説・対立：「まさか」「もしや」を実現し、世の中の定説とどう対立構造を作るか- 地域性・社会性：具体的な地名の活用や、公共性の高い文脈（SDGsなど）の取り入れ方- 最上級・希少性：価値の度合いを一瞬で判断させるための表現方法。（その他、全9項目を詳細解説）

これらは資料のほんの一部です。全文はPDFでご覧いただけます。

具体的な成功事例（「猫とアート」「赤いきつねVS緑のたぬき」等）も交えて解説しており、明日からのプレスリリース作成に即座に活用可能です。

この資料で目指す姿

この資料を読み、実践することで、あなたは「掲載されるか運任せ」の状態から脱却できます。

メディア側の視点を持ち、意図的に露出をコントロールできる広報担当者へと成長するための第一歩として、ぜひ本資料をご活用ください。

▼ 『プレスリリース基礎講座 メディア拡散 編』をダウンロードする

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper109

株式会社PRIZMAについて

株式会社PRIZMAではリサーチから、プランニング、PRまですべての機能を兼ね備えた、一気通貫型でPRサービスを網羅的に提供可能です。

リサーチ＆企画力、コンテンツ力、メディアリレーション。3つの要素を組み合わせることで、PRの新たな地平を生み出す、全く新しい形のPRエージェンシーです。

PRIZMAは貴社の専属PRパートナーとして、包括的プロモーション戦略を提供します。



【事業内容】

・ブランドコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・ネット集客支援

・メディアPR代行



【サービス概要】

・PRIZMA｜調査リリース

独自調査で大手メディアに拡散。平均掲載数も50件以上を実現。PRIZMAにはアンケート調査を活かした豊富な実績があります。大手メディアをはじめとした、影響力の高い媒体へ質の高い記事を配信を行います。

https://www.prizma-link.com/press



・PRIZMA｜漫画プロモーション

市場ではまだ新しい漫画インフルエンサーや、1億PVの漫画メディアで培った漫画制作を通して総勢200名以上の実践経験豊富なクリエイターと日々オリジナル漫画を制作しています。貴社のご要望にフィットした実力のある漫画家をアサインさせていただきます。

https://www.prizma-link.com/manga



・PRIZMA｜リサーチ

国内1,000 万人以上、5,000件以上の調査実績を誇る国内最大級の市場調査スキームを保有しており、貴社の求める情報を信頼できる客観的なデータでご納品させていただきます。

https://www.prizma-link.com/research

広報担当者・マーケ担当者様必見の無料ホワイトペーパー・コンテンツ集

▼無料ホワイトペーパー

「マンガでわかるPRIZMA」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/prizma_form2

「リサーチコンテンツの活用に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper16

「z世代の漫画コンテンツへの興味関心に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper19



▼コンテンツ集

・「成功する広報の方法とは？」広報担当者がおすすめする方法5選

https://www.prizma-link.com/press/blog/8aCu6dYK

・【プレスリリース使用者必見】プレスリリースの外注って実際意味あるの？

https://www.prizma-link.com/press/blog/press_outsorce

・「ウェビナーの実態調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper40

株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）