シェアシマ、「FOOD STYLE JAPAN 2026＜関西＞」に合同ブースを出展

ICS-net株式会社

食品の企画開発をサポートするWEBプラットフォーム「シェアシマ」を運営するICS-net株式会社（本社：長野県長野市南石堂町1972、代表取締役：小池祥悟）は、2026年1月28日（水）～29日（木）にインテックス大阪1・2号館で開催される「FOOD STYLE JAPAN 2026＜関西＞」に合同ブースを出展いたします。ブース番号は2J-14です。会場にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

「FOOD STYLE JAPAN」は、東京・愛知・大阪・福岡・沖縄の5大都市で、累計3,200社以上の出展者と80万人以上の来場者を集める、全国規模の食品・食業界向けの商談展示会です。外食・中食・小売業界の抱える様々な課題や多様化するニーズへの対応など、 ”食”に関わる全ての方の課題解決や新たなビジネスチャンスのための商談・情報交換の場として、見逃せない展示会となっています。

シェアシマも、魅力的な食品素材やサービスを提供する企業様とともに「シェアシマ合同ブース」を出展いたします。会場にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

＜シェアシマ合同ブース 出展企業の紹介＞

●アグロルーデンス株式会社：私たちアグロルーデンスは、特許技術を用いて米と麹からマイコプロテインComeat(R)（コミート）を製造しています。Comeat(R)は、旨み成分が豊富で、高たんぱく・低脂質な“発酵たんぱく”です。今回はComeat(R)を使ったミートソースやキーマカレー、同時に生産される米由来のシロップをご試食いただけます。ぜひComeat(R)の美味しさをご体感ください。

●株式会社北斎：味の決め手はしいたけ、プラントベースフード【北斎旨みだし】のご紹介

干し椎茸の約20倍のグアニル酸を含有する、全く新しい椎茸素材【金箔しいたけ】から抽出した旨味調味料をご紹介致します。【製法特許取得】

●株式会社SARAH：“売れた理由”ではなく“選ばれた理由”を見える化。FoodDataBankは膨大な食の口コミデータから“今、何が選ばれているのか”を読み解き、食品メーカーやベンダー、小売、外食の企画提案や開発を支援します。消費者理解を深め、商品企画の裏付けや、他社と差がつく商談の説得力向上に貢献します。



「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42412/table/129_1_69e9a3cc601b3bfe3efd4ee756ff4614.jpg?v=202512220452 ]

皆様のご来訪を心よりお待ちしています。

※来場には事前登録が必要です。

事前登録はこちらから：https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php

「シェアシマ」について

シェアシマは、「その原料シェアしませんか？」をサービス名の由来とした、食品開発をサポートするWEBプラットフォームです。食品原料のサプライヤーとバイヤーが集うWeb原料検索サービスからスタートし、商品開発に役立つ情報を提供する「シェアシマセミナー」、商品を製造したい人と工場をつなげる「シェアシマOEM」、商品情報をWeb上に集めたデータベース「シェアシマ製品情報サーチ」、未利用原料の出品や商品化を支援する「アップサイクル・フード」の他、食品業界に携わる方へ向けて情報発信をしております。会員数は5,000名を突破(2025年5月時点)。食品業界のお困りごとを解決することでサプライチェーン変革を起こし、業務効率化や食品ロス削減に貢献します。

会社概要

本社所在地：長野県長野市南石堂町1972

代表者：代表取締役 小池祥悟

設立：2017年8月21日

事業内容：Webプラットフォーム「シェアシマ」運営事業（原料検索サービス、メディア、製品データべ―ス、OEMマッチング、セミナー、アップサイクル・フード事業）、食品輸入商社事業

Webサイト：https://www.ics-net.com

E-mail・pr@ics-net.com